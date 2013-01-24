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MiniVac

Ручний компактний пилосос

FC6140/01
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Загальна оцінка / 5
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
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    MiniVac Ручний компактний пилосос

    FC6140/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

    Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 3,6 В. Циклонічний потік повітря без мішка і 2-рівнева система фільтрації гарантують тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 3,6 В. Циклонічний потік повітря без мішка і 2-рівнева система фільтрації гарантують тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

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      Аеродинамічна насадка і циклонічний потік повітря без мішка

      • Батарея 3,6 В
      • Циклонічна дія без мішка
      • Щілинна насадка та насадка-щітка
      Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

      Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

      Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.

      2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

      2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

      Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.

      Потужні батареї NiMH 3,6 В

      Потужні батареї NiMH 3,6 В

      Потужні нікель-метал-гідридні батареї (NiMH) пилососа Philips MiniVac, яких вистачає на довше, не мають ефекту пам’яті. Цей ефект із часом зменшує ємність батарей, скорочуючи їх робочий цикл. Тому MiniVac із батареями NiMH характеризується більшою потужністю, ніж пристрої зі стандартними нікель-кадмієвими (NiCd) батареями, які мають ефект пам’яті.

      Вузька зарядна платформа для стіни/столу

      Вузька зарядна платформа для стіни/столу

      Philips MiniVac можна зберігати на зручній зарядній платформі, вмонтованій на стіні чи розташованій на столі. Це означає, що MiniVac з потужною акумуляторною батареєю завжди готовий до використання.

      Насадка, яка знімається одним рухом, для легкого спорожнення

      Насадка, яка знімається одним рухом, для легкого спорожнення

      Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити й очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду.

      Ручка з петлею для оптимальної зручності

      Ручка з петлею для оптимальної зручності

      Пилосос Philips MiniVac має ручку з петлею для оптимальної зручності. MiniVac можна тримати так, як Вам подобається.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Приємний білий

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        0,5  л
        Система фільтрації
        2-етапна циклонічна дія

      • Насадки та аксесуари

        Інші аксесуари
        Зарядна платформа

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        620  л/хв.
        Напруга батареї
        3,6  В
        Час зарядження
        16–18  годин(-и)
        Вхідна потужність (макс.)
        45  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        75  дБ
        Час роботи
        9  хвилин(-и)
        Потужність всмоктування (макс.)
        8  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        2,7  кПа

      • Практичність

        Спеціальні функції
        • Індикація заряду
        • М’яка ручка

      • Вага та розміри

        Розміри коробки А (Д x Ш x В)
        508 x 335 x 490  мм
        Пристрої для коробки A
        6
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        460 x 160 x 160  мм
        Вага виробу
        1,3  кг

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