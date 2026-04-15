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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Гладенька шкіра без волосся до 12 місяців*
4 розумні вигнуті насадки для різних частин тіла
Сенсор SmartSkin
Ресурс лампи до 39 років використання**
Автономна робота та робота від мережі
Спеціально розроблені насадки ідеально підходять до вигинів вашого тіла та використовуються з найефективнішими програмами для обробки кожної ділянки тіла. Насадка для обличчя: плоска форма й маленьке віконце з УФ-фільтром. Насадка для тіла: вигнута всередину форма й велике віконце. Насадка для зон бікіні та пахв: вигнута назовні форма для важкодоступних місць.
Наш безкоштовний навчальний додаток допоможе вам спланувати та дотримуватися графіку процедур обробки, а потім крок за кроком проведе вас через кожен сеанс. Завантажили понад 2,1 млн користувачів.
Як лідер у галузі технологій для здоров’я компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea IPL для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, Lumea IPL забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.
4.6
з 5
2467
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
OlgaDK
15/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції
Дуже зручно ! Мені подобається ! Гарно працює і я дуже задоволена результатом!
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Mako_anna
27/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий фотоепілятор
Дуже подобається фотоепілятор. Мусила робити перерву на місяць через втрату телефону, але навіть за цей місяць не втратились результати обробки,хоча звісно треба було починати спочатку, для кращого результату.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Nadiyka123
28/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Влучний вибір з результатом!
Я неймовірно задоволена ефектом і результатом. Зручно бо можна підлаштувати і власний ритм життя, а також заощадливіше ніж ходити в салон.
Плюси
Безболісно, швидко і з гарним еффектом
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.
Вирахувано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.