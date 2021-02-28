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Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
Philips BT9000 Prestige забезпечує незрівнянну точність завдяки вбудованому металевому гребінцю, який дозволяє чудово підстригати волосся незалежно від сили натиску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
Philips BT9000 Prestige забезпечує незрівнянну точність завдяки вбудованому металевому гребінцю, який дозволяє чудово підстригати волосся незалежно від сили натиску. Переглянути усі переваги
Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
Philips BT9000 Prestige забезпечує незрівнянну точність завдяки вбудованому металевому гребінцю, який дозволяє чудово підстригати волосся незалежно від сили натиску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
Philips BT9000 Prestige забезпечує незрівнянну точність завдяки вбудованому металевому гребінцю, який дозволяє чудово підстригати волосся незалежно від сили натиску. Переглянути усі переваги
Тример для бороди
Ціна магазину Philips
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Тример BT9000 Prestige обладнаний абсолютно новою технологією SteelPrecision, яка складається із вбудованого металевого гребінця і міцного ріжучого блока. Ця система не згинається, як пластиковий гребінець, незалежно від того, як сильно тиснути. Таким чином, BT9000 Prestige завжди забезпечує найбільш рівномірні й точні результати підстригання*.
Завдяки технології повторення форми шкіри тример завжди розташований під правильним кутом до Вашої шкіри, що забезпечує точний результат. Він також має антифрикційне покриття, яке плавно спрямовує тример на обличчі.
Наші повністю металеві леза залишаються гострими впродовж усього терміну служби. Вони мають особливу геометрію, яка завжди забезпечує точне зрізання навіть найтовстішого волосся без потягування.
Стилізуйте бороду максимально точно, вибираючи довжину волосся з точністю до 0,2 мм. За допомогою коліщатка регулювання виберіть з-поміж 30 різних налаштувань довжини, від 0,4 мм до 10 мм.
Датчик PowerAdapt перевіряє щільність волосся 125 разів на секунду й автоматично адаптує двигун для підтримання постійної потужності. Таким чином, незалежно від густоти та довжини волосся досягаються постійні показники підстригання.
Вдосконалена літій-іонна батарея забезпечує до 120 хвилин потужного використання після 1-годинного заряджання. Насолоджуйтеся також функцією швидкого заряджання, яка забезпечує один повний сеанс лише через 5 хвилин заряджання.
BT9000 Prestige створений, щоб витримати випробування часом. Його високоякісний корпус із нержавіючої сталі оброблений вручну з максимальною увагою до деталей, що забезпечує тривале використання та найкращу якість.
Індикатор батареї показує, коли тример заряджено, заряджається або потрібно під’єднати до електромережі. Він також показує рівень заряду батареї за допомогою 3 простих поділок.
Просто підніміть висувну головку та промийте її під проточною водою.
Дорожній футляр преміум-класу розроблений у формі тримера, щоб завжди захищати його під час подорожей.
Система зрізання
Простота у користуванні
Потужність
Обслуговування
Аксесуари