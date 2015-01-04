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Більше не доступний
4,8 В
Гнучка трубка забезпечує легке прибирання, навіть у важкодоступних місцях. Більше не треба згинатися, щоб прибрати під меблями: цей електровіник згинатиметься замість вас.
Щоб полегшити вам роботу, поворотна електрична щітка збирає бруд в окреме відділення для бруду електровіника. Увімкніть пристрій і без зусиль зберіть бруд, крихти, волосся та інше. Механізм динамічного щіткового валика безпечний та ефективний для будь-якої підлоги з твердою поверхнею чи килимів із коротким ворсом.
Насолоджуйтеся свободою руху без дротів, які постійно заважають. Потужні акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї дозволяють прибирати тверду підлогу протягом 50 хвилин. Ці нікель-металгідридні батареї є екологічно безпечними. Це означає, що вони не містять токсичних елементів і не забруднюють довкілля. Більше того, батареї NiMH характеризуються тривалішою потужністю, що забезпечує додаткову ефективність.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Danila
04/01/2015
Česká republika
vysavač je pro denní používání
Používám ho již 4 roky a nemohu si ho vynachválit. Na místo stálého vytahování vysavače je vždy hned po ruce. Stačí dvakrát přejet sem a tam a je uklizeno. Používají ho i děti
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC6126/01 Elektrický smeták
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC6126/01 Elektrický smeták