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Картридж Philips Quick Clean Pod Для очищення бритв

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Картридж Philips Quick Clean PodДля очищення бритв

CC12/50

Картридж Philips Quick Clean Pod Для очищення бритв

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Інструкції і документація

Список інгредієнтів - English (US)

  • PDF файл, 145.5 kB
  • 31 July 2026

Заява про відповідність ЄС - English (US)

  • PDF файл, 689.3 kB
  • 7 August 2026

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