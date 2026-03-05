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  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість

Більше не доступний

Набір для епіляції та доглядусерії 9000

BRE770/92

4.6
| (733) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
Епілятор Philips Beauty Set серії 9000 – це комплексне рішення для розкішної гладенької шкіри всього тіла. Шість аксесуарів включають пристрій для видалення волосся на обличчі й різноманітні насадки. Справжній подарунок для вашої шкіри, обличчя, тіла та ніг.
Переглянути всі переваги

+1 рік сервісу

Догляд за шкірою. Видалення волосся на обличчі та тілі. Педикюр

Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість

  • Гладенька шкіра до 4 тижнів

  • + 6 аксесуарів у комплекті

  • Широка епіляційна головка з керамічними дисками

  • Підсвітка OptiLight

  • Вологе або сухе використання

Гладенька шкіра до 4 тижнів*

Гладенька шкіра до 4 тижнів*

Технологія подвійної дії синхронізує безперервні рухи довгих керамічних пінцетів для міцного захоплювання і видалення волосків довжиною від 0,5 мм. Широка головка епілятора з довшими на 50% пінцетами видаляє більше волосся за один раз*. Досягніть гладкості шкіри на кілька тижнів без зайвих турбот.

Видаляйте навіть найтонше волосся на обличчі

Спеціально розроблений для жінок, щоб дбайливо видаляти найтонше волосся на верхній губі, підборідді та щоках. Як і при інших методах видалення волосся, волосся не відростає товстішим, щільнішим або темнішим.

Безболісне видалення волосся на обличчі***

Пристрій для видалення волосся на обличчі Philips забезпечує результати без болю*** та має гіпоалергенну насадку для дбайливого догляду за шкірою***.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

733

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

05/03/2026

Україна

Україна

Просто чудовий епілятор

Доброго дня. Хотіла похвалити ваш епілятор. Я користуюся і це просто чудо. Для мене тепер епіляція із каторги перетворилася на практично безболісну процедуру із мінімумом зусиль. Волосся росте повільно після неї і підтримувати гладкість ніжок дуже легко. Взагалі прилад досить продуманий і зроблений на совість. Особливо в захваті від насадки для бриття , чесне слово вона бриє краще ніж деякі чоловічі бритви для бороди. Дуже дякую за те, що робите якісні речі , я дуже поважаю вашу фірму.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000

16/09/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Доброго дня! Відмінний подарунок, швидка доставка надіюсь у використанні все буде супер. Дякую!

Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000

Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000

27/07/2025

Україна

Україна

чудовий пристрій

супер , шкодую що не купила раніше. спочатку процедури трішки неприємно, а потім тіло звикає і все добре. гладенька шкіра, без зайвого волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000

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      1. порівняно з Philips Satinelle Advanced та Satinelle Prestige

      2. CLT Germany N=153, 2019

      3. * HUT US, 141 респондент, 2022