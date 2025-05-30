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  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series

Новинка

Series 3000Осушувач повітря

DE3306/11

4.9

| (81) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Геть затхлі запахи. Вітаємо приємні аромати.

Цей потужний осушувач відновлює оптимальний рівень вологості за лічені хвилини, водночас швидше й делікатніше висушуючи ваші делікатні речі. Наповніть повітря улюбленими ефірними оліями та насолоджуйтеся свіжим і здоровішим домом.

Переглянути всі переваги

Осушувач повітря з освіжаючим диспенсером ароматів

Геть затхлі запахи. Вітаємо приємні аромати.

  • Осушує повітря до 34,3 л/добу

  • Ефективний у приміщеннях до 150 м³

  • Від 90% до здорових 60% відносної вологості лише за 16 хвилин

  • Інтелектуально адаптується до якості повітря у вашому приміщенні

  • Екологічний і водночас потужний

Знижує вологість, запобігає появі цвілі та усуває затхлі запахи

Знижує вологість, запобігає появі цвілі та усуває затхлі запахи

Розроблено для швидкого відновлення здорового мікроклімату в приміщенні. Ефективно усуває вологість, бореться з цвіллю, грибком, конденсатом і затхлими запахами. Запобігає розмноженню алергенів і захищає ваш дім від пошкоджень, спричинених вологістю.

Видаляє до 34,3 л/добу (1), або 62 пляшки води (2)

Видаляє до 34,3 л/добу (1), або 62 пляшки води (2)

Видаляє до 34,3 літра вологи з повітря щодня, ідеально підходить для приміщень до 150 м³ (3). Знижує вологість із нездорових 90% до комфортних 60% лише за 16 хвилин (4). Місткий резервуар для води на 4 л забезпечує тривалу роботу без необхідності частого спорожнення.

Аромотерапія для свіжості у вашій оселі

Аромотерапія для свіжості у вашій оселі

Усуньте затхлі запахи від цвілі, вологих килимів і меблів, ефективно знижуючи надлишкову вологість. Наповніть повітря улюбленими ефірними оліями, щоб насолоджуватися свіжими, приємними ароматами.

Технічні характеристики

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4.9

з 5

81

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

30/05/2025

Polska

Polska

COŚ WSPANIAŁEGO 😍

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie pozytywnie mnie zaskoczyło – wygląda nowocześnie, świetnie wpasowuje się w domowe wnętrze. Obsługa jest bardzo intuicyjna, a panel sterowania czytelny i wygodny. Po kilku dniach użytkowania zauważyłam, że powietrze w mieszkaniu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze do oddychania. Funkcja osuszania sprawdziła się szczególnie dobrze w łazience – wilgoć znika błyskawicznie. Urządzenie działa cicho, co jest dla mnie ogromnym plusem, zwłaszcza wieczorem. Polecam każdemu, kto ceni sobie komfort i zdrowe powietrze. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000

29/05/2025

Polska

Polska

Skuteczny, cichy i niezawodny – Philips DE3306/11

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Testowałem osuszacz powietrza Philips DE3306/11 w swoim pokoju – pomieszczeniu, które wcześniej miało wyraźne tendencje do nadmiernej wilgotności, zwłaszcza przy suszeniu ubrań. Przez cały czas testów trzymałem w tym pokoju metalową suszarkę z praniem. Mimo to, nie pojawił się żaden grzyb ani zapach stęchlizny, co wcześniej było realnym zagrożeniem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 3000

28/05/2025

Polska

Polska

Philips DE5305/11 - serio robi robotę"

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie sądziłam, że osuszacz powietrza zrobi aż taką różnicę - a jednak! Używamy go głównie w łazience i przy suszeniu prania - wilgoć znika w kilka godzin, a w powietrzu od razu czuć różnicę. Praca urządzenia jest cicha, nie przeszkadza nawet wieczorem. Obsługa? Dziecinnie prosta - kilka przycisków i gotowe. Fajnie, że ma kółka, bo bez problemu można go przestawiać między pomieszczeniami. No i wygląda naprawdę estetycznie - nie trzeba go chować po kątach. Jeśli zastanawiasz się, czy warto - według mnie zdecydowanie tak. Komfort w domu na plus.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000

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Примітки

  1. (1) Протестовано сертифікованою сторонньою організацією відповідно до GB/T19411-2003 за температури 35 °C і вологості 90%.

  2. (2) Розраховано на основі швидкості зниження відносної вологості, поділеної на стандартну пляшку питної води об'ємом 550 мл.

  3. (3) Придатна площа осушення розрахована відповідно до JEM1411:1998 (категорія бетонних сучасних квартир) з висотою приміщення 2,5 м.

  4. (4) Розраховано: 20 м³, від 60% відносної вологості за температури 27 °C, протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T 19411-2003. Результати можуть відрізнятися через природну вентиляцію, виділення/поглинання вологи та коливання температури.

  5. (5) Порівняно з природним сушінням білизни в приміщенні, тест Philips.

  6. (6) Протестовано з 20 синтетичними футболками, тест Philips.

  7. (7) Розраховано: потенціал глобального потепління (GWP) R134a (1 300) і R290 (<3).