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    Електровіник

    FC6126/01
    Загальна оцінка / 5
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      Електровіник

      FC6126/01
      Загальна оцінка / 5

      Більше жодного нахиляння

      Цей електровіник Philips чудово підходить для швидкого прибирання: щітковий валик, що швидко обертається, надзвичайно маневрений і легко збирає бруд. Електровіник працює тихо і завдяки гнучкій трубці легко досягає важкодоступних місць. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Електровіник

      Більше жодного нахиляння

      Цей електровіник Philips чудово підходить для швидкого прибирання: щітковий валик, що швидко обертається, надзвичайно маневрений і легко збирає бруд. Електровіник працює тихо і завдяки гнучкій трубці легко досягає важкодоступних місць. Переглянути усі переваги

      Більше жодного нахиляння

      Цей електровіник Philips чудово підходить для швидкого прибирання: щітковий валик, що швидко обертається, надзвичайно маневрений і легко збирає бруд. Електровіник працює тихо і завдяки гнучкій трубці легко досягає важкодоступних місць. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Електровіник

      Більше жодного нахиляння

      Цей електровіник Philips чудово підходить для швидкого прибирання: щітковий валик, що швидко обертається, надзвичайно маневрений і легко збирає бруд. Електровіник працює тихо і завдяки гнучкій трубці легко досягає важкодоступних місць. Переглянути усі переваги

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        Електровіник

        Ціна магазину Philips

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        Легко досягає важкодоступних місць

        • 4,8 В
        Гнучка трубка

        Гнучка трубка

        Гнучка трубка забезпечує легке прибирання, навіть у важкодоступних місцях. Більше не треба згинатися, щоб прибрати під меблями: цей електровіник згинатиметься замість Вас.

        Щітка з валиком, що швидко обертається

        Щітка з валиком, що швидко обертається

        Щоб полегшити Вам роботу, поворотна електрична щітка збирає бруд в окреме відділення для бруду електровіника. Увімкніть пристрій і без зусиль зберіть бруд, крихти, волосся та інше. Механізм динамічного щіткового валика безпечний та ефективний для будь-якої підлоги з твердою поверхнею чи килимів із коротким ворсом.

        Екологічно безпечна батарея NiMH

        Екологічно безпечна батарея NiMH

        Насолоджуйтеся свободою руху без дротів, які постійно заважають. Потужні акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї дозволяють прибирати тверду підлогу протягом 50 хвилин. Ці нікель-металгідридні батареї є екологічно безпечними. Це означає, що вони не містять токсичних елементів і не забруднюють довкілля. Більше того, батареї NiMH характеризуються тривалішою потужністю, що забезпечує додаткову ефективність.

        Бічні щітки

        Бічні щітки

        Бічні щітки забезпечують отримання чудового результату прибирання, навіть уздовж стін. Щітки просувають бруд від боків щітки до її передньої частини, щоб обертова щітка могла зібрати весь бруд.

        Унікальна система заміни лотка для бруду

        Унікальна система заміни лотка для бруду

        Унікальна система для збирання бруду допомагає без особливих зусиль позбутися бруду – з підлоги просто у смітник. Одне натиснення кнопки відкриває відділення, дозволяючи спорожнити його вміст просто у смітник – і немає потреби нахилятися та торкатися бруду.

        М’яка ручка

        М’яка ручка

        М’яка ручка забезпечує зручне використання. М’яке гумове покриття ніжне на дотик і дозволяє міцно тримати пристрій.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Приємний білий та теплий оранжевий

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          0,21  л

        • Ефективність

          Тип батареї
          NiMH
          Напруга батареї
          4,8  В
          Час зарядження
          16–18  година (-н)
          Рівень шуму (Lc IEC)
          74  дБ
          Час роботи
          50  хвилин(-и)

        • Практичність

          Спеціальні функції
          • Гнучка трубка
          • Індикація заряду
          • Система заміни лотка для бруду
          • Бічні щітки
          • М’яка ручка

        • Вага та розміри

          Розміри коробки А (Д x Ш x В)
          520 x 304 x 560  мм
          Пристрої для коробки A
          4
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          125 x 284 x 542  мм
          Вага виробу
          1,8  кг

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