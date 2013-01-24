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MiniVac

Ручний компактний пилосос

FC6093
Загальна оцінка / 5
  • Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
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    MiniVac Ручний компактний пилосос

    FC6093
    Загальна оцінка / 5

    Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips

    Пилосос Philips MiniVac для автомобіля 12 В FC6093/01 має фільтр HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Це ідеальне поєднання для автомобілів та дому. Батарея пилососа дозволяє прибирати вдома у бездротовому режимі. Штекер для автомобіля забезпечує додатковий час прибирання в автомобілі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    MiniVac Ручний компактний пилосос

    Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips

    Пилосос Philips MiniVac для автомобіля 12 В FC6093/01 має фільтр HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Це ідеальне поєднання для автомобілів та дому. Батарея пилососа дозволяє прибирати вдома у бездротовому режимі. Штекер для автомобіля забезпечує додатковий час прибирання в автомобілі. Переглянути усі переваги

    Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips

    Пилосос Philips MiniVac для автомобіля 12 В FC6093/01 має фільтр HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Це ідеальне поєднання для автомобілів та дому. Батарея пилососа дозволяє прибирати вдома у бездротовому режимі. Штекер для автомобіля забезпечує додатковий час прибирання в автомобілі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    MiniVac Ручний компактний пилосос

    Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips

    Пилосос Philips MiniVac для автомобіля 12 В FC6093/01 має фільтр HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Це ідеальне поєднання для автомобілів та дому. Батарея пилососа дозволяє прибирати вдома у бездротовому режимі. Штекер для автомобіля забезпечує додатковий час прибирання в автомобілі. Переглянути усі переваги

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      Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips

      Ідеально підходить для прибирання автомобілів та дому

      • Для автомобіля
      • 12 В
      Екологічно безпечні батареї NiMH, триваліша потужність

      Екологічно безпечні батареї NiMH, триваліша потужність

      Нікель-метал-гідридні (NiMH) батареї є екологічно безпечними. Це означає, що вони не містять токсичних елементів і не забруднюють довкілля. Більше того, батареї NiMH характеризуються тривалішою потужністю, що забезпечує додаткову ефективність.

      Фільтр HEPA для поглинання дрібного пилу

      Фільтр HEPA для поглинання дрібного пилу

      Фільтр HEPA гарантує, що дрібний пил та мікроскопічні алергени залишаться в відділенні для бруду.

      Надзвичайно тихий

      Надзвичайно тихий

      Philips MiniVac із потужним двигуном, надзвичайно тихий завдяки спеціальному обтікаючому дизайну. Комфортний рівень шуму дозволяє прибирати вдома у будь-який час.

      Насадку (знімається одним рухом) можна мити у посудомийній машині

      Насадку (знімається одним рухом) можна мити у посудомийній машині

      Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити та очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду. Коли насадку потрібно почистити, просто покладіть її в посудомийну машину. Таким чином Ви ніколи не забрудните руки завдяки цьому бездоганному пилососу MiniVac.

      Насадка-щітка, гнучка щілинна насадка і штекер для авто

      Насадка-щітка, гнучка щілинна насадка і штекер для авто

      Міні-пилосос Philips із акумуляторною батареєю (12 В) містить комплект для чищення автомобіля зі спеціальним штекером із необмеженим робочим циклом, щоб машину можна було ретельно прибрати за один раз. Ця модель також обладнана надзвичайно довгою, гнучкою щілинною насадкою для легкого чищення навколо сидінь та в інших важкодоступних місцях.

      Циклонічний потік повітря та 2-етапна система фільтрації

      Циклонічний потік повітря та 2-етапна система фільтрації

      Циклонічний струмінь повітря Philips MiniVac забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для довготривалого результату прибирання. А 2-ступенева система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий гофрований – найдрібніші часточки пилу.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Титановий та оранжево-червоний
        Особливості конструкції
        Напівпрозоре відділення для пилу

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        0,5  л
        Система фільтрації
        HEPA 2-ступеневий

      • Насадки та аксесуари

        Інші аксесуари
        • Штекер для авто
        • Зарядна платформа

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        840  л/хв.
        Тип батареї
        NiMH
        Напруга батареї
        12  В
        Час зарядження
        16–18  година (-н)
        Вхідна потужність (макс.)
        120  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        79  дБ
        Час роботи
        11  хвилин(-и)
        Потужність всмоктування (макс.)
        22  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        4,2  кПа

      • Практичність

        Спеціальні функції
        • Індикація заряду
        • Штекер для прямого зарядження
        • М’яка ручка

      • Вага та розміри

        Розміри коробки А (Д x Ш x В)
        403 x 393 x 444  мм
        Пристрої для коробки A
        4
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        195 x 190 x 426  мм
        Вага виробу
        1,5  кг

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Гнучка щілинна насадка
      • Насадка-щітка
      • Штекер для авто
      • Зарядна платформа
      • Щілинна насадка

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