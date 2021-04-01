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    Lumea від Philips

    Фотоепілятор

    BRI958/00
    Загальна оцінка / 5
    • Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
      -{discount-value}

      Lumea від Philips Фотоепілятор

      BRI958/00
      Загальна оцінка / 5

      Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ

      Насолоджуйтеся зручністю персоналізованого видалення волосся за допомогою бездротової версії нашого найшвидшого пристрою Lumea IPL. Технологія SenseIQ з інтелектуальними насадками та вказівками в програмі Lumea IPL подарує вам гладеньку шкіру надовго. Переглянути усі переваги

      Lumea від Philips Фотоепілятор

      Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ

      Насолоджуйтеся зручністю персоналізованого видалення волосся за допомогою бездротової версії нашого найшвидшого пристрою Lumea IPL. Технологія SenseIQ з інтелектуальними насадками та вказівками в програмі Lumea IPL подарує вам гладеньку шкіру надовго. Переглянути усі переваги

      Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ

      Насолоджуйтеся зручністю персоналізованого видалення волосся за допомогою бездротової версії нашого найшвидшого пристрою Lumea IPL. Технологія SenseIQ з інтелектуальними насадками та вказівками в програмі Lumea IPL подарує вам гладеньку шкіру надовго. Переглянути усі переваги

      Lumea від Philips Фотоепілятор

      Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ

      Насолоджуйтеся зручністю персоналізованого видалення волосся за допомогою бездротової версії нашого найшвидшого пристрою Lumea IPL. Технологія SenseIQ з інтелектуальними насадками та вказівками в програмі Lumea IPL подарує вам гладеньку шкіру надовго. Переглянути усі переваги

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        Lumea від Philips

        Lumea від Philips

        Фотоепілятор

        - {discount-value}

        Усього:

        Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ

        Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 12 місяців*

        • Гладенька шкіра без волосся до 12 місяців*
        • 4 розумні вигнуті насадки для різних частин тіла
        • Сенсор SmartSkin
        • Ресурс лампи до 39 років використання**
        • Автономна робота та робота від мережі
        Комплексне рішення для обличчя та тіла із чотирма розумними насадками

        Комплексне рішення для обличчя та тіла із чотирма розумними насадками

        Спеціально розроблені насадки ідеально підходять до вигинів вашого тіла та використовуються з найефективнішими програмами для обробки кожної ділянки тіла. Насадка для обличчя: плоска форма й маленьке віконце з УФ-фільтром. Насадка для тіла: вигнута всередину форма й велике віконце. Насадка для зон бікіні та пахв: вигнута назовні форма для важкодоступних місць.

        Оптимізуйте процедури обробки з додатком Philips Lumea IPL

        Оптимізуйте процедури обробки з додатком Philips Lumea IPL

        Наш безкоштовний навчальний додаток допоможе вам спланувати та дотримуватися графіку обробки, а потім крок за кроком проведе вас через кожен сеанс. Завантажили понад 2,1 млн користувачів.

        Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

        Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

        Як лідер у галузі технологій для здоров’я, компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, Lumea забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.

        Обробляйте лише два рази на місяць для швидких результатів

        Обробляйте лише два рази на місяць для швидких результатів

        Кожні 2 тижні для початку – удвічі менше процедур, ніж у разі застосування фотоепіляторів інших брендів. Після цього лише один раз на місяць. І все. Обробка обох ніг нижче колін займає 8,5 хв.

        Лагідний догляд і комфорт із SenseIQ

        Лагідний догляд і комфорт із SenseIQ

        Фотоепілятор Lumea серії 9000 має п’ять легко настроюваних налаштувань світла. Наш датчик SmartSkin зчитує дані про колір шкіри та допомагає визначити найоптимальніші параметри. Інтелектуальні насадки адаптують процес обробки кожної ділянки тіла.

        Єдиний фотоепілятор Lumea з можливістю бездротового використання

        Єдиний фотоепілятор Lumea з можливістю бездротового використання

        Фотоепілятор Lumea серії 9000 — це наш єдиний IPL-пристрій із можливістю бездротового використання для додаткової зручності, що дозволяє з його допомогою досягати будь-яких зон і з точністю використовувати його будь-де.

        Підходить для більшості кольорів шкіри та волосся

        Підходить для більшості кольорів шкіри та волосся

        Використання фотоепілятора потребує контрасту між пігментом волосся та пігментом шкіри, тому пристрій працює на натуральному темно-русявому, каштановому та чорному волоссі, а також на шкірі від світлого до темно-коричневого кольорів (I–V).

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики. Насадки

          Насадка для тіла
          • Форма: опукла ввігнута
          • Розмір віконця: 4,1 см2
          • Спеціально для обробки тіла: ноги, руки та живіт
          Насадка для обличчя
          • Форма: пласка
          • Розмір віконця: 2 см2, додатковий фільтр
          • Спеціально для обробки обличчя: верхня губа, підборіддя та щелепа
          Насадка для зони бікіні
          • Форма: опукла вигнута
          • Розмір віконця: 3 см2
          • Спеціально для обробки чутливої шкіри в зоні бікіні
          Насадка для пахв
          • Форма: опукла вигнута
          • Розмір віконця: 3 см2
          • Спеціально для обробки зони пахв

        • Обслуговування

          Гарантія
          2-річна гарантія + 1 додатковий рік гарантії після реєстрації виробу протягом 90 днів

        • Комплект постачання

          Інструкція з використання
          Посібник користувача
          Зберігання
          Косметичка
          Адаптер
          19,5 В/4000 мА

        • Налаштування безпеки та регульовані налаштування

          Вбудований УФ-фільтр
          Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
          П’ять налаштувань енергії світла
          Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
          Вбудована система безпеки
          Запобігання випадковій подачі імпульсів світла
          Датчик відтінку шкіри
          Визначає колір шкіри
          Датчик SmartSkin
          Відповідне налаштування на вимогу

        • Час застосування

          Гомілка
          8,5 хв.
          Пахви
          2,5 хв.
          Лінія бікіні
          2 хв.
          Області на обличчі
          1,5 хв

        • Режим застосування

          Режим Slide and Flash
          Для зручного застосування
          Крок і спалах
          Для обробки вигнутих ділянок
          Провідне/безпровідне використання
          Бездротове та дротове використання
          Режим Stamp and Flash
          Для обробки невеликих ділянок

        • Технічні характеристики

          Тип батареї
          Акумуляторна батарея
          Напруга
          100–240  В
          Лампа високої ефективності
          Створено для тривалого використання, 450 000 спалахів, що еквівалентно 39 рокам служби лампи**

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.
            • * Вирахувано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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