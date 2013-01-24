Еспрессо з еспрессо-машин характеризується інтенсивним, глибоким смаком та піною, відомою, як crema, що утворює на вершечку кави. Така машина також використовується як основа для приготування кави з молоком, наприклад, латте мак’ято або капучино.

Такі машини бувають двох типів - автоматичні, найпопулярніші в домашніх умовах, а також механічні, охоче використовуються баристами у кав’ярнях. У першому варіанті кавомолка є вже вбудованою, а у другому – є окремим пристроєм.