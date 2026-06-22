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Гладенька шкіра без волосся до 12 місяців*
2 насадки: для тіла та обличчя + тример-олівець
Сенсор SkinTone
Ресурс лампи до 20 років використання**
Робота від мережі
Почніть лише із 4 процедур кожні 2 тижні – це вдвічі менше процедур, ніж в інших брендів. Потім повторюйте процедуру щомісяця для підтримання результату.
Виберіть одне з п’яти налаштувань інтенсивності для комфортного використання. Датчик кольору шкіри запобігає обробці ділянок шкіри, які занадто темні для процедури IPL.
Зручний у використанні завдяки наддовгому кабелю для легкого доступу й покращеної маневреності.
Нагороди
4.5
з 5
1180
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Ollik966
22/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Купила у березні місяці, в цей період мала пару пеїздів тому робила не по графіку) Заравже наладила і це краще рішення було його купити. Між процедурами за два тижні в мене ніколи не було такого результату. Пахви залишилось пару маленьких ділянок, ноги також, а от зона бікіні треба трішки більше часу.
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1998/00 серії 7000
Date of Use 2026-06-19
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1998/00 серії 7000
Date of Use 2026-06-19
14/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Все супер
Все супер, все працює та відповідає опису , якісний гарний виріб
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1994/00 серії 7000
Date of Use 2026-03-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1994/00 серії 7000
Date of Use 2026-03-03
Ananasik129
16/08/2025
Україна
Перевірений покупець
Непоганий варіант позбутися волосся
Вцілому я задоволена покупкою, але мої очікування були набагато вище. Оцінка 5 зірки. Волосся стало тонке, але всеодно росте. Однак на деяких, незначних, ділянках зовсім немає. Я дотримквалась всіх правил використання, які написанні в інструкції. Використовую прилад на 5 рівні інтенсивності, маю дуже світлу шкіру і темне волосся. Використовую прилад тільки 3 місяці. Содіваюся згодом волосся перестане рости)
Плюси
Дуже рекомендую. Якщо немає протипоказань, то це краще воску чи шугарінгу!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1997/00 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1997/00 серії 7000
Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах до 82%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.
Вирахувано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.