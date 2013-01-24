Насадку (знімається одним рухом) можна мити у посудомийній машині

Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити та очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду. Коли насадку потрібно почистити, просто покладіть її в посудомийну машину. Таким чином Ви ніколи не забрудните руки завдяки цьому бездоганному пилососу MiniVac.