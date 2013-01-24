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Beardtrimmer series 7000

Вакуумний тример для бороди

BT7520/15
Загальна оцінка / 5
  • Вакуумний тример – менше турбот Вакуумний тример – менше турбот Вакуумний тример – менше турбот
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    Beardtrimmer series 7000 Вакуумний тример для бороди

    BT7520/15
    Загальна оцінка / 5

    Вакуумний тример – менше турбот

    Підстригайте бороду, вуса та бакенбарди, дотримуючись чистоти. Новий вакуумний тример Philips має вдосконалену високоефективну систему із потужнішим на 50%* струменем повітря. Вона ефективно вловлює зрізане волосся, що дозволяє не смітити під час підстригання. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 7000 Вакуумний тример для бороди

    Вакуумний тример – менше турбот

    Підстригайте бороду, вуса та бакенбарди, дотримуючись чистоти. Новий вакуумний тример Philips має вдосконалену високоефективну систему із потужнішим на 50%* струменем повітря. Вона ефективно вловлює зрізане волосся, що дозволяє не смітити під час підстригання. Переглянути усі переваги

    Вакуумний тример – менше турбот

    Підстригайте бороду, вуса та бакенбарди, дотримуючись чистоти. Новий вакуумний тример Philips має вдосконалену високоефективну систему із потужнішим на 50%* струменем повітря. Вона ефективно вловлює зрізане волосся, що дозволяє не смітити під час підстригання. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 7000 Вакуумний тример для бороди

    Вакуумний тример – менше турбот

    Підстригайте бороду, вуса та бакенбарди, дотримуючись чистоти. Новий вакуумний тример Philips має вдосконалену високоефективну систему із потужнішим на 50%* струменем повітря. Вона ефективно вловлює зрізане волосся, що дозволяє не смітити під час підстригання. Переглянути усі переваги

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      Вакуумний тример – менше турбот

      Philips номер 1 для охайного підстригання

      • Точні 0,5-мм налаштування
      • Металеві леза, які самі заточуються
      • До 100 хв. використ./1 год. заряджання
      • Високоефективна вакуумна система
      Оптимізований потік повітря для безпроблемного підстригання

      Оптимізований потік повітря для безпроблемного підстригання

      Новий вакуумний тример Philips має на 50% потужніший, вдосконалений потік повітря*. Потужна вакуумна система захоплює до 95% зрізаного волосся**, забезпечуючи безпроблемне підстригання.

      Скеровує волоски, які низько лежать, до лез для рівномірного підстригання

      Скеровує волоски, які низько лежать, до лез для рівномірного підстригання

      Підстригайте щетину одним рухом за допомогою інноваційної системи Lift & Trim PRO. Вона піднімає волоски, які низько лежать, і скеровує їх до гострих металевих лез для точного підстригання.

      Металеві леза, які самі заточуються, залишаються точними навіть без змащування

      Металеві леза, які самі заточуються, залишаються точними навіть без змащування

      Леза з нержавіючої сталі вдвічі гостріші і зрізають точно навіть найтовстіші волоски. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного, тому їх не потрібно заміняти або змащувати.

      20 налаштувань довжини з фіксацією, 0,5–10 мм із точним кроком у 0,5 мм

      20 налаштувань довжини з фіксацією, 0,5–10 мм із точним кроком у 0,5 мм

      Виберіть потрібну довжину підстригання, просто повертаючи коліщатко регулювання на ручці, поки не з’явиться потрібна довжина від 0,5 до 10 мм із точним кроком у 0,5 мм. Тепер вибрану довжину "зафіксовано" для ідеально рівного підстригання.

      Знімний точний тример для ідеальних контурів та деталей

      Знімний точний тример для ідеальних контурів та деталей

      Підстригайте вуса або визначайте деталі та краї у важкодоступних місцях за допомогою знімного точного тримера.

      Світлодіодний дисплей чітко показує налаштування довжини

      Світлодіодний дисплей чітко показує налаштування довжини

      Поверніть коліщатко регулювання, щоб побачити вибране налаштування довжини у міліметрах на світлодіодному дисплеї.

      До 100 хв. роботи після 1 год. заряджання або робота від електромережі

      До 100 хв. роботи після 1 год. заряджання або робота від електромережі

      Потужна літій-іонна батарея забезпечує до 100 хвилин бездротового використання після 1 години заряджання. Тример можна також під’єднати до електромережі або скористатися функцією швидкого заряджання протягом 5 хвилин для одного повноцінного підстригання волосся.

      Швидко дізнавайтеся про стан батареї тримера

      Швидко дізнавайтеся про стан батареї тримера

      Індикатор батареї показує, коли тример заряджено, заряджається або потрібно під’єднати до електромережі. Він також показує рівень заряду батареї за допомогою 3 простих поділок.

      Просто спорожніть відділення і сполосніть леза водою

      Просто спорожніть відділення і сполосніть леза водою

      Після стрижки просто зніміть леза, потягнувши їх догори, сполосніть леза та гребінець під проточною водою, спорожніть відділення для волосся і вичистіть волосся за допомогою щітки для очищення, що додається, для тривалого терміну служби.

      2 роки гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      2 роки гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Діапазон налаштувань довжини
        від 0,5 до 10 мм
        Точність (розмір кроку)
        0,5 мм

      • Створіть власний стиль

        Кількість налаштувань довжини
        20 вбудованих налаштувань довжини

      • Простота у користуванні

        Коліщатко регулювання
        Просте налаштування довжини
        Дисплей
        • Цифрові налаштування довжини
        • 3-рівневий індикатор батареї
        Чищення
        Леза та захисні сітки, які можна полоскати
        Функціонування
        Бездротова робота і робота від електромережі

      • Конструкція

        Колір (кольори)
        Темно-жовтий

      • Система живлення

        5 хв. швидке заряджання
        Так

      • Потужність

        Час роботи
        До 100 хвилин
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Не потребує змащування
        Так

      • Аксесуари

        Точний тример
        Так
        Гребінець
        • 3-мм точний гребінець
        • 5-мм точний гребінець
        Підставка
        Підставка для заряджання
        Футляр
        • Дорожній футляр
        • Розкішний дорожній футляр
        Догляд
        Щітка для очищення

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          • * Протестовано у лабораторних умовах на килимках для волосся

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