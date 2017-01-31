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    Догляд за підлогою
    Неперевершені результати з мінімальними зусиллями

    Пилососи Philips створені для того, щоб допомогти вам у прибиранні, ефективно підтримувати чистоту та гігієну підлоги, прибираючи не лише пил.

    Відкрийте для себе пилососи Philips

    XC8347 бездротовий пилосос

    Бездротові пилососи

    Пилососить та миє підлогу одним рухом

    немає зайвих дротів, які б заважали прибиранню

    унікальна насадка на 360° вловлює бруд з усіх сторін*

    мийна насадка пилососить і миє одним рухом*

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    XB9154_09 Пилосос без мішка для пилу 9000 серія

    Пилососи без мішка

    Технологія PowerCyclone для ретельного прибирання без мішка для пилу

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    FC8785 мішковий пилосос Philips

    Мішкові пилососи

    Висока ефективність на будь-якій підлозі. Рекомендовано алергікам

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    * В обраних моделях.

    Аксесуари для пилососів

    Фільтри та інші аксесуари для пилососів

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    Аксесуари для пилососів

    Фільтри та інші аксесуари для пилососів

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    Лише у 2021 році
    ми використали

    1930 year icon

    тонн* переробленого пластику.

    * Розрахункова вага пластикової соломинки 0,4 г.

    5 років гарантії на
    мотор при реєстрації у MyPhilips 

     

    Зареєструйте свій пилосос на офіційному сайті philips.ua протягом 90 днів з моменту покупки та отримайте сумарно п'ять років гарантії на двигун пилососа.

    Зареєструвати пилосос
    Гарантія на мотор 5 років

    Знайдіть для себе найкращий пилосос

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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      You are about to visit the Philips USA website.

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