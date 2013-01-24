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Цей електровіник Philips чудово підходить для швидкого прибирання: щітковий валик, що швидко обертається, надзвичайно маневрений і легко збирає бруд. Електровіник працює тихо і завдяки гнучкій трубці легко досягає важкодоступних місць. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше жодного нахиляння
Цей електровіник Philips чудово підходить для швидкого прибирання: щітковий валик, що швидко обертається, надзвичайно маневрений і легко збирає бруд. Електровіник працює тихо і завдяки гнучкій трубці легко досягає важкодоступних місць. Переглянути усі переваги
Більше жодного нахиляння
Цей електровіник Philips чудово підходить для швидкого прибирання: щітковий валик, що швидко обертається, надзвичайно маневрений і легко збирає бруд. Електровіник працює тихо і завдяки гнучкій трубці легко досягає важкодоступних місць. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше жодного нахиляння
Цей електровіник Philips чудово підходить для швидкого прибирання: щітковий валик, що швидко обертається, надзвичайно маневрений і легко збирає бруд. Електровіник працює тихо і завдяки гнучкій трубці легко досягає важкодоступних місць. Переглянути усі переваги
Електровіник
Ціна магазину Philips
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Гнучка трубка забезпечує легке прибирання, навіть у важкодоступних місцях. Більше не треба згинатися, щоб прибрати під меблями: цей електровіник згинатиметься замість Вас.
Щоб полегшити Вам роботу, поворотна електрична щітка збирає бруд в окреме відділення для бруду електровіника. Увімкніть пристрій і без зусиль зберіть бруд, крихти, волосся та інше. Механізм динамічного щіткового валика безпечний та ефективний для будь-якої підлоги з твердою поверхнею чи килимів із коротким ворсом.
Насолоджуйтеся свободою руху без дротів, які постійно заважають. Потужні акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї дозволяють прибирати тверду підлогу протягом 50 хвилин. Ці нікель-металгідридні батареї є екологічно безпечними. Це означає, що вони не містять токсичних елементів і не забруднюють довкілля. Більше того, батареї NiMH характеризуються тривалішою потужністю, що забезпечує додаткову ефективність.
Бічні щітки забезпечують отримання чудового результату прибирання, навіть уздовж стін. Щітки просувають бруд від боків щітки до її передньої частини, щоб обертова щітка могла зібрати весь бруд.
Унікальна система для збирання бруду допомагає без особливих зусиль позбутися бруду – з підлоги просто у смітник. Одне натиснення кнопки відкриває відділення, дозволяючи спорожнити його вміст просто у смітник – і немає потреби нахилятися та торкатися бруду.
М’яка ручка забезпечує зручне використання. М’яке гумове покриття ніжне на дотик і дозволяє міцно тримати пристрій.
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Фільтрація
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Практичність
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