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Фотоепілятор Lumea від Philips серії 7000

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Фотоепілятор Lumea від Philipsсерії 7000

BRI921/00

Фотоепілятор Lumea від Philips серії 7000

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Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • ZIP файл, 308.9 kB
  • 19 March 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 3.9 MB
  • 19 January 2024

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