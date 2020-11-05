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Більше не доступний
Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
Новий пилосос Philips PowerPro Duo пропонує ретельне прибирання твердих підлог та килимів. Турбощітка TriActive вловлює більше пилу та пуху за один раз. Міні-турбощітка допомагає чистити м’які поверхні, такі як дивани, подушки та матраци.
Акумуляторний
Без мішка
25,2 В
Міні-насадка з турбощіткою
Функціональність 2-в-1 – це пилосос-трубка і ручний компактний пилосос в одному пристрої, який дає змогу легко чистити підлогу і меблі.
3-шаровий фільтр, який можна мити, вловлює >90% алергенів, таких як пилок, шерсть тварин і пил, для чистого повітря.
Акумуляторні батареї для автономної роботи дають вам свободу прибирати будь-де. Шнур більше не перешкода, тож ви можете без проблем прибирати у всіх кімнатах.
4.7
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Super1234
05/11/2020
Україна
Працівник Philips
Прибор имеет очень хорошую комплектацию.
[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.
Плюси
Компактный,удобный и много функциональный
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Дата використання 2020-07-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Дата використання 2020-07-05
АндрійК
13/08/2019
Україна
Для квартири дуже прекрасний продукт
Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
knopka888
02/07/2019
Україна
не представляю, как раньше жила без него
Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone