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    • Потужне, але тихе охолодження Потужне, але тихе охолодження Потужне, але тихе охолодження
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      Серія 5000 Вентилятор-вежа

      CX5535/11

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      Потужне, але тихе охолодження

      Насолоджуйтеся потужним охолодженням із мінімальним рівнем шуму та споживання енергії. Цей вентилятор, що самостійно обертається і розроблений для забезпечення високої продуктивності, швидко охолоджує все приміщення. За бажанням він також може поширювати ваші улюблені аромати.

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      Серія 5000 Вентилятор-вежа

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      Серія 5000
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      Серія 5000

      Вентилятор-вежа

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      Потужне, але тихе охолодження

      Продуктивність, якість і комфорт

      • Повітряний потік 2230 м3/год
      • Пульт дистанційного керування
      • Тонка конструкція 105 см
      • Підходить для розпилення ароматів
      Велика площа охоплення повітряним потоком для комфортного охолодження

      Велика площа охоплення повітряним потоком для комфортного охолодження

      Вихідний отвір для повітря є широким і високим, що забезпечує максимальне охоплення та швидке охолодження всього приміщення. Завдяки функції осциляції, що дозволяє вентилятору обертатися під кутом 60°, охолоджене повітря може досягти будь-якого куточка, забезпечуючи прохолоду та комфортну атмосферу у всьому приміщенні.

      Аромотерапія для свіжості у вашій оселі

      Аромотерапія для свіжості у вашій оселі

      Посильте ефект охолодження, розпиливши у повітрі улюблені ефірні олії і створивши заспокійливу свіжу атмосферу. Доповнення у вигляді дифузора ароматів дозволяє створити ідеальну атмосферу для приємного відпочинку й гарного самопочуття (1).

      Режим Quiet Sleep (Тихий сон) для комфорту вночі

      Режим Quiet Sleep (Тихий сон) для комфорту вночі

      Насолоджуйтеся спокійним безтурботним сном із режимом Quiet Sleep (Тихий сон). Цей режим поступово знижує швидкість вентилятора до мінімальної протягом 30 хвилин, дозволяючи вам спокійно заснути й одночасно заощаджуючи енергію.

      Відчуйте подих вітерця з режимом Natural Wind (Природний вітер)

      Відчуйте подих вітерця з режимом Natural Wind (Природний вітер)

      Впустіть у кімнату подих свіжого бризу з режимом Natural Wind (Природний вітер) і насолоджуйтеся більш природним та освіжаючим повітрям, не виходячи з дому.

      Режим для будь-якого настрою

      Режим для будь-якого настрою

      Налаштуйте роботу вентилятора відповідно до своїх потреб (легкий бриз або потужніший потік повітря) за допомогою трьох швидкісних режимів. Завдяки трьом універсальним режимам – Normal (Звичайний), Natural Wind (Природний вітер), Quiet Sleep (Тихий сон) – ви можете обрати ідеальний режим, що відповідає вашим побажанням, і створити відчуття абсолютного комфорту.

      Заощаджуйте електроенергію та позбавтесь незручностей за допомогою функції таймера

      Заощаджуйте електроенергію та позбавтесь незручностей за допомогою функції таймера

      Установіть таймер від 1 до 7 годин, що дозволить вам насолоджуватися прохолодним повітрям протягом бажаного часу, а також заощаджувати електроенергію і скорочувати витрати. Наш вентилятор-вежа потужністю 40 Вт є енергоефективним та споживає менше енергії, ніж звичайна лампочка.

      Осциляція 60° дозволяє досягти будь-якого куточка

      Осциляція 60° дозволяє досягти будь-якого куточка

      Оптимальна осциляція забезпечує циркуляцію повітря по всій кімнаті. Забудьте про нерівномірне охолодження чи задушливе повітря, лише комфорт і прохолода.

      Витончений та компактний дизайн

      Витончений та компактний дизайн

      Мінімалістичний привабливий дизайн, який органічно впишеться в будь-який інтер’єр. Витончений компактний дизайн дозволяє розміщати вентилятор у спальні, офісі, кухні та інших місцях з обмеженим простором. Розташуйте вентилятор-вежу в кутку або біля стіни, щоб він вам не заважав.

      Зручність керування одним дотиком завдяки пульту дистанційного керування та сенсорній панелі керування

      Зручність керування одним дотиком завдяки пульту дистанційного керування та сенсорній панелі керування

      Сенсорна панель керування і ергономічний пульт дистанційного керування дозволять легко використовувати вентилятор-вежу в будь-якій кімнаті.

      Ретельно перевірено на довговічність і якість

      Ретельно перевірено на довговічність і якість

      Обираючи Philips, ви обираєте надійний бренд із більш ніж 80-річним досвідом та інноваціями в галузі покращення якості повітря. Наш вентилятор-вежа проходить понад 110 обов’язкових випробувань, щоб забезпечити вам надійний і довговічний комфорт сьогодні та завтра.

      Високоефективний та довговічний мідний двигун

      Високоефективний та довговічний мідний двигун

      Наш високоякісний мідний двигун створений для повсякденної роботи. Він створює потужний повітряний потік за мінімального рівня шуму, забезпечуючи максимальну продуктивність і комфорт.

      Додатковий спокій завдяки замку від дітей

      Додатковий спокій завдяки замку від дітей

      Захистіть малюків та вентилятор-вежу один від одного. Ця функція не дозволить допитливим рученятам змінювати налаштування вентилятора, а ви зможете розслабитися і не турбуватися.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Потік повітря
        2230 м3/год
        Споживання енергії
        40 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        0,2 Вт
        Напруга
        220–240 В

      • Практичність

        Довжина шнура
        1,8 м
        Замок від дітей
        Так
        Коливання
        Так
        Мін. рівень шуму
        39 дБ(2)
        Макс. рівень шуму
        46 дБ(2)
        Таймер
        Так

      • Режими

        Рівні швидкості
        3
        Звичайний режим
        Так
        Природний режим
        Так
        Режим Quiet Sleep (Тихий сон)
        Так
        Дифузор ароматів
        Так

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        4,5 кг
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        31,0 x 31,0 x 104,8 см
        Вага (з упаковкою)
        6,1 кг
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        23,8 x 23,8 x 109,5 см

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      • (1) У разі придбання цього товару ефірні олії не входять у комплект.
      • (2) Середній рівень шуму відповідно до стандарту IEC 60704-2-7:2020.

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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