Інші елементи комплектації
- Гнучка щілинна насадка
- Насадка-щітка
- Штекер для авто
- Зарядна платформа
- Щілинна насадка
Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
Пилосос Philips MiniVac для автомобіля 12 В FC6093/01 має фільтр HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Це ідеальне поєднання для автомобілів та дому. Батарея пилососа дозволяє прибирати вдома у бездротовому режимі. Штекер для автомобіля забезпечує додатковий час прибирання в автомобілі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
Пилосос Philips MiniVac для автомобіля 12 В FC6093/01 має фільтр HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Це ідеальне поєднання для автомобілів та дому. Батарея пилососа дозволяє прибирати вдома у бездротовому режимі. Штекер для автомобіля забезпечує додатковий час прибирання в автомобілі. Переглянути усі переваги
Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
Пилосос Philips MiniVac для автомобіля 12 В FC6093/01 має фільтр HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Це ідеальне поєднання для автомобілів та дому. Батарея пилососа дозволяє прибирати вдома у бездротовому режимі. Штекер для автомобіля забезпечує додатковий час прибирання в автомобілі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
Пилосос Philips MiniVac для автомобіля 12 В FC6093/01 має фільтр HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Це ідеальне поєднання для автомобілів та дому. Батарея пилососа дозволяє прибирати вдома у бездротовому режимі. Штекер для автомобіля забезпечує додатковий час прибирання в автомобілі. Переглянути усі переваги
Нікель-метал-гідридні (NiMH) батареї є екологічно безпечними. Це означає, що вони не містять токсичних елементів і не забруднюють довкілля. Більше того, батареї NiMH характеризуються тривалішою потужністю, що забезпечує додаткову ефективність.
Фільтр HEPA гарантує, що дрібний пил та мікроскопічні алергени залишаться в відділенні для бруду.
Philips MiniVac із потужним двигуном, надзвичайно тихий завдяки спеціальному обтікаючому дизайну. Комфортний рівень шуму дозволяє прибирати вдома у будь-який час.
Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити та очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду. Коли насадку потрібно почистити, просто покладіть її в посудомийну машину. Таким чином Ви ніколи не забрудните руки завдяки цьому бездоганному пилососу MiniVac.
Міні-пилосос Philips із акумуляторною батареєю (12 В) містить комплект для чищення автомобіля зі спеціальним штекером із необмеженим робочим циклом, щоб машину можна було ретельно прибрати за один раз. Ця модель також обладнана надзвичайно довгою, гнучкою щілинною насадкою для легкого чищення навколо сидінь та в інших важкодоступних місцях.
Циклонічний струмінь повітря Philips MiniVac забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для довготривалого результату прибирання. А 2-ступенева система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий гофрований – найдрібніші часточки пилу.
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Фільтрація
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