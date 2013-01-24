Автоматичні кавомашини доступні в багатьох варіантах та розмірах, тому знайти таку, що ідеально відповідає вашим потребам, не буде проблемою. Найбільш важливою і помітною особливістю даного типу кавоварок є наявність вбудованої кавомолки. Це дозволяє автоматично подрібнювати зерна і заварювати їх одним натисканням кнопки. Якщо у моделі також є автоматичний піноутворювач, то ароматна кава може бути доповнена оксамитовою піною, саме такою, яку роблять професійні баристи.
Додаткові можливості включають, серед іншого, широкий вибір різних видів кави, можливість створювати власні налаштування профілю або автоматичні системи очищення. Пропозиції включають: функціональну систему pannarello, яка дає змогу збивати молоко традиційним способом, системи, які можуть готувати 2 кави з молоком одночасно - наприклад, LatteDuo у Xelsis, легка у використанні, інноваційна молочна система LatteGo, що присутня у серії кавомашин Philips LatteGo.