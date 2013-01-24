Картридж Philips Quick Clean Pod

Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
Завдяки картриджу для швидкого очищення бритва буде наче нова, а зрізане волосся ефективно видалятиметься. Він залишає бритву у 10 разів чистішою, ніж у разі використання лише води*.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
Завдяки картриджу для швидкого очищення бритва буде наче нова, а зрізане волосся ефективно видалятиметься. Він залишає бритву у 10 разів чистішою, ніж у разі використання лише води*.
Ексклюзивна гігієнічна формула Philips у поєднанні з багатосітковим фільтром ефективно видаляє зрізане волосся та робить ваше гоління у 10 разів охайнішим порівняно з використанням лише води*
Формула, збагачена активними мастилами, захищає бритвені головки від тертя і зношування, забезпечуючи найкращу роботу бритви на довше.
Спеціальний аромат очищуючого картриджа пахне свіжістю і забезпечує відчуття чистоти під час гоління.
Засіб для чищення без вмісту спирту безпечний для шкіри і захищає її від подразнення.
Кожен очищуючий картридж Philips ефективний упродовж приблизно 30 циклів очищення у разі щоденного використання і до трьох місяців у разі щотижневого використання. Це гарантує чисте, гігієнічне гоління упродовж всього сезону.
Насолоджуйтеся 6 місяцями свіжого гоління завдяки цій упаковці із 2 картриджів.
Картридж сумісний із Philips Quick Clean Pod.