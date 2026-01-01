Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
FC6093/01
Для автомобіля
12 В
Нікель-метал-гідридні (NiMH) батареї є екологічно безпечними. Це означає, що вони не містять токсичних елементів і не забруднюють довкілля. Більше того, батареї NiMH характеризуються тривалішою потужністю, що забезпечує додаткову ефективність.
Фільтр HEPA гарантує, що дрібний пил та мікроскопічні алергени залишаться в відділенні для бруду.
Philips MiniVac, із потужним двигуном, надзвичайно тихий завдяки спеціальній обтікаючій конструкції. Комфортний рівень шуму дозволяє прибирати вдома у будь-який час.
Відгуки