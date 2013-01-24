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MiniVac

Ручний компактний пилосос

FC6149/01
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  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
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    MiniVac Ручний компактний пилосос

    FC6149/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

    Насолоджуйтеся кращим прибиранням за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 12 В для дому та автомобіля. 2-ступеневий циклонічний потік повітря без мішка гарантує тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Насолоджуйтеся кращим прибиранням за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 12 В для дому та автомобіля. 2-ступеневий циклонічний потік повітря без мішка гарантує тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

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      Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

      Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

      Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.

      2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

      2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

      Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.

      Потужні нікель-металгідридні батареї 12 В для тривалого використання

      Потужні нікель-металгідридні батареї 12 В для тривалого використання

      Потужні нікель-металгідридні батареї (NiMH)* пилососа Philips MiniVac, яких вистачає на довше, не мають ефекту пам’яті. Цей ефект із часом зменшує ємність батарей, скорочуючи їх робочий цикл. Тому MiniVac із батареями NiMH характеризується більшою потужністю, ніж пристрої зі стандартними нікель-кадмієвими (NiCd) батареями, які мають ефект пам’яті.

      Підставка для заряджання з тримачем для аксесуарів

      Підставка для заряджання з тримачем для аксесуарів

      Philips MiniVac можна зберігати на зручній зарядній платформі, вмонтованій на стіні чи розташованій на столі. Це означає, що MiniVac із потужною акумуляторною батареєю завжди готовий до використання.

      Штекер для авто для тривалого часу роботи

      Штекер для авто для тривалого часу роботи

      Пилосос Philips MiniVac для автомобіля ідеально підходить для прибирання в автомобілі, оскільки має штекер для авто, тож з його допомогою можна без проблем прибрати у навіть найбільш важкодоступних місцях в автомобілі, не заряджаючи MiniVac. Тому пилосос завжди готовий до використання!

      Ручка з петлею для оптимальної зручності

      Ручка з петлею для оптимальної зручності

      Пилосос Philips MiniVac має ручку з петлею для оптимальної зручності. MiniVac можна тримати так, як Вам подобається.

      Широкий вибір аксесуарів для будь-якої мети

      Широкий вибір аксесуарів для будь-якої мети

      До пилососа Philips MiniVac додаються різноманітні аксесуари, тож Ви докладатимете мінімум зусиль під час прибирання свого помешкання та автомобіля. У комплекті є мала та велика щітки, мала та велика щілинні насадки та довга шлангова трубка. Цей пилосос ідеально підходить для прибирання навіть у найбільш важкодоступних місцях. Загалом, це ідеальне поєднання для прибирання вдома чи чищення автомобіля!

      Сумка для зберігання в автомобілі

      Сумка для зберігання в автомобілі

      Сумка для зберігання дає змогу зберігати всі аксесуари та штекер для авто в одному місці, тож Ви матимете все потрібне для прибирання автомобіля в будь-який час!

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Насичений чорний із помаранчевими вкрапленнями
        Особливості конструкції
        Напівпрозоре відділення для пилу

      • Ефективність

        Час роботи
        11  хвилин(-и)
        Рівень шуму (Lc IEC)
        81  дБ
        Потік повітря (макс.)
        840  л/хв.
        Вхідна потужність (макс.)
        120  Вт
        Потужність всмоктування (макс.)
        22  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        4.2  кПа
        Напруга батареї
        12  В
        Час зарядження
        16–18  годин(-и)

      • Фільтрація

        Система фільтрації
        2-етапна циклонічна дія
        Місткість мішка для пилу
        0,5  л

      • Практичність

        Спеціальні функції
        • Індикація заряду
        • М’яка ручка

      • Насадки та аксесуари

        Інші аксесуари
        Зарядна платформа

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