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Більше не доступний
Батарея 3,6 В
Циклонічна дія без мішка
Щілинна насадка та насадка-щітка
Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.
Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.
Потужні нікель-метал-гідридні батареї (NiMH) пилососа Philips MiniVac, яких вистачає на довше, не мають ефекту пам’яті. Цей ефект із часом зменшує ємність батарей, скорочуючи їх робочий цикл. Тому MiniVac із батареями NiMH характеризується більшою потужністю, ніж пристрої зі стандартними нікель-кадмієвими (NiCd) батареями, які мають ефект пам’яті.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Danielleux
30/09/2019
Česká republika
Dobrá velikost.
S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Pavlouš
01/05/2015
Česká republika
Výrobek doporučuji
Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač