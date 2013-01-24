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MiniVac

Вертикальний пилосос

FC6095/01
Загальна оцінка / 5
  • Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
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    MiniVac Вертикальний пилосос

    FC6095/01
    Загальна оцінка / 5

    Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips

    Philips MiniVac 2-в-1 потужністю 14,4 В – це перший пилосос MiniVac із фільтром HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Більш того, це найпотужніший бездротовий пилосос 2-в-1, який впорається з кожною плямою та поверхнею. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips MiniVac 2-в-1 потужністю 14,4 В – це перший пилосос MiniVac із фільтром HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Більш того, це найпотужніший бездротовий пилосос 2-в-1, який впорається з кожною плямою та поверхнею. Переглянути усі переваги

    Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips

    Philips MiniVac 2-в-1 потужністю 14,4 В – це перший пилосос MiniVac із фільтром HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Більш того, це найпотужніший бездротовий пилосос 2-в-1, який впорається з кожною плямою та поверхнею. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips MiniVac 2-в-1 потужністю 14,4 В – це перший пилосос MiniVac із фільтром HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Більш того, це найпотужніший бездротовий пилосос 2-в-1, який впорається з кожною плямою та поверхнею. Переглянути усі переваги

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      • 2-в-1
      • 14,4 В
      Екологічно безпечні батареї NiMH, триваліша потужність

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      Нікель-метал-гідридні (NiMH) батареї є екологічно безпечними. Це означає, що вони не містять токсичних елементів і не забруднюють довкілля. Більше того, батареї NiMH характеризуються тривалішою потужністю, що забезпечує додаткову ефективність.

      Фільтр HEPA для поглинання дрібного пилу

      Фільтр HEPA для поглинання дрібного пилу

      Фільтр HEPA гарантує, що дрібний пил та мікроскопічні алергени залишаться в відділенні для бруду.

      Надзвичайно тихий

      Надзвичайно тихий

      Philips MiniVac, із потужним двигуном, надзвичайно тихий завдяки спеціальній обтікаючій конструкції. Комфортний рівень шуму дозволяє прибирати вдома у будь-який час.

      Насадку (знімається одним рухом) можна мити у посудомийній машині

      Насадку (знімається одним рухом) можна мити у посудомийній машині

      Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити та очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду. Коли насадку потрібно почистити, просто покладіть її в посудомийну машину. Таким чином Ви ніколи не забрудните руки завдяки цьому бездоганному пилососу MiniVac.

      Телескопічна трубка, самостійна, з прямим зарядженням

      Телескопічна трубка, самостійна, з прямим зарядженням

      FC6094/11 – це справжній пилосос 2-в-1, який використовується як вертикальний чи ручний пилосос. За допомогою телескопічної трубки і насадки для підлоги він дозволяє легко прибрати розлиту рідину і бруд навіть на великих ділянках. Після використання FC6094/11 можна зафіксувати і за потреби зарядити між етапами прибирання.

      Циклонічний потік повітря та 2-етапна система фільтрації

      Циклонічний потік повітря та 2-етапна система фільтрації

      Циклонічний струмінь повітря Philips MiniVac забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для довготривалого результату прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий гофрований – найдрібніші часточки пилу.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Титановий і чистий червоний
        Особливості конструкції
        Напівпрозоре відділення для пилу

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        0,5  л
        Система фільтрації
        HEPA 2-етапна

      • Насадки та аксесуари

        Інші аксесуари
        Зарядна платформа
        Стандартна насадка
        Насадка для підлоги

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        900  л/хв.
        Тип батареї
        NiMH
        Напруга батареї
        14,4  В
        Час зарядження
        16–18  година (-н)
        Вхідна потужність (макс.)
        130  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        80  дБ
        Час роботи
        11  хвилин(-и)
        Потужність всмоктування (макс.)
        26  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        5  кПа

      • Практичність

        Спеціальні функції
        • Індикація заряду
        • Штекер для прямого зарядження
        • М'яка ручка
        Тип трубки
        Телескопічна трубка

      • Вага та розміри

        Розміри коробки А (Д x Ш x В)
        403 x 393 x 546  мм
        Пристрої для коробки A
        4
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        195 x 190 x 528  мм
        Вага виробу
        1,6  кг

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Насадка-щітка
      • Зарядна платформа
      • Щілинна насадка
      • Самостійна насадка для підлоги
      • Телескопічна трубка

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