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      Оригінальні ароматичні подушечки Ароматичні подушечки

      FY5100/00

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      Розслаблення з кожним подихом

      Наповніть повітря улюбленими ефірними оліями за допомогою оригінальних ароматичних подушечок Philips. Ці подушечки, які ідеально підходять для вашого пристрою, забезпечують тривалий насичений аромат, одночасно захищаючи ваш пристрій.

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      Оригінальні ароматичні подушечки Ароматичні подушечки

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      Оригінальні ароматичні подушечки
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      Оригінальні ароматичні подушечки

      Ароматичні подушечки

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      Ароматичні подушечки (24 штуки в упаковці)

      • Сумісність з виробами Climate Care від Philips
      • Використання протягом 24 місяців
      • У комплекті: 24 ароматичні подушечки
      • Оригінальні аромоподушечки Philips
      Сумісність з виробами Climate Care від Philips

      Сумісність з виробами Climate Care від Philips

      Ці ароматичні подушечки сумісні із зволожувачами серій 1000 і 5000, осушувачами серії 3000 і вентиляторами серії 5000. Модель виробу зазначена в нижній частині пристрою.

      Оригінальні ароматичні подушечки Philips для найкращої роботи

      Оригінальні ароматичні подушечки Philips для найкращої роботи

      Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальні ароматичні подушечки Philips. Ці подушечки гарантують ефективну роботу та оптимальне поширення аромату.

      Освіжіть свою оселю за допомогою ефірних олій

      Освіжіть свою оселю за допомогою ефірних олій

      Доповнення у вигляді дифузора ароматів дозволяє створити ідеальну атмосферу для приємного відпочинку й гарного самопочуття. Дві-три краплі ефірної олії додаватимуть оселі приємного аромату вдень чи вночі.

      Строк служби: до 24 місяців

      Строк служби: до 24 місяців

      Кожна ароматична подушечка постійно захищатиме зволожувач протягом одного місяця, залежно від частоти використання. Для оптимальної ароматизації ми рекомендуємо замінювати ароматичну подушечку у разі зміни однієї ефірної олії на іншу.

      Підключіться до додатка Air+ для більшої зручності

      Підключіться до додатка Air+ для більшої зручності

      Підключіть свій пристрій до додатка Air+ і легко замовляйте аксесуари в разі потреби.

      Технічні характеристики

      • Загальні технічні характеристики

        Тип виробу
        Ароматичні подушечки
        У комплекті
        24 ароматичні подушечки
        Термін експлуатації
        24 місяці

      • Вага та розміри

        Висота виробу
        4 мм
        Вага виробу
        0,033 кг
        Вага упаковки
        0,0412 кг
        Довжина виробу
        20 мм
        Ширина виробу
        26 мм
      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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