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  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

Більше не доступний

MiniVacРучний компактний пилосос

FC6140/01

4.5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 3,6 В. Циклонічний потік повітря без мішка і 2-рівнева система фільтрації гарантують тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу.
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Аеродинамічна насадка і циклонічний потік повітря без мішка

Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

  • Батарея 3,6 В

  • Циклонічна дія без мішка

  • Щілинна насадка та насадка-щітка

Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.

2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.

Потужні батареї NiMH 3,6 В

Потужні батареї NiMH 3,6 В

Потужні нікель-метал-гідридні батареї (NiMH) пилососа Philips MiniVac, яких вистачає на довше, не мають ефекту пам’яті. Цей ефект із часом зменшує ємність батарей, скорочуючи їх робочий цикл. Тому MiniVac із батареями NiMH характеризується більшою потужністю, ніж пристрої зі стандартними нікель-кадмієвими (NiCd) батареями, які мають ефект пам’яті.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá velikost.

S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

01/05/2015

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

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