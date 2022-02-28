Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*
LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна швидко промити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*
LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна швидко промити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*
LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна швидко промити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*
LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна швидко промити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Система обробки молока LatteGo
Усього:
Наша система обробки молока складається із 2 частин, не має трубок чи прихованих частин і її можна швидко промити лише за 15 секунд під проточною водою* або в посудомийній машині.
Покрийте свою каву шаром ніжної однорідної молочної пінки. LatteGo на високій швидкості змішує молоко й повітря у спеціальній круглій камері, після чого без розбризкування подає густий шар спіненого молока потрібної температури у чашку.
Для вашої зручності LatteGo можна покласти в посудомийну машину. Це заощадить час і забезпечить гігієнічне чищення.
Для легкого і зручного зберігання у холодильнику чи поза ним можна скористатися спеціальною кришкою для LatteGo