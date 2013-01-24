Картридж Philips Quick Clean Pod

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Картридж Quick Clean Pod

CC12/50
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Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
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    Картридж Quick Clean Pod

    CC12/50
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня

    Завдяки картриджу для швидкого очищення бритва буде наче нова, а зрізане волосся ефективно видалятиметься. Він залишає бритву у 10 разів чистішою, ніж у разі використання лише води*.

    Картридж Quick Clean Pod

    Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня

    Завдяки картриджу для швидкого очищення бритва буде наче нова, а зрізане волосся ефективно видалятиметься. Він залишає бритву у 10 разів чистішою, ніж у разі використання лише води*.

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      Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня

      У 10 разів ефективніше, ніж чищення водою*

      • 2 шт. в упаковці
      • Гігієнічне гоління до 6 міс.
      • Сумісність з Quick Clean Pod
      Ексклюзивна гігієнічна формула Philips + багатосітковий фільтр

      Ексклюзивна гігієнічна формула Philips + багатосітковий фільтр

      Ексклюзивна гігієнічна формула Philips у поєднанні з багатосітковим фільтром ефективно видаляє зрізане волосся та робить ваше гоління у 10 разів охайнішим порівняно з використанням лише води*

      Мастила підтримують найкращу ефективність бритви

      Мастила підтримують найкращу ефективність бритви

      Формула, збагачена активними мастилами, захищає бритвені головки від тертя і зношування, забезпечуючи найкращу роботу бритви на довше.

      Свіжий аромат для відчуття чистоти під час гоління

      Свіжий аромат для відчуття чистоти під час гоління

      Спеціальний аромат очищуючого картриджа пахне свіжістю і забезпечує відчуття чистоти під час гоління.

      Не містить спирту

      Не містить спирту

      Засіб для чищення без вмісту спирту безпечний для шкіри і захищає її від подразнення.

      Картридж ефективний протягом трьох місяців

      Картридж ефективний протягом трьох місяців

      Кожен очищуючий картридж Philips ефективний упродовж приблизно 30 циклів очищення у разі щоденного використання і до трьох місяців у разі щотижневого використання. Це гарантує чисте, гігієнічне гоління упродовж всього сезону.

      Гарантує гігієнічне гоління до 6 місяців

      Гарантує гігієнічне гоління до 6 місяців

      Насолоджуйтеся 6 місяцями свіжого гоління завдяки цій упаковці із 2 картриджів.

      Сумісність із Quick Clean Pod

      Сумісність із Quick Clean Pod

      Картридж сумісний із Philips Quick Clean Pod.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        картридж
        2 шт.

      • Ємність

        картридж
        2x 160 мл

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          • у порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі

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