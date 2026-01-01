Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips

Пилосос Philips MiniVac для автомобіля 12 В FC6093/01 має фільтр HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Це ідеальне поєднання для автомобілів та дому. Батарея пилососа дозволяє прибирати вдома у бездротовому режимі. Штекер для автомобіля забезпечує додатковий час прибирання в автомобілі.