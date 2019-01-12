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Більше не доступний

Бездротовий портативний гучномовець

BT100W/00

4.3

| (16) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний

Тримайте мелодії біля себе

Вирушайте будь-куди, адже компактний розмір відповідає чудовому звуку та ряду кольорів. BT100 із вбудованою бездротовою потоковою передачею Bluetooth – це ідеальний варіант для тих, хто любить подорожувати і стежить за модними тенденціями.

Переглянути всі переваги

Тримайте мелодії біля себе

  • Bluetooth®

  • Вбудований мікрофон для викликів

  • Акумуляторна батарея

  • 2 Вт

Бездротова передача музики через Bluetooth

Бездротова передача музики через Bluetooth

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.

Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

16

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

1

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

13/04/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo udany zakup

Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Świetny głośnik

Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

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