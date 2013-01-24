Найкраща вода для смачнішої кави
Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща вода для смачнішої кави
Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги
Найкраща вода для смачнішої кави
Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща вода для смачнішої кави
Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги
Фільтр для води можна налаштувати з урахуванням жорсткості місцевої води. Просто поверніть регулювальне кільце на фільтрі для води Intenza+. Обирайте налаштування А для м’якої води, В – для середньої жорсткості води (заводське налаштування) або С – для дуже жорсткої води. Це забезпечить оптимальний захист від накипу та найкращий смак.
Вода – основний інгредієнт будь-якого еспрессо, тож для оптимального смаку найкраще фільтрувати її професійно. Саме тому у всі еспрессо кавомашини Saeco можна встановити інноваційний фільтр для води INTENZA+, який ми розробили спільно з BRITA – світовим лідером у галузі виробництва побутових фільтрів для води. Просто налаштуйте його з урахуванням жорсткості місцевої води і його складна технологія зробить усе інше. Який результат? Ідеальна вода для еспрессо з найбільш насиченим ароматом.
Фільтр для води забезпечує постійну температуру і тиск заварювання, а це дозволить покращити ефективність роботи Вашої еспрессо кавомашини.
Фільтр для води INTENZA+ допомагає захищати кавомашину від накопичення накипу з водопровідної води, який впливає на смак та аромат кави.
Фільтр для води подовжує термін служби еспрессо кавомашини, тож Ви зможете довше насолоджуватися найсмачнішою кавою.
Фільтр для води легко встановлюється на місце у резервуарі для води і готовий до використання менше, ніж за 30 секунд.
Регулярна заміна фільтру має велике значення для оптимального смаку кави та послідовного захисту кавомашини. Фільтр потрібно заміняти кожні два місяці.
Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.
Технічні характеристики
Вага та розміри