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Lumea від Philips Фотоепілятор
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Всі (19)
Чи можна використовувати функції SkinAI мого додатка Philips Lumea на кількох мобільних пристроях?
Чи можна використовувати Philips Lumea під час вагітності або годування грудьми?
Чим відрізняються насадки Philips Lumea?
Як вибрати правильну інтенсивність світлового імпульсу Philips Lumea?
Чому під час використання мій пристрій Philips Lumea нагрівається?
Під час використання пристрою Philips Lumea я відчуваю дискомфорт або біль на шкірі
Мій пристрій Philips Lumea не генерує спалахи
Я не отримую очікуваних результатів після користування Philips Lumea
Індикатори на моєму пристрої Philips Lumea блимають
Під час обробки мій пристрій Philips Lumea видає запах паленого
Акумулятор мого пристрою Philips Lumea розряджається дуже швидко
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