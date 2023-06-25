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Технологія SteelPrecision
Датчик PowerAdapt
3-рівневий індикатор батареї
Тример BT9000 Prestige обладнаний абсолютно новою технологією SteelPrecision, яка складається із вбудованого металевого гребінця і міцного ріжучого блока. Ця система не згинається, як пластиковий гребінець, незалежно від того, як сильно тиснути. Таким чином, BT9000 Prestige завжди забезпечує найбільш рівномірні й точні результати підстригання*.
Завдяки технології повторення форми шкіри тример завжди розташований під правильним кутом до Вашої шкіри, що забезпечує точний результат. Він також має антифрикційне покриття, яке плавно спрямовує тример на обличчі.
Наші повністю металеві леза залишаються гострими впродовж усього терміну служби. Вони мають особливу геометрію, яка завжди забезпечує точне зрізання навіть найтовстішого волосся без потягування.
4.7
з 5
137
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
itwin
25/06/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
топ
Дарувала чоловіку і він дуже задоволений! найкращий тример
Плюси
дизайн, зрічність, якість
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
vladi5800
02/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Philips Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15
Отлично стрежот бороду! За счёт того что железный нож идеально выдерживает длину бороды, не царапает и не ранит кожу. Быстро заряжается и долго держит заряд.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
Ellis_7
05/12/2021
Україна
Частина акції
Дизайн, точность , скорость
Купила данную модель триммера мужу на подарок.Меня эта модель привлекла своим премиальным видом , ощущение добротности.Муж тоже оценил по достоинству, а именно- понравилась металлическая насадка- гребень , которая не гнётся, чётко повторяет контуры и срезает ровно ту длину , которая выставлена.Идеально для создания 3х дневной небритости.
Плюси
Качественный, стильный
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
На основі об’єктивного тесту на точність, виконаного стороннім агентством, із зображенням крупним планом, у своїй ціновій категорії