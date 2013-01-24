  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Офіційна гарантія

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    MiniVac

    Ручний компактний пилосос

    FC6145/01
    Загальна оцінка / 5
    • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
      -{discount-value}

      MiniVac Ручний компактний пилосос

      FC6145/01
      Загальна оцінка / 5

      Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

      Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 9,6 В. Циклонічний потік повітря без мішка і 2-етапна система фільтрації гарантують тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      MiniVac Ручний компактний пилосос

      Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

      Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 9,6 В. Циклонічний потік повітря без мішка і 2-етапна система фільтрації гарантують тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

      Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

      Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 9,6 В. Циклонічний потік повітря без мішка і 2-етапна система фільтрації гарантують тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      MiniVac Ручний компактний пилосос

      Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

      Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 9,6 В. Циклонічний потік повітря без мішка і 2-етапна система фільтрації гарантують тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Ручний компактний пилосос

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        MiniVac

        MiniVac

        Ручний компактний пилосос

        Усього:

        Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

        Аеродинамічна насадка і циклонічний потік повітря без мішка

        • Батарея 9,6 В
        • Циклонічна дія без мішка
        • Щілинна насадка та насадка-щітка
        Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

        Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

        Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.

        2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

        2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

        Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.

        Потужні нікель-металгідридні батареї 9,6 В для тривалого використання

        Потужні нікель-металгідридні батареї 9,6 В для тривалого використання

        Потужні нікель-металгідридні батареї (NiMH)* пилососа Philips MiniVac, яких вистачає на довше, не мають ефекту пам’яті. Цей ефект із часом зменшує ємність батарей, скорочуючи їх робочий цикл. Тому MiniVac із батареями NiMH характеризується більшою потужністю, ніж пристрої зі стандартними нікель-кадмієвими (NiCd) батареями, які мають ефект пам’яті.

        Вузька зарядна платформа для стіни/столу

        Вузька зарядна платформа для стіни/столу

        Philips MiniVac можна зберігати на зручній зарядній платформі, вмонтованій на стіні чи розташованій на столі. Це означає, що MiniVac з потужною акумуляторною батареєю завжди готовий до використання.

        Ручка з петлею для оптимальної зручності

        Ручка з петлею для оптимальної зручності

        Philips MiniVac має ручку із петлею, яка забезпечує оптимальну зручність. MiniVac можна тримати так, як Вам подобається. М’яке гумове покриття ніжне на дотик і дозволяє міцно тримати пристрій.

        Насадка, яка знімається одним рухом, для легкого спорожнення

        Насадка, яка знімається одним рухом, для легкого спорожнення

        Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити й очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Магічний пурпуровий
          Особливості конструкції
          Напівпрозоре відділення для пилу

        • Ефективність

          Час роботи
          9  хвилин(-и)
          Рівень шуму (Lc IEC)
          81  дБ
          Потік повітря (макс.)
          840  л/хв.
          Вхідна потужність (макс.)
          95  Вт
          Потужність всмоктування (макс.)
          19  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          4.1  кПа
          Напруга батареї
          9,6  В
          Час зарядження
          16–18  годин(-и)

        • Фільтрація

          Система фільтрації
          2-етапна циклонічна дія
          Місткість мішка для пилу
          0,5  л

        • Практичність

          Спеціальні функції
          • Індикація заряду
          • М’яка ручка

        • Насадки та аксесуари

          Інші аксесуари
          Зарядна платформа

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips