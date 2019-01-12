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Тримайте мелодії біля себе
Вирушайте будь-куди, адже компактний розмір відповідає чудовому звуку та ряду кольорів. BT100 із вбудованою бездротовою потоковою передачею Bluetooth – це ідеальний варіант для тих, хто любить подорожувати і стежить за модними тенденціями.
Bluetooth®
Вбудований мікрофон для викликів
Акумуляторна батарея
2 Вт
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.
Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.
4.3
з 5
16
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jonasz
13/04/2017
Polska
Перевірений покупець
Bardzo udany zakup
Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
bluetooth69
14/06/2016
Polska
Świetny głośnik
Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy