Широкий вибір аксесуарів для будь-якої мети

До пилососа Philips MiniVac додаються різноманітні аксесуари, тож Ви докладатимете мінімум зусиль під час прибирання свого помешкання та автомобіля. У комплекті є мала та велика щітки, мала та велика щілинні насадки та довга шлангова трубка. Цей пилосос ідеально підходить для прибирання навіть у найбільш важкодоступних місцях. Загалом, це ідеальне поєднання для прибирання вдома чи чищення автомобіля!