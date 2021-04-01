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Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
Насолоджуйтеся зручністю персоналізованого видалення волосся за допомогою бездротової версії нашого найшвидшого пристрою Lumea IPL. Технологія SenseIQ з інтелектуальними насадками та вказівками в програмі Lumea IPL подарує вам гладеньку шкіру надовго. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
Насолоджуйтеся зручністю персоналізованого видалення волосся за допомогою бездротової версії нашого найшвидшого пристрою Lumea IPL. Технологія SenseIQ з інтелектуальними насадками та вказівками в програмі Lumea IPL подарує вам гладеньку шкіру надовго. Переглянути усі переваги
Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
Насолоджуйтеся зручністю персоналізованого видалення волосся за допомогою бездротової версії нашого найшвидшого пристрою Lumea IPL. Технологія SenseIQ з інтелектуальними насадками та вказівками в програмі Lumea IPL подарує вам гладеньку шкіру надовго. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
Насолоджуйтеся зручністю персоналізованого видалення волосся за допомогою бездротової версії нашого найшвидшого пристрою Lumea IPL. Технологія SenseIQ з інтелектуальними насадками та вказівками в програмі Lumea IPL подарує вам гладеньку шкіру надовго. Переглянути усі переваги
Фотоепілятор
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Спеціально розроблені насадки ідеально підходять до вигинів вашого тіла та використовуються з найефективнішими програмами для обробки кожної ділянки тіла. Насадка для обличчя: плоска форма й маленьке віконце з УФ-фільтром. Насадка для тіла: вигнута всередину форма й велике віконце. Насадка для зон бікіні та пахв: вигнута назовні форма для важкодоступних місць.
Наш безкоштовний навчальний додаток допоможе вам спланувати та дотримуватися графіку обробки, а потім крок за кроком проведе вас через кожен сеанс. Завантажили понад 2,1 млн користувачів.
Як лідер у галузі технологій для здоров’я, компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, Lumea забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.
Кожні 2 тижні для початку – удвічі менше процедур, ніж у разі застосування фотоепіляторів інших брендів. Після цього лише один раз на місяць. І все. Обробка обох ніг нижче колін займає 8,5 хв.
Фотоепілятор Lumea серії 9000 має п’ять легко настроюваних налаштувань світла. Наш датчик SmartSkin зчитує дані про колір шкіри та допомагає визначити найоптимальніші параметри. Інтелектуальні насадки адаптують процес обробки кожної ділянки тіла.
Фотоепілятор Lumea серії 9000 — це наш єдиний IPL-пристрій із можливістю бездротового використання для додаткової зручності, що дозволяє з його допомогою досягати будь-яких зон і з точністю використовувати його будь-де.
Використання фотоепілятора потребує контрасту між пігментом волосся та пігментом шкіри, тому пристрій працює на натуральному темно-русявому, каштановому та чорному волоссі, а також на шкірі від світлого до темно-коричневого кольорів (I–V).
Технічні характеристики. Насадки
Обслуговування
Комплект постачання
Налаштування безпеки та регульовані налаштування
Час застосування
Режим застосування
Технічні характеристики
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