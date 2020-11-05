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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01

Більше не доступний

PowerPro DuoВертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

FC6172/01

4.7

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

Новий пилосос Philips PowerPro Duo пропонує ретельне прибирання твердих підлог та килимів. Турбощітка TriActive вловлює більше пилу та пуху за один раз. Міні-турбощітка допомагає чистити м’які поверхні, такі як дивани, подушки та матраци.

Переглянути всі переваги

Із PowerCyclone і турбощіткою TriActive

Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

  • Акумуляторний

  • Без мішка

  • 25,2 В

  • Міні-насадка з турбощіткою

Функціональність 2-в-1 для чищення підлоги і меблів

Функціональність 2-в-1 для чищення підлоги і меблів

Функціональність 2-в-1 – це пилосос-трубка і ручний компактний пилосос в одному пристрої, який дає змогу легко чистити підлогу і меблі.

Технологія 3-шарового фільтра вловлює мікрочастки

Технологія 3-шарового фільтра вловлює мікрочастки

3-шаровий фільтр, який можна мити, вловлює >90% алергенів, таких як пилок, шерсть тварин і пил, для чистого повітря.

Автономна робота для абсолютної свободи прибирання

Автономна робота для абсолютної свободи прибирання

Акумуляторні батареї для автономної роботи дають вам свободу прибирати будь-де. Шнур більше не перешкода, тож ви можете без проблем прибирати у всіх кімнатах.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Працівник Philips

Прибор имеет очень хорошую комплектацию.

[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.

Плюси

Компактный,удобный и много функциональный

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Дата використання 2020-07-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Дата використання 2020-07-05

13/08/2019

Україна

Україна

Для квартири дуже прекрасний продукт

Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

02/07/2019

Україна

Україна

не представляю, как раньше жила без него

Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

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