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Фільтр для води

CA6702/10
Загальна оцінка / 5
  • Найкраща вода для смачнішої кави Найкраща вода для смачнішої кави Найкраща вода для смачнішої кави
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    Фільтр для води

    CA6702/10
    Загальна оцінка / 5

    Найкраща вода для смачнішої кави

    Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги

    Фільтр для води

    Найкраща вода для смачнішої кави

    Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги

    Найкраща вода для смачнішої кави

    Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги

    Фільтр для води

    Найкраща вода для смачнішої кави

    Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги

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      Найкраща вода для смачнішої кави

      Свіжофільтрована вода забезпечує насичений аромат

      • Такий же як CA6702/00
      • Продовження терміну служби кавомашини
      • Захищає від накипу
      Регульовані налаштування фільтра для води

      Регульовані налаштування фільтра для води

      Фільтр для води можна налаштувати з урахуванням жорсткості місцевої води. Просто поверніть регулювальне кільце на фільтрі для води Intenza+. Обирайте налаштування А для м’якої води, В – для середньої жорсткості води (заводське налаштування) або С – для дуже жорсткої води. Це забезпечить оптимальний захист від накипу та найкращий смак.

      Свіжофільтрована вода для багатшого аромату кави

      Свіжофільтрована вода для багатшого аромату кави

      Вода – основний інгредієнт будь-якого еспрессо, тож для оптимального смаку найкраще фільтрувати її професійно. Саме тому у всі еспрессо кавомашини Saeco можна встановити інноваційний фільтр для води INTENZA+, який ми розробили спільно з BRITA – світовим лідером у галузі виробництва побутових фільтрів для води. Просто налаштуйте його з урахуванням жорсткості місцевої води і його складна технологія зробить усе інше. Який результат? Ідеальна вода для еспрессо з найбільш насиченим ароматом.

      Найефективніше заварювання

      Найефективніше заварювання

      Фільтр для води забезпечує постійну температуру і тиск заварювання, а це дозволить покращити ефективність роботи Вашої еспрессо кавомашини.

      Захищає систему під накопичення накипу

      Захищає систему під накопичення накипу

      Фільтр для води INTENZA+ допомагає захищати кавомашину від накопичення накипу з водопровідної води, який впливає на смак та аромат кави.

      Чистіша вода подовжує термін служби еспрессо кавомашини

      Чистіша вода подовжує термін служби еспрессо кавомашини

      Фільтр для води подовжує термін служби еспрессо кавомашини, тож Ви зможете довше насолоджуватися найсмачнішою кавою.

      Система Click&Go

      Система Click&Go

      Фільтр для води легко встановлюється на місце у резервуарі для води і готовий до використання менше, ніж за 30 секунд.

      Заміняйте кожні 2 місяці

      Заміняйте кожні 2 місяці

      Регулярна заміна фільтру має велике значення для оптимального смаку кави та послідовного захисту кавомашини. Фільтр потрібно заміняти кожні два місяці.

      Використовуйте лише витратні матеріали Philips

      Використовуйте лише витратні матеріали Philips

      Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        У комплекті
        1 фільтр для води

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        40 x 70 x 60  мм
        Вага виробу
        0,118  кг

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