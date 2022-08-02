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Beard trimmer 9000 Prestige Тример для бороди

Більше не доступний

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Beard trimmer 9000 PrestigeТример для бороди

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Тример для бороди

Більше не доступний

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  • Відео про те, як користуватися тримером для бороди 9000 Prestige
    Відео про те, як користуватися тримером для бороди 9000 Prestige
  • Відео про те, як чистити й заряджати тример для бороди 9000 Prestige та доглядати за ним
    Відео про те, як чистити й заряджати тример для бороди 9000 Prestige та доглядати за ним

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Інструкції і документація

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • PDF файл, 142.9 kB
  • 21 October 2025

Посібник користувача

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 16 October 2025

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