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Новинка
Геть затхлі запахи. Вітаємо приємні аромати.
Цей потужний осушувач відновлює оптимальний рівень вологості за лічені хвилини, водночас швидше й делікатніше висушуючи ваші делікатні речі. Наповніть повітря улюбленими ефірними оліями та насолоджуйтеся свіжим і здоровішим домом.
Осушує повітря до 34,3 л/добу
Ефективний у приміщеннях до 150 м³
Від 90% до здорових 60% відносної вологості лише за 16 хвилин
Інтелектуально адаптується до якості повітря у вашому приміщенні
Екологічний і водночас потужний
Розроблено для швидкого відновлення здорового мікроклімату в приміщенні. Ефективно усуває вологість, бореться з цвіллю, грибком, конденсатом і затхлими запахами. Запобігає розмноженню алергенів і захищає ваш дім від пошкоджень, спричинених вологістю.
Видаляє до 34,3 літра вологи з повітря щодня, ідеально підходить для приміщень до 150 м³ (3). Знижує вологість із нездорових 90% до комфортних 60% лише за 16 хвилин (4). Місткий резервуар для води на 4 л забезпечує тривалу роботу без необхідності частого спорожнення.
Усуньте затхлі запахи від цвілі, вологих килимів і меблів, ефективно знижуючи надлишкову вологість. Наповніть повітря улюбленими ефірними оліями, щоб насолоджуватися свіжими, приємними ароматами.
4.9
з 5
81
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Tajka1312
30/05/2025
Polska
COŚ WSPANIAŁEGO 😍
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie pozytywnie mnie zaskoczyło – wygląda nowocześnie, świetnie wpasowuje się w domowe wnętrze. Obsługa jest bardzo intuicyjna, a panel sterowania czytelny i wygodny. Po kilku dniach użytkowania zauważyłam, że powietrze w mieszkaniu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze do oddychania. Funkcja osuszania sprawdziła się szczególnie dobrze w łazience – wilgoć znika błyskawicznie. Urządzenie działa cicho, co jest dla mnie ogromnym plusem, zwłaszcza wieczorem. Polecam każdemu, kto ceni sobie komfort i zdrowe powietrze. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000
Dawid99
29/05/2025
Polska
Skuteczny, cichy i niezawodny – Philips DE3306/11
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Testowałem osuszacz powietrza Philips DE3306/11 w swoim pokoju – pomieszczeniu, które wcześniej miało wyraźne tendencje do nadmiernej wilgotności, zwłaszcza przy suszeniu ubrań. Przez cały czas testów trzymałem w tym pokoju metalową suszarkę z praniem. Mimo to, nie pojawił się żaden grzyb ani zapach stęchlizny, co wcześniej było realnym zagrożeniem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 3000
Szwedzia
28/05/2025
Polska
Philips DE5305/11 - serio robi robotę"
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie sądziłam, że osuszacz powietrza zrobi aż taką różnicę - a jednak! Używamy go głównie w łazience i przy suszeniu prania - wilgoć znika w kilka godzin, a w powietrzu od razu czuć różnicę. Praca urządzenia jest cicha, nie przeszkadza nawet wieczorem. Obsługa? Dziecinnie prosta - kilka przycisków i gotowe. Fajnie, że ma kółka, bo bez problemu można go przestawiać między pomieszczeniami. No i wygląda naprawdę estetycznie - nie trzeba go chować po kątach. Jeśli zastanawiasz się, czy warto - według mnie zdecydowanie tak. Komfort w domu na plus.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000
(1) Протестовано сертифікованою сторонньою організацією відповідно до GB/T19411-2003 за температури 35 °C і вологості 90%.
(2) Розраховано на основі швидкості зниження відносної вологості, поділеної на стандартну пляшку питної води об'ємом 550 мл.
(3) Придатна площа осушення розрахована відповідно до JEM1411:1998 (категорія бетонних сучасних квартир) з висотою приміщення 2,5 м.
(4) Розраховано: 20 м³, від 60% відносної вологості за температури 27 °C, протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T 19411-2003. Результати можуть відрізнятися через природну вентиляцію, виділення/поглинання вологи та коливання температури.
(5) Порівняно з природним сушінням білизни в приміщенні, тест Philips.
(6) Протестовано з 20 синтетичними футболками, тест Philips.
(7) Розраховано: потенціал глобального потепління (GWP) R134a (1 300) і R290 (<3).