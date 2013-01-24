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    Відкрийте кавомашини Saeco та Philips

    Чорна п'ятниця

    Знижки до -37%

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    Logo Saeco
    Поєднання італійського характеру та сучасних технологій
    Дізнайтеся про кавомашини Saeco

    Дізнайтеся про кавомашини Saeco

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    кавовий біб

    15 видів кавонапоїв

    широкий вибір чорної кави та кави з молоком
    кавовий біб

    Coffee Equalizer™

    повна персоналізація напоїв із сенсорним екраном*
    кавовий біб

    LatteDuo

    готуйте дві кави одночасно, обирайте капучино чи латте мак’ято*
    кавовий біб

    Унікальний дизайн

    кофемашини, нагороджені премією iF Design Award 2018*
    кавовий біб

    Широкий вибір моделей

    безліч варіантів обладнання, можливість вибору розмірів і дизайну для будь-якого інтер'єру
    кавовий біб

    Запатентовані керамічні жорна

    розкриває повний смак і аромат кавових зерен
    кавовий біб

    Фільтр для води AquaClean

    очищає воду і запобігає накопиченню накипу в кавовій машині
    Logo Philips
    Простий догляд та багато кавових напоїв
    Дізнайтеся про кавомашини Philips

    Дізнайтеся про кавомашини Philips

    Дізнатись більше
    кавовий біб

    Широкий вибір моделей

    чотири серії, що відповідають різним потребам, кожна з різною конфігурацією, розмірами та перевагами
    кавовий біб

    Простота використання

    швидке та легке приготування улюбленої кави
    кавовий біб

    LatteGo

    інноваційна молочна система (у серії 5000)
    кавовий біб

    6 видів кавонапоїв

    широкий вибір чорної кави та кави з молоком
    кавовий біб

    Запатентовані керамічні жорна

    розкриває повний смак і аромат кавових зерен
    кавовий біб

    Фільтр для води AquaClean

    очищає воду і запобігає накопиченню накипу в кавовій машині

    Хочете придбати кавомашину?

    Чудове рішення!

    Чудове рішення!
    Кавомашини – необхідність для сучасної кухні. З їхньою допомогою ви приготуєте багато видів кави – як просто чорної, так і з молоком. Догляд за новими моделями кавомашин надзвичайно простий і в той же час дозволяє персоналізувати кавомашину обравши відповідні наоаштування. Початок дня з ароматом свіжомелених зерен і молочної піни – що може бути краще?!

    Яку кавомашину обрати?

    Перш ніж вибрати конкретну модель, спочатку потрібно відповісти на питання, яка саме кавомашина вам підійде. Основними типами є: 
    Крапельні кавоварки
    Крапельні кавоварки
    Еспрессо-кавоварки
    Еспрессо-кавоварки
    Автоматичні кавомашини
    Автоматичні кавомашини
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    Механічні кавомашини

    Крапельні кавоварки

     

    Крапельні кавоварки є  ідеальним вибором для любителів класичної, в чорної кави. Щоб зварити каву в такій кавоварці правильно, необхідно помістити каву середнього або тонкого помелу в фільтр і наповнити резервуар чистою холодною водою. Крапельна кавоварка хороша тим, що можна самостійно регулювати ступінь міцності кави.

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    Еспрессо-кавоварки

     

    У еспрессо-машинах дрібно мелені кавові зерна обробляються гарячою водою від високим тиском 8,5-9,5 бар, аби отримати неповторний смак та аромат, викликаний кофеїном, що міститься у зернах. 

    Автоматичні еспрессо-кавомашини

     

    Як випливає з назви, автомат здатний робити більшість речей для вас. Це ідеальне рішення для зайнятих людей і для тих, хто цінує комфорт і просто хоче пити свою улюблену каву, не роблячи більше, ніж натискання кнопки.

     

    Це кавоварки, що працюють під тиском, тому приготована ними кава схожа на каву з кав’ярні. Вони дають можливість приготування багато видів кавових напоїв, від класичного еспрессо й чорної кави, до латте макк’ято і капучино.

    Дивитись усі моделі

    Кавомашина з кавомолкою чи без?

     

    Поціновувачі кави знають, що найкращий та найінтенсивніший смак та аромат має свіжомелена кава, тому кавомашина, що має вбудовану кавомолку насичує напій непервершеним смаком. 

    Logo Saeco
    Поєднання італійського характеру та сучасних технологій
    Поєднання італійського характеру та сучасних технологій
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    Простий догляд та багато кавових напоїв
    Простий догляд та багато кавових напоїв
    Дізнатись більше

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