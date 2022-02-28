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Система обробки молока LatteGo

CA6708/10
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко* Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко* Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*
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    Система обробки молока LatteGo

    CA6708/10
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

    LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна швидко промити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

    Система обробки молока LatteGo

    Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

    LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна швидко промити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

    Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

    LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна швидко промити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

    Система обробки молока LatteGo

    Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

    LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна швидко промити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

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      Система обробки молока LatteGo

      Система обробки молока LatteGo

      Усього:

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

      • Система обробки молока без трубок, 2 ч.
      • Ніжна молочна піна
      • Можна мити в посудомийці, легко чистити
      LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

      LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

      Наша система обробки молока складається із 2 частин, не має трубок чи прихованих частин і її можна швидко промити лише за 15 секунд під проточною водою* або в посудомийній машині.

      Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

      Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

      Покрийте свою каву шаром ніжної однорідної молочної пінки. LatteGo на високій швидкості змішує молоко й повітря у спеціальній круглій камері, після чого без розбризкування подає густий шар спіненого молока потрібної температури у чашку.

      Обидві частини системи LatteGo можна мити в посудомийній машині

      Обидві частини системи LatteGo можна мити в посудомийній машині

      Для вашої зручності LatteGo можна покласти в посудомийну машину. Це заощадить час і забезпечить гігієнічне чищення.

      LatteGo має кришку, яка дозволяє зберігати свіжість молока у холодильнику

      LatteGo має кришку, яка дозволяє зберігати свіжість молока у холодильнику

      Для легкого і зручного зберігання у холодильнику чи поза ним можна скористатися спеціальною кришкою для LatteGo

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Німеччина

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          • Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині, порівняно із повністю автоматичними еспресо кавомашинами із вибором функцій одним натисненням (кава + молоко) (2017)

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