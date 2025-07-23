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  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня

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Картридж Philips Quick Clean PodДля очищення бритв

CC12/50

5
| (37) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
Завдяки картриджу для швидкого очищення бритва буде наче нова, а зрізане волосся ефективно видалятиметься. Він залишає бритву у 10 разів чистішою, ніж у разі використання лише води*.
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Цей продукт

Картридж Philips Quick Clean Pod Для очищення бритв

Картридж Philips Quick Clean Pod
Для очищення бритв

749,00 ₴

  • Змінні бритвені головки Philips

    Змінні бритвені головки Philips
    для бритв серії S8000, S9000, i9000

    2 499,00 ₴

749,00 ₴

749,00 ₴

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У 10 разів ефективніше, ніж чищення водою*

Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня

  • 2 шт. в упаковці

  • Гігієнічне гоління до 6 міс.

  • Сумісність з Quick Clean Pod

Мастила підтримують найкращу ефективність бритви

Мастила підтримують найкращу ефективність бритви

Формула, збагачена активними мастилами, захищає бритвені головки від тертя і зношування, забезпечуючи найкращу роботу бритви на довше.

Свіжий аромат для відчуття чистоти під час гоління

Свіжий аромат для відчуття чистоти під час гоління

Спеціальний аромат очищуючого картриджа пахне свіжістю і забезпечує відчуття чистоти під час гоління.

Не містить спирту

Не містить спирту

Засіб для чищення без вмісту спирту безпечний для шкіри і захищає її від подразнення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

37

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

23/07/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

02/03/2025

Україна

Україна

Леза як нові

Добре вимиває, леза як нові, зручно в дорозі використовувати, волосинки не плавають, а залишаються у фільтрі

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

01/03/2025

Україна

Україна

Виріб має чудовий функціонал

Хороша рідина для очистки лез у бритві, після таких маніпуляцій вона, як нова А леза мають довший термін експлуатації

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

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      Примітки

      1. Результати на основі тестувань, виконаних стороннім агентством у лабораторних умовах після 1-хвилинного використання, картридж може ефективно запобігти розвитку золотистого стафілокока і кіндіди біліючої. Ефективність профілактики розвитку золотистого стафілокока становить 99,9%