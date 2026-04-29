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Lumea Prestige Пристрій для видалення волосся з IPL

Більше не доступний

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Lumea PrestigeПристрій для видалення волосся з IPL

BRI950/00

Lumea Prestige Пристрій для видалення волосся з IPL

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport - English (US)

  • PDF файл, 138 kB
  • 7 February 2020

User manual - English (US)

  • PDF файл, 6.3 MB
  • 9 January 2024

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