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CX5535/11
Потужне, але тихе охолодження
Насолоджуйтеся потужним охолодженням із мінімальним рівнем шуму та споживання енергії. Цей вентилятор, що самостійно обертається і розроблений для забезпечення високої продуктивності, швидко охолоджує все приміщення. За бажанням він також може поширювати ваші улюблені аромати.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вентилятор-вежа
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Вихідний отвір для повітря є широким і високим, що забезпечує максимальне охоплення та швидке охолодження всього приміщення. Завдяки функції осциляції, що дозволяє вентилятору обертатися під кутом 60°, охолоджене повітря може досягти будь-якого куточка, забезпечуючи прохолоду та комфортну атмосферу у всьому приміщенні.
Посильте ефект охолодження, розпиливши у повітрі улюблені ефірні олії і створивши заспокійливу свіжу атмосферу. Доповнення у вигляді дифузора ароматів дозволяє створити ідеальну атмосферу для приємного відпочинку й гарного самопочуття (1).
Насолоджуйтеся спокійним безтурботним сном із режимом Quiet Sleep (Тихий сон). Цей режим поступово знижує швидкість вентилятора до мінімальної протягом 30 хвилин, дозволяючи вам спокійно заснути й одночасно заощаджуючи енергію.
Впустіть у кімнату подих свіжого бризу з режимом Natural Wind (Природний вітер) і насолоджуйтеся більш природним та освіжаючим повітрям, не виходячи з дому.
Налаштуйте роботу вентилятора відповідно до своїх потреб (легкий бриз або потужніший потік повітря) за допомогою трьох швидкісних режимів. Завдяки трьом універсальним режимам – Normal (Звичайний), Natural Wind (Природний вітер), Quiet Sleep (Тихий сон) – ви можете обрати ідеальний режим, що відповідає вашим побажанням, і створити відчуття абсолютного комфорту.
Установіть таймер від 1 до 7 годин, що дозволить вам насолоджуватися прохолодним повітрям протягом бажаного часу, а також заощаджувати електроенергію і скорочувати витрати. Наш вентилятор-вежа потужністю 40 Вт є енергоефективним та споживає менше енергії, ніж звичайна лампочка.
Оптимальна осциляція забезпечує циркуляцію повітря по всій кімнаті. Забудьте про нерівномірне охолодження чи задушливе повітря, лише комфорт і прохолода.
Мінімалістичний привабливий дизайн, який органічно впишеться в будь-який інтер’єр. Витончений компактний дизайн дозволяє розміщати вентилятор у спальні, офісі, кухні та інших місцях з обмеженим простором. Розташуйте вентилятор-вежу в кутку або біля стіни, щоб він вам не заважав.
Сенсорна панель керування і ергономічний пульт дистанційного керування дозволять легко використовувати вентилятор-вежу в будь-якій кімнаті.
Обираючи Philips, ви обираєте надійний бренд із більш ніж 80-річним досвідом та інноваціями в галузі покращення якості повітря. Наш вентилятор-вежа проходить понад 110 обов’язкових випробувань, щоб забезпечити вам надійний і довговічний комфорт сьогодні та завтра.
Наш високоякісний мідний двигун створений для повсякденної роботи. Він створює потужний повітряний потік за мінімального рівня шуму, забезпечуючи максимальну продуктивність і комфорт.
Захистіть малюків та вентилятор-вежу один від одного. Ця функція не дозволить допитливим рученятам змінювати налаштування вентилятора, а ви зможете розслабитися і не турбуватися.
Ефективність
Практичність
Режими
Вага та розміри
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