Вакуумний тример – менше турбот
Підстригайте бороду, вуса та бакенбарди, дотримуючись чистоти. Новий вакуумний тример Philips має вдосконалену високоефективну систему із потужнішим на 50%* струменем повітря. Вона ефективно вловлює зрізане волосся, що дозволяє не смітити під час підстригання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вакуумний тример – менше турбот
Підстригайте бороду, вуса та бакенбарди, дотримуючись чистоти. Новий вакуумний тример Philips має вдосконалену високоефективну систему із потужнішим на 50%* струменем повітря. Вона ефективно вловлює зрізане волосся, що дозволяє не смітити під час підстригання. Переглянути усі переваги
Вакуумний тример – менше турбот
Підстригайте бороду, вуса та бакенбарди, дотримуючись чистоти. Новий вакуумний тример Philips має вдосконалену високоефективну систему із потужнішим на 50%* струменем повітря. Вона ефективно вловлює зрізане волосся, що дозволяє не смітити під час підстригання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вакуумний тример – менше турбот
Підстригайте бороду, вуса та бакенбарди, дотримуючись чистоти. Новий вакуумний тример Philips має вдосконалену високоефективну систему із потужнішим на 50%* струменем повітря. Вона ефективно вловлює зрізане волосся, що дозволяє не смітити під час підстригання. Переглянути усі переваги
Новий вакуумний тример Philips має на 50% потужніший, вдосконалений потік повітря*. Потужна вакуумна система захоплює до 95% зрізаного волосся**, забезпечуючи безпроблемне підстригання.
Підстригайте щетину одним рухом за допомогою інноваційної системи Lift & Trim PRO. Вона піднімає волоски, які низько лежать, і скеровує їх до гострих металевих лез для точного підстригання.
Леза з нержавіючої сталі вдвічі гостріші і зрізають точно навіть найтовстіші волоски. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного, тому їх не потрібно заміняти або змащувати.
Виберіть потрібну довжину підстригання, просто повертаючи коліщатко регулювання на ручці, поки не з’явиться потрібна довжина від 0,5 до 10 мм із точним кроком у 0,5 мм. Тепер вибрану довжину "зафіксовано" для ідеально рівного підстригання.
Підстригайте вуса або визначайте деталі та краї у важкодоступних місцях за допомогою знімного точного тримера.
Поверніть коліщатко регулювання, щоб побачити вибране налаштування довжини у міліметрах на світлодіодному дисплеї.
Потужна літій-іонна батарея забезпечує до 100 хвилин бездротового використання після 1 години заряджання. Тример можна також під’єднати до електромережі або скористатися функцією швидкого заряджання протягом 5 хвилин для одного повноцінного підстригання волосся.
Індикатор батареї показує, коли тример заряджено, заряджається або потрібно під’єднати до електромережі. Він також показує рівень заряду батареї за допомогою 3 простих поділок.
Після стрижки просто зніміть леза, потягнувши їх догори, сполосніть леза та гребінець під проточною водою, спорожніть відділення для волосся і вичистіть волосся за допомогою щітки для очищення, що додається, для тривалого терміну служби.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.
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