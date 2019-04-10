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Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
Насолоджуйтеся кращим прибиранням за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 12 В для дому та автомобіля. 2-ступеневий циклонічний потік повітря без мішка гарантує тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу.
Батарея 12 В
Циклонічна дія без мішка
5 аксесуарів і сумка для зберігання
Для дому й автомобіля (штекер для авто)
Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.
Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.
Потужні нікель-металгідридні батареї (NiMH)* пилососа Philips MiniVac, яких вистачає на довше, не мають ефекту пам’яті. Цей ефект із часом зменшує ємність батарей, скорочуючи їх робочий цикл. Тому MiniVac із батареями NiMH характеризується більшою потужністю, ніж пристрої зі стандартними нікель-кадмієвими (NiCd) батареями, які мають ефект пам’яті.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
besenj
10/04/2019
Україна
Дуже задоволена даним продуктом
Незамінна річ як вдома, так і в машині! Зарядки вистачає на довго, легко чистити, багато насадок, що полегшує прибирання!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
Max71
25/07/2018
Україна
надійний, добра комплектація, незамінний для прибирання в авто.
Товаром дуже задоволений, добре прибирає сміття між великим прибиранням. Брав для авто, але і в квартирі зручно використовувати, якщо немає потреби розкладати великий пилосос.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
Marlock
15/01/2021
Polska
Najlepszy ręczny odkurzacz!
Mały, mocny, poręczny. Dzięki bazie można go niemal non stop używać. Bogaty zestaw akcesoriów + torba. Łatwy w czyszczeniu! Jedynym mankamentem jest delikatny i podatny na zarysowania plastik z którego jest wykonany. Obecnie brak zestawów filtrów wymiennych na rynku, a szkoda ...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6149/01 Odkurzacz ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6149/01 Odkurzacz ręczny