Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Вологе та сухе використання
Для ніг, тіла й зони бікіні
Більше, ніж епілятор
Усього 8 насадок
Насолоджуйся свободою від постійної рутини видалення волосся. Більше не потрібно чекати, поки волосся відросте: епілятор видаляє волосся, яке у 3 рази коротше, ніж при восковій епіляції.
Перший у світі епілятор із технологією ProGuide та LED підсвіткою з оглядом на 360° для ефективних і водночас делікатних результатів. ProGuide забезпечує ідеальний кут епіляції 75° для найкращого результату та підтримує шкіру в натягнутому стані, підвищуючи комфорт під час процедури. LED підсвітка допомагає помітити та видалити все волосся.
Швидкі та ефективні результати завдяки технології Double Action. Керамічні пінцети захоплюють навіть найкоротше волосся — довжиною від 0,5 мм. Не потрібно натискати. Ковзає без зусиль. Вбудоване LED підсвічування гарантує, що жодна волосина не залишиться непоміченою. Заверши процедуру менш ніж за 6 хвилин для обох гомілок.
5.0
з 5
143
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Olena M.
08/04/2026
Україна
Частина акції
Цей епілятор - шикарна для мене знахідка, дуже зручний у руці, не ковзає. Видаляє волосся дуже швидко і захоплює навіть саме найтонкіше волосся, особливо сподобалась насадка для делікатних зон, вона дбайливо обробляє зони і не залишає подразнень а після насадки для пілінгу тіла шкіра гладенька та мʼяка на дотик.
Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Krasotylka007
08/04/2026
Україна
Частина акції
Цей епілятор — справжня знахідка, а його комплектація просто вражає! Усі насадки надзвичайно зручні, але мої фаворити — це педикюрна насадка, яка ідеально рятує при сухості шкіри, та щітка для пілінгу. Після неї шкіра стає неймовірно гладенькою.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Olgaaaaaa
08/04/2026
Україна
Частина акції
Дуже класний епілятор
Чудовий епілятор! Керамічні диски, водонепроникний корпус робить епіляцію комфортною, має підсвітку аби прибирати найменші волоски. Бритвена насадка підходить для делікатних зон. Я задоволена.
Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000
Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000
порівняно з пристроєм без ProGuide.
2 роки гарантії.