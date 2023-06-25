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  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
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  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
  • Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди

Більше не доступний

Beard trimmer 9000 PrestigeТример для бороди

BT9810/15

4.7
| (137) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди
Philips BT9000 Prestige забезпечує незрівнянну точність завдяки вбудованому металевому гребінцю, який дозволяє чудово підстригати волосся незалежно від сили натиску.
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Найкраще від Philips

Точність високоякісної сталі для ідеальної бороди

  • Технологія SteelPrecision

  • Датчик PowerAdapt

  • 3-рівневий індикатор батареї

Максимальна точність завдяки унікальній технології SteelPrecision

Максимальна точність завдяки унікальній технології SteelPrecision

Тример BT9000 Prestige обладнаний абсолютно новою технологією SteelPrecision, яка складається із вбудованого металевого гребінця і міцного ріжучого блока. Ця система не згинається, як пластиковий гребінець, незалежно від того, як сильно тиснути. Таким чином, BT9000 Prestige завжди забезпечує найбільш рівномірні й точні результати підстригання*.

Повторює форму шкіри і плавно направляє тример для рівномірного підстригання

Повторює форму шкіри і плавно направляє тример для рівномірного підстригання

Завдяки технології повторення форми шкіри тример завжди розташований під правильним кутом до Вашої шкіри, що забезпечує точний результат. Він також має антифрикційне покриття, яке плавно спрямовує тример на обличчі.

Гострі повністю металеві леза ріжуть точно без потягування

Гострі повністю металеві леза ріжуть точно без потягування

Наші повністю металеві леза залишаються гострими впродовж усього терміну служби. Вони мають особливу геометрію, яка завжди забезпечує точне зрізання навіть найтовстішого волосся без потягування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

137

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

25/06/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

топ

Дарувала чоловіку і він дуже задоволений! найкращий тример

Плюси

дизайн, зрічність, якість

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

02/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Philips Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15

Отлично стрежот бороду! За счёт того что железный нож идеально выдерживает длину бороды, не царапает и не ранит кожу. Быстро заряжается и долго держит заряд.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

05/12/2021

Україна

Україна

Дизайн, точность , скорость

Купила данную модель триммера мужу на подарок.Меня эта модель привлекла своим премиальным видом , ощущение добротности.Муж тоже оценил по достоинству, а именно- понравилась металлическая насадка- гребень , которая не гнётся, чётко повторяет контуры и срезает ровно ту длину , которая выставлена.Идеально для создания 3х дневной небритости.

Плюси

Качественный, стильный

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

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      Примітки

      1. На основі об’єктивного тесту на точність, виконаного стороннім агентством, із зображенням крупним планом, у своїй ціновій категорії