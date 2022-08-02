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Посібник з важливою інформацією
Декларація про відповідність Великобританії - English (US)
Всі (7)
Чи може епіляція пошкодити лімфатичні судини під пахвами?
Чи слід використовувати епілятор або жіночу бритву Philips на вологій чи сухій шкірі?
Чи безпечно використовувати захисну сітку на всьому тілі?
Чи можна полоскати вироби для депіляції Philips?
Як прикріпити гребінець до тримера для зони бікіні Philips?
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