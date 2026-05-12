Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Стайлери і набори підстригання ОБЛИЧЧЯ
Усі серії
Beardtrimmer series 7000 Вакуумний тример для бороди
Більше не доступний
Підтримка
BT7520/15
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Зареєструйте свій продукт протягом 90 днів після покупки й отримайте додатковий сервіс.
Посібник користувача
Заява про відповідність ЄС - English (US)
Всі (2)
Чому всередині бритви для тіла, тримера, машинки для підстригання волосся Philips знаходиться біле мастило?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
ShaversЩіточка для очищення
Перевірте умови гарантійного обслуговування
Знайти сервісний центр
Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.
Гарантія
Наша політика гарантійного обслуговування виробів
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти