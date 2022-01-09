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  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз

Більше не доступний

PowerPro AquaПилосос для сухого і вологого прибирання

FC6404/01

4.2
| (716) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Пилососить і миє за один раз
Новий бездротовий (із літій-іонною батареєю) пилосос PowerPro Aqua – це потужний пристрій 3-в-1 для прибирання щоденного безладу. Пилосос без мішка для пилу для будь-якого типу підлоги, ручний компактний пилосос для таких поверхонь, як диван, крісло або кутки, та система миття для прибирання вологого бруду.
Переглянути всі переваги

Завжди під рукою, щоб швидко прибрати щоденний безлад

Пилососить і миє за один раз

  • 3-в-1

  • Пилососить і миє

  • 18 В

Технологія PowerCyclone для відмінних результатів прибирання

Технологія PowerCyclone для відмінних результатів прибирання

Технологія PowerCyclone за один раз забезпечує відмінні результати прибирання потужним пилососом. Повітря швидко потрапляє в PowerCyclone та прискорюється у зігнутому повітряному каналі для ефективного вилучення пилу з повітря.

Нова система миття для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги

Нова система миття для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги

Унікальна система миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання.

Ручний пилосос для прибирання меблів і важкодоступних місць

Ручний пилосос для прибирання меблів і важкодоступних місць

Ручний пилосос для прибирання меблів і важкодоступних місць

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

716

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

09/01/2022

Україна

Україна

Очень крутой, удобный и мощный моющий пылесос

Видела много реклам этого пылесоса и честно говоря даже и не думала, что он и в правду настолько крутой и что действительно хорошо пылесосит и моет, но купив его я убедилась на все 100%!!! Ни разу не пожалела о своём выборе!!! Очень рекомендую!! Особенно у кого большая площадь,как у нас и дети, которые вечно чем то умудряются загадить полы)) я раньше брала в руки швабру и мне уже плохо становилось))) А пылесос справляется лучше некуда , не ожидала такого результата

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

14/11/2021

Україна

Україна

Быстрая уборка

Очень удобно, что нет проводов. И заряда хватает на несколько уборок. Жена вообще рада. В одной руку ребенок, второй убирает.

Плюси

Легкий, без проводов

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

13/11/2021

Україна

Україна

Чудовий пилосос на всі випадки життя

Користуюся цією моделлю більше року. Раніше мав лише мішкові пилососи. Сказати, що життя стало легше - замало. PowerPro Aqua зодовольняє всі потреби - від звичайного прибирання квартири до чистки салона автомобіля. В захваті від конструкції, вона проста, надійна та геніальна. Дуже зручно коли пилосос розміром зі швабру може перетворитися на ще менший прістрій, яким можна дотягнутися до всіх закутків. Раджу цю модель власникам авто та 1-3 кімнатних квартир.

Плюси

Зручна конструкція, насадка для вологого прибирання, достатня потужність, контейнер зручніше чистити (у порівнянні з мішковими пилососами)

Мінуси

З часом зменшується обсяг акумулятора

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

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      Примітки

      1. Радимо заміняти накладки з мікрофібри раз на 3–6 місяців залежно від частоти використання. У комплекті є 2 накладки з мікрофібри, а на сайті www.philips.com можна дізнатися, де їх придбати. Ми не можемо гарантувати оптимальних результатів прибирання у разі використання накладок із мікрофібри інших виробників.