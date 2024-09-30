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FY5100/00
Розслаблення з кожним подихом
Наповніть повітря улюбленими ефірними оліями за допомогою оригінальних ароматичних подушечок Philips. Ці подушечки, які ідеально підходять для вашого пристрою, забезпечують тривалий насичений аромат, одночасно захищаючи ваш пристрій.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ароматичні подушечки
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Ці ароматичні подушечки сумісні із зволожувачами серій 1000 і 5000, осушувачами серії 3000 і вентиляторами серії 5000. Модель виробу зазначена в нижній частині пристрою.
Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальні ароматичні подушечки Philips. Ці подушечки гарантують ефективну роботу та оптимальне поширення аромату.
Доповнення у вигляді дифузора ароматів дозволяє створити ідеальну атмосферу для приємного відпочинку й гарного самопочуття. Дві-три краплі ефірної олії додаватимуть оселі приємного аромату вдень чи вночі.
Кожна ароматична подушечка постійно захищатиме зволожувач протягом одного місяця, залежно від частоти використання. Для оптимальної ароматизації ми рекомендуємо замінювати ароматичну подушечку у разі зміни однієї ефірної олії на іншу.
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