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  • Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
  • Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
  • Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
  • Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ

Більше не доступний

Lumea від PhilipsФотоепілятор

BRI958/00

4.6
| (2467) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
Насолоджуйтеся зручністю персоналізованого видалення волосся за допомогою бездротової версії нашого найшвидшого пристрою Lumea IPL. Технологія SenseIQ з інтелектуальними насадками та вказівками в програмі Lumea IPL подарує вам гладеньку шкіру надовго.
Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 12 місяців*

Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ

  • Гладенька шкіра без волосся до 12 місяців*

  • 4 розумні вигнуті насадки для різних частин тіла

  • Сенсор SmartSkin

  • Ресурс лампи до 39 років використання**

  • Автономна робота та робота від мережі

Комплексне рішення для обличчя та тіла із чотирма розумними насадками

Спеціально розроблені насадки ідеально підходять до вигинів вашого тіла та використовуються з найефективнішими програмами для обробки кожної ділянки тіла. Насадка для обличчя: плоска форма й маленьке віконце з УФ-фільтром. Насадка для тіла: вигнута всередину форма й велике віконце. Насадка для зон бікіні та пахв: вигнута назовні форма для важкодоступних місць.

Оптимізуйте процедури обробки з додатком Philips Lumea IPL

Оптимізуйте процедури обробки з додатком Philips Lumea IPL

Наш безкоштовний навчальний додаток допоможе вам спланувати та дотримуватися графіку процедур обробки, а потім крок за кроком проведе вас через кожен сеанс. Завантажили понад 2,1 млн користувачів.

Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

Як лідер у галузі технологій для здоров’я компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea IPL для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, Lumea IPL забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

2467

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

15/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції

Дуже зручно ! Мені подобається ! Гарно працює і я дуже задоволена результатом!

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

27/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий фотоепілятор

Дуже подобається фотоепілятор. Мусила робити перерву на місяць через втрату телефону, але навіть за цей місяць не втратились результати обробки,хоча звісно треба було починати спочатку, для кращого результату.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

28/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Влучний вибір з результатом!

Я неймовірно задоволена ефектом і результатом. Зручно бо можна підлаштувати і власний ритм життя, а також заощадливіше ніж ходити в салон.

Плюси

Безболісно, швидко і з гарним еффектом

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

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      Примітки

      1. Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.

      2. Вирахувано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.