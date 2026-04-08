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  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
  • Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.

Epilator Series 9000Бездротовий епілятор, вологе й сухе використання

BRE719/00

5
| (143) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.
Наш найефективніший епілятор, ваша найгладкіша шкіра. Представляємо перший у світі епілятор з ProGuide з оглядом на 360° для ефективних і делікатних результатів. Більше, ніж епілятор. Ваш універсальний набір для видалення волосся й догляду за тілом.
Переглянути всі переваги

Позбавтеся потреби видаляти волосся на час до 4 тижнів.

Зустрічайте потужний, лагідний догляд за тілом.

  • Вологе та сухе використання

  • Для ніг, тіла й зони бікіні

  • Більше, ніж епілятор

  • Усього 8 насадок

Гладенька шкіра до 4 тижнів

Гладенька шкіра до 4 тижнів

Насолоджуйся свободою від постійної рутини видалення волосся. Більше не потрібно чекати, поки волосся відросте: епілятор видаляє волосся, яке у 3 рази коротше, ніж при восковій епіляції.

Менше болю, більше комфорту для шкіри¹

Менше болю, більше комфорту для шкіри¹

Перший у світі епілятор із технологією ProGuide та LED підсвіткою з оглядом на 360° для ефективних і водночас делікатних результатів. ProGuide забезпечує ідеальний кут епіляції 75° для найкращого результату та підтримує шкіру в натягнутому стані, підвищуючи комфорт під час процедури. LED підсвітка допомагає помітити та видалити все волосся.

Ефективно та швидко

Ефективно та швидко

Швидкі та ефективні результати завдяки технології Double Action. Керамічні пінцети захоплюють навіть найкоротше волосся — довжиною від 0,5 мм. Не потрібно натискати. Ковзає без зусиль. Вбудоване LED підсвічування гарантує, що жодна волосина не залишиться непоміченою. Заверши процедуру менш ніж за 6 хвилин для обох гомілок.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

    USB-кабель

    CP1788/01
    • Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB
    • Чорний
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти

Відгуки

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5.0

з 5

143

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Цей епілятор - шикарна для мене знахідка, дуже зручний у руці, не ковзає. Видаляє волосся дуже швидко і захоплює навіть саме найтонкіше волосся, особливо сподобалась насадка для делікатних зон, вона дбайливо обробляє зони і не залишає подразнень а після насадки для пілінгу тіла шкіра гладенька та мʼяка на дотик.

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

08/04/2026

Україна

Україна

Цей епілятор — справжня знахідка, а його комплектація просто вражає! Усі насадки надзвичайно зручні, але мої фаворити — це педикюрна насадка, яка ідеально рятує при сухості шкіри, та щітка для пілінгу. Після неї шкіра стає неймовірно гладенькою.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

08/04/2026

Україна

Україна

Дуже класний епілятор

Чудовий епілятор! Керамічні диски, водонепроникний корпус робить епіляцію комфортною, має підсвітку аби прибирати найменші волоски. Бритвена насадка підходить для делікатних зон. Я задоволена.

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000

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      Примітки

      1. порівняно з пристроєм без ProGuide.

      2. 2 роки гарантії.