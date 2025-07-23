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Цей продукт
Картридж Philips Quick Clean Pod
Для очищення бритв
749,00 ₴
Змінні бритвені головки Philips
для бритв серії S8000, S9000, i9000
2 499,00 ₴
749,00 ₴
749,00 ₴
2 шт. в упаковці
Гігієнічне гоління до 6 міс.
Сумісність з Quick Clean Pod
Формула, збагачена активними мастилами, захищає бритвені головки від тертя і зношування, забезпечуючи найкращу роботу бритви на довше.
Спеціальний аромат очищуючого картриджа пахне свіжістю і забезпечує відчуття чистоти під час гоління.
Засіб для чищення без вмісту спирту безпечний для шкіри і захищає її від подразнення.
5.0
з 5
37
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Pavlo78
23/07/2025
Україна
Перевірений покупець
Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Olesb11
02/03/2025
Україна
Частина акції
Леза як нові
Добре вимиває, леза як нові, зручно в дорозі використовувати, волосинки не плавають, а залишаються у фільтрі
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
22Alex22
01/03/2025
Україна
Частина акції
Виріб має чудовий функціонал
Хороша рідина для очистки лез у бритві, після таких маніпуляцій вона, як нова А леза мають довший термін експлуатації
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Результати на основі тестувань, виконаних стороннім агентством у лабораторних умовах після 1-хвилинного використання, картридж може ефективно запобігти розвитку золотистого стафілокока і кіндіди біліючої. Ефективність профілактики розвитку золотистого стафілокока становить 99,9%