Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ – це наш найефективніший IPL-пристрій. Його створено для зручного застосування в домашніх умовах – розумні насадки Lumea ідеально повторюють кожен вигин Вашого тіла та адаптують програми до кожної частини тіла. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ – це наш найефективніший IPL-пристрій. Його створено для зручного застосування в домашніх умовах – розумні насадки Lumea ідеально повторюють кожен вигин Вашого тіла та адаптують програми до кожної частини тіла. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ – це наш найефективніший IPL-пристрій. Його створено для зручного застосування в домашніх умовах – розумні насадки Lumea ідеально повторюють кожен вигин Вашого тіла та адаптують програми до кожної частини тіла. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ – це наш найефективніший IPL-пристрій. Його створено для зручного застосування в домашніх умовах – розумні насадки Lumea ідеально повторюють кожен вигин Вашого тіла та адаптують програми до кожної частини тіла. Переглянути усі переваги
IPL означає "Intense Pulsed Light" (інтенсивне імпульсне світло). Lumea від Philips обробляє корені волосся лагідними імпульсами, що спричиняє перехід фолікул у фазу спокою. Як наслідок, кількість волосся, що росте на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся. Застосування пристрою для запобігання повторного росту волосся безпечне та лагідне, навіть на чутливих ділянках шкіри. Lumea від Philips клінічно тестовано та було розроблено за участі дерматологів для легкого та ефективного застосування в комфортних домашніх умовах.
Об’єктивні дослідження підтверджують скорочення кількості волосся на 92% після трьох процедур видалення**. Виконуйте перші чотири процедури кожні два тижні, а наступні вісім процедур – кожні чотири тижні. Через 12 процедур можна насолоджуватися гладенькою шкірою без волосся протягом шести місяців*.
Philips Lumea Prestige ефективно працює на різних типах волосся та шкіри. Пристрій працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже білої до темно-коричневої. IPL потребує різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри, тому (як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL) Lumea не призначено для білого, сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри.
Відчуває. Датчик Lumea SmartSkin визначає колір шкіри і вказує найоптимальніше налаштування світла для Вас. Адаптує. Розумні насадки адаптують програми, створені для кожної ділянки тіла. Піклується. Розроблений у співпраці з дерматологами і натхненний Вами для лагідного, тривалого видалення волосся навіть на чутливих ділянках***.
Ваше тіло – унікальне. І його шкіру, контури та вигини також слід обробляти унікально. Насадки для усього тіла Lumea мають форму, яка ідеально підходить для кожного вигину, й адаптуватимуть програми, створені для кожної ділянки тіла. Віконця для обробки створено для максимального контакту зі шкірою і запобігання втраті світла, що забезпечує ефективну та лагідну обробку навіть делікатних або чутливих ділянок.
Розумна насадка для тіла має наше найбільше віконце для обробки 4,1 см2, тому вона ідеально підходить для швидкої обробки на більших ділянках тіла, таких як ноги, руки та живіт. Вигнутий дизайн повторює контури тіла для максимального контакту зі шкірою. Встановіть насадку на пристрій, і вона адаптує спеціальну програму для потрібної ділянки тіла. 83% жінок задоволені зменшенням кількості волосся на ногах****.
Насадку для обличчя обдумано розроблено з невеликим, пласким віконцем розміром 2 см2 для ефективної та лагідної обробки волосся на обличчі. Ідеальний варіант для верхньої губи, підборіддя чи лінії підборіддя. Також насадка має додатковий вбудований фільтр. Після встановлення на пристрій розумна насадка автоматично адаптує обробку світлом для обличчя. 84% жінок задоволені зменшенням кількості волосся на обличчі****.
Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ має п’ять простих для вибору налаштувань світла. Датчик SmartSkin визначає колір шкіри, а потім вказує на найкомфортніше налаштування світла для ділянки тіла, яку Ви обробляєте.
Lumea Prestige – це єдиний бездротовий пристрій із технологією IPL, що дозволяє легко обробляти важкодоступні ділянки тіла без кабелю на шляху чи нахилу пристрою. Крім того, бездротовий пристрій дає змогу користуватися ним у будь-якій кімнаті.
Безкоштовний додаток Lumea IPL ще більше полегшує обробку тіла для тривалої гладкості шкіри протягом шести місяців* у домашніх умовах. Інтуїтивний додаток надає поради та підказки щодо техніки, а персоналізовані програми обробки та адаптивне планування дозволяють керувати ідеальними моментами обробки. Отже, Ви завжди будете готові якомога швидше.
Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Воно не потребує змінних частин, наповнень чи гелів, а також змінних ламп.
Технічні характеристики, насадки
Технічні характеристики
Ділянки для застосовування
Елементи в комплекті
Потужність
Безпека та регульовані налаштування
Обслуговування
Час застосування
Режим застосування