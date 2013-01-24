Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
Насолоджуйтеся кращим прибиранням за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 12 В для дому та автомобіля. 2-ступеневий циклонічний потік повітря без мішка гарантує тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги
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Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
Насолоджуйтеся кращим прибиранням за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac 12 В для дому та автомобіля. 2-ступеневий циклонічний потік повітря без мішка гарантує тривале функціонування, а аеродинамічна насадка – ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги
Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.
Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.
Потужні нікель-металгідридні батареї (NiMH)* пилососа Philips MiniVac, яких вистачає на довше, не мають ефекту пам’яті. Цей ефект із часом зменшує ємність батарей, скорочуючи їх робочий цикл. Тому MiniVac із батареями NiMH характеризується більшою потужністю, ніж пристрої зі стандартними нікель-кадмієвими (NiCd) батареями, які мають ефект пам’яті.
Philips MiniVac можна зберігати на зручній зарядній платформі, вмонтованій на стіні чи розташованій на столі. Це означає, що MiniVac із потужною акумуляторною батареєю завжди готовий до використання.
Пилосос Philips MiniVac для автомобіля ідеально підходить для прибирання в автомобілі, оскільки має штекер для авто, тож з його допомогою можна без проблем прибрати у навіть найбільш важкодоступних місцях в автомобілі, не заряджаючи MiniVac. Тому пилосос завжди готовий до використання!
Пилосос Philips MiniVac має ручку з петлею для оптимальної зручності. MiniVac можна тримати так, як Вам подобається.
До пилососа Philips MiniVac додаються різноманітні аксесуари, тож Ви докладатимете мінімум зусиль під час прибирання свого помешкання та автомобіля. У комплекті є мала та велика щітки, мала та велика щілинні насадки та довга шлангова трубка. Цей пилосос ідеально підходить для прибирання навіть у найбільш важкодоступних місцях. Загалом, це ідеальне поєднання для прибирання вдома чи чищення автомобіля!
Сумка для зберігання дає змогу зберігати всі аксесуари та штекер для авто в одному місці, тож Ви матимете все потрібне для прибирання автомобіля в будь-який час!
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