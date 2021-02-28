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    Beard trimmer 9000 Prestige

    Тример для бороди

    BT9810/15
    Загальна оцінка / 5
    • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
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      Beard trimmer 9000 Prestige Тример для бороди

      BT9810/15
      Загальна оцінка / 5

      Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди

      Philips BT9000 Prestige забезпечує незрівнянну точність завдяки вбудованому металевому гребінцю, який дозволяє чудово підстригати волосся незалежно від сили натиску. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Beard trimmer 9000 Prestige Тример для бороди

      Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди

      Philips BT9000 Prestige забезпечує незрівнянну точність завдяки вбудованому металевому гребінцю, який дозволяє чудово підстригати волосся незалежно від сили натиску. Переглянути усі переваги

      Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди

      Philips BT9000 Prestige забезпечує незрівнянну точність завдяки вбудованому металевому гребінцю, який дозволяє чудово підстригати волосся незалежно від сили натиску. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Beard trimmer 9000 Prestige Тример для бороди

      Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди

      Philips BT9000 Prestige забезпечує незрівнянну точність завдяки вбудованому металевому гребінцю, який дозволяє чудово підстригати волосся незалежно від сили натиску. Переглянути усі переваги

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        Beard trimmer 9000 Prestige

        Beard trimmer 9000 Prestige

        Тример для бороди

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, з технічних причин, розміщені замовлення у період з 13:00 25.02.21 до 24:00 28.02.2021 будуть відправлені з 1.03.21. Дякуємо за розуміння!

        Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди

        Найкраще від Philips

        • Технологія SteelPrecision
        • Датчик PowerAdapt
        • 3-рівневий індикатор батареї
        Максимальна точність завдяки унікальній технології SteelPrecision

        Максимальна точність завдяки унікальній технології SteelPrecision

        Тример BT9000 Prestige обладнаний абсолютно новою технологією SteelPrecision, яка складається із вбудованого металевого гребінця і міцного ріжучого блока. Ця система не згинається, як пластиковий гребінець, незалежно від того, як сильно тиснути. Таким чином, BT9000 Prestige завжди забезпечує найбільш рівномірні й точні результати підстригання*.

        Повторює форму шкіри і плавно направляє тример для рівномірного підстригання

        Повторює форму шкіри і плавно направляє тример для рівномірного підстригання

        Завдяки технології повторення форми шкіри тример завжди розташований під правильним кутом до Вашої шкіри, що забезпечує точний результат. Він також має антифрикційне покриття, яке плавно спрямовує тример на обличчі.

        Гострі повністю металеві леза ріжуть точно без потягування

        Гострі повністю металеві леза ріжуть точно без потягування

        Наші повністю металеві леза залишаються гострими впродовж усього терміну служби. Вони мають особливу геометрію, яка завжди забезпечує точне зрізання навіть найтовстішого волосся без потягування.

        30 різних налаштувань довжини з точністю кроку 0,2 мм

        30 різних налаштувань довжини з точністю кроку 0,2 мм

        Стилізуйте бороду максимально точно, вибираючи довжину волосся з точністю до 0,2 мм. За допомогою коліщатка регулювання виберіть з-поміж 30 різних налаштувань довжини, від 0,4 мм до 10 мм.

        Легке підстригання навіть густої і довгої бороди

        Легке підстригання навіть густої і довгої бороди

        Датчик PowerAdapt перевіряє щільність волосся 125 разів на секунду й автоматично адаптує двигун для підтримання постійної потужності. Таким чином, незалежно від густоти та довжини волосся досягаються постійні показники підстригання.

        До 120 хв. роботи після 1-годинного заряджання, плюс швидке заряджання

        До 120 хв. роботи після 1-годинного заряджання, плюс швидке заряджання

        Вдосконалена літій-іонна батарея забезпечує до 120 хвилин потужного використання після 1-годинного заряджання. Насолоджуйтеся також функцією швидкого заряджання, яка забезпечує один повний сеанс лише через 5 хвилин заряджання.

        Високоякісний корпус із нержавіючої сталі для тривалого використання

        Високоякісний корпус із нержавіючої сталі для тривалого використання

        BT9000 Prestige створений, щоб витримати випробування часом. Його високоякісний корпус із нержавіючої сталі оброблений вручну з максимальною увагою до деталей, що забезпечує тривале використання та найкращу якість.

        Швидко дізнавайтеся про стан батареї тримера

        Швидко дізнавайтеся про стан батареї тримера

        Індикатор батареї показує, коли тример заряджено, заряджається або потрібно під’єднати до електромережі. Він також показує рівень заряду батареї за допомогою 3 простих поділок.

        Висувна головка забезпечує легке чищення під проточною водою

        Висувна головка забезпечує легке чищення під проточною водою

        Просто підніміть висувну головку та промийте її під проточною водою.

        Дорожній футляр преміум-класу для постійного захисту тримера

        Дорожній футляр преміум-класу для постійного захисту тримера

        Дорожній футляр преміум-класу розроблений у формі тримера, щоб завжди захищати його під час подорожей.

        Технічні характеристики

        • Система зрізання

          Ріжучий елемент
          Повністю металеві леза
          Діапазон налаштувань довжини
          Від 0,4 мм до 10 мм
          Точність (розмір кроку)
          0,2 мм
          Кількість налаштувань довжини
          30
          Технологія підстригання
          SteelPrecision, повторює форму шкіри

        • Простота у користуванні

          Коліщатко регулювання
          Просте налаштування довжини
          Функціонування
          Бездротова робота і робота від електромережі
          Чищення
          100% водонепроникність
          Індикатор батареї
          3-рівневий індикатор

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи
          120 хвилин
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • 5 хв. швидке заряджання
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Використання
          Мастило в комплекті

        • Аксесуари

          Гребінець
          Знімний гребінь для довгої бороди
          Футляр преміум-класу для зберігання та подорожей
          Так

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            • На основі об’єктивного тесту на точність, виконаного стороннім агентством, із зображенням крупним планом, у своїй ціновій категорії

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