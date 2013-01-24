Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 3,6 В. Циклонічний потік повітря без мішка і 2-рівнева система фільтрації гарантують тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги
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Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 3,6 В. Циклонічний потік повітря без мішка і 2-рівнева система фільтрації гарантують тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги
Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.
Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.
Потужні нікель-метал-гідридні батареї (NiMH) пилососа Philips MiniVac, яких вистачає на довше, не мають ефекту пам’яті. Цей ефект із часом зменшує ємність батарей, скорочуючи їх робочий цикл. Тому MiniVac із батареями NiMH характеризується більшою потужністю, ніж пристрої зі стандартними нікель-кадмієвими (NiCd) батареями, які мають ефект пам’яті.
Philips MiniVac можна зберігати на зручній зарядній платформі, вмонтованій на стіні чи розташованій на столі. Це означає, що MiniVac з потужною акумуляторною батареєю завжди готовий до використання.
Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити й очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду.
Пилосос Philips MiniVac має ручку з петлею для оптимальної зручності. MiniVac можна тримати так, як Вам подобається.
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