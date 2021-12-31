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Більше не доступний
Із технологією SenseIQ
Тіло та обличчя
Із датчиком SmartSkin
Бездротове та дротове використання
IPL означає "Intense Pulsed Light" (інтенсивне імпульсне світло). Lumea від Philips обробляє корені волосся лагідними імпульсами, що спричиняє перехід фолікул у фазу спокою. Як наслідок, кількість волосся, що росте на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся. Застосування пристрою для запобігання повторного росту волосся безпечне та лагідне, навіть на чутливих ділянках шкіри. Lumea від Philips клінічно тестовано та було розроблено за участі дерматологів для легкого та ефективного застосування в комфортних домашніх умовах.
Об’єктивні дослідження підтверджують скорочення кількості волосся на 92% після трьох процедур видалення**. Виконуйте перші чотири процедури кожні два тижні, а наступні вісім процедур – кожні чотири тижні. Через 12 процедур можна насолоджуватися гладенькою шкірою без волосся протягом шести місяців*.
Philips Lumea Prestige ефективно працює на різних типах волосся та шкіри. Пристрій працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже білої до темно-коричневої. IPL потребує різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри, тому (як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL) Lumea не призначено для білого, сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри.
Нагороди
4.7
з 5
235
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Настасья88
31/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Идеальный домашний помощник
Пользуюсь больше двух лет. После первого месяца использования, раз в две недели, волосы убавили темп роста, стали реже, и тоньше. Жаль, что не предусмотрено замену ламп.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Prestige BRI950/00 Пристрій для видалення волосся з IPL
Date of Use 2019-12-31
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Prestige BRI950/00 Пристрій для видалення волосся з IPL
Date of Use 2019-12-31
06/11/2020
Україна
Дуже зручний у використанні
Раніше використовувала лазерну епіляцію, у порівнянні Lumea безболісний, відчувається лише легеньке тепло, дуже комфортний у використанні. Перевагою є, що може працювати від акумулятора. Використовую не так давно, але результатом задоволена.
Плюси
Абсолютно ніякого болю чи дискомфорту
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Prestige BRI950/00 Пристрій для видалення волосся з IPL
Date of Use 2020-10-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Prestige BRI950/00 Пристрій для видалення волосся з IPL
Date of Use 2020-10-06
Zeta35
06/05/2020
Україна
Дуже зручний і комфортний
Моїй доньці 14 років і вже почалось не бажане волосся.Ми довго думали який виріб для цього придбати і вирішили цей фотоепілятор.Дуже задоволені .ЦЕЙ Виріб швидко легко безболісно видаляє небажане волосся.А головне можливість працювати на акумуляторі дуже зручно .Тепер ми з донькою разом користуємось .
Плюси
Дбайливий догляд за тілом
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Prestige BRI950/00 Пристрій для видалення волосся з IPL
Date of Use 2020-01-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Prestige BRI950/00 Пристрій для видалення волосся з IPL
Date of Use 2020-01-06
Середній результат зменшення кількості волосся через 12 процедур: 78% на ногах, 64% у зоні бікіні, 65% під пахвами
Перевірено на ногах, після 3 процедур, 27 із 55 жінок досягають 92% чи кращих результатів
У разі дотримання графіка обробки
Дослідження проводилося в Нідерландах та Австрії, 56 жінок, після 3 процедур під пахвами, в зоні бікіні, на ногах, після 2 процедур на обличчі
Тривалість експлуатації лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips