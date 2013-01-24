Інші елементи комплектації
- Насадка-щітка
- Зарядна платформа
- Щілинна насадка
- Самостійна насадка для підлоги
- Телескопічна трубка
Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
Philips MiniVac 2-в-1 потужністю 14,4 В – це перший пилосос MiniVac із фільтром HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Більш того, це найпотужніший бездротовий пилосос 2-в-1, який впорається з кожною плямою та поверхнею. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
Philips MiniVac 2-в-1 потужністю 14,4 В – це перший пилосос MiniVac із фільтром HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Більш того, це найпотужніший бездротовий пилосос 2-в-1, який впорається з кожною плямою та поверхнею. Переглянути усі переваги
Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
Philips MiniVac 2-в-1 потужністю 14,4 В – це перший пилосос MiniVac із фільтром HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Більш того, це найпотужніший бездротовий пилосос 2-в-1, який впорається з кожною плямою та поверхнею. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перший антиалергенний пилосос MiniVac виробництва Philips
Philips MiniVac 2-в-1 потужністю 14,4 В – це перший пилосос MiniVac із фільтром HEPA для затримання навіть найдрібнішого пилу. Більш того, це найпотужніший бездротовий пилосос 2-в-1, який впорається з кожною плямою та поверхнею. Переглянути усі переваги
Нікель-метал-гідридні (NiMH) батареї є екологічно безпечними. Це означає, що вони не містять токсичних елементів і не забруднюють довкілля. Більше того, батареї NiMH характеризуються тривалішою потужністю, що забезпечує додаткову ефективність.
Фільтр HEPA гарантує, що дрібний пил та мікроскопічні алергени залишаться в відділенні для бруду.
Philips MiniVac, із потужним двигуном, надзвичайно тихий завдяки спеціальній обтікаючій конструкції. Комфортний рівень шуму дозволяє прибирати вдома у будь-який час.
Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити та очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду. Коли насадку потрібно почистити, просто покладіть її в посудомийну машину. Таким чином Ви ніколи не забрудните руки завдяки цьому бездоганному пилососу MiniVac.
FC6094/11 – це справжній пилосос 2-в-1, який використовується як вертикальний чи ручний пилосос. За допомогою телескопічної трубки і насадки для підлоги він дозволяє легко прибрати розлиту рідину і бруд навіть на великих ділянках. Після використання FC6094/11 можна зафіксувати і за потреби зарядити між етапами прибирання.
Циклонічний струмінь повітря Philips MiniVac забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для довготривалого результату прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий гофрований – найдрібніші часточки пилу.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
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