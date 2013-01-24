Пилососить і миє за один раз
Новий бездротовий (із літій-іонною батареєю) пилосос PowerPro Aqua – це потужний пристрій 3-в-1 для прибирання щоденного безладу. Пилосос без мішка для пилу для будь-якого типу підлоги, ручний компактний пилосос для таких поверхонь, як диван, крісло або кутки, та система миття для прибирання вологого бруду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пилососить і миє за один раз
Новий бездротовий (із літій-іонною батареєю) пилосос PowerPro Aqua – це потужний пристрій 3-в-1 для прибирання щоденного безладу. Пилосос без мішка для пилу для будь-якого типу підлоги, ручний компактний пилосос для таких поверхонь, як диван, крісло або кутки, та система миття для прибирання вологого бруду. Переглянути усі переваги
Пилососить і миє за один раз
Новий бездротовий (із літій-іонною батареєю) пилосос PowerPro Aqua – це потужний пристрій 3-в-1 для прибирання щоденного безладу. Пилосос без мішка для пилу для будь-якого типу підлоги, ручний компактний пилосос для таких поверхонь, як диван, крісло або кутки, та система миття для прибирання вологого бруду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пилососить і миє за один раз
Новий бездротовий (із літій-іонною батареєю) пилосос PowerPro Aqua – це потужний пристрій 3-в-1 для прибирання щоденного безладу. Пилосос без мішка для пилу для будь-якого типу підлоги, ручний компактний пилосос для таких поверхонь, як диван, крісло або кутки, та система миття для прибирання вологого бруду. Переглянути усі переваги
Технологія PowerCyclone за один раз забезпечує відмінні результати прибирання потужним пилососом. Повітря швидко потрапляє в PowerCyclone та прискорюється у зігнутому повітряному каналі для ефективного вилучення пилу з повітря.
Унікальна система миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання.
Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.
3-шаровий фільтр, який можна мити, вловлює >90% алергенів, таких як пилок, шерсть тварин і пил, для чистого повітря.
Завдяки насадці TriActive із моторизованою турбощіткою Ви тепер зможете збирати шерсть тварин із лежаків, подушок та інших предметів. Ідеально підходить для власників домашніх тварин.
Коли шнур не обмежує, Ви можете прибирати будь-де та будь-яку підлогу.
У новому безмішковому пилососі PowerPro Aqua передбачено можливість спорожнення контейнера для пилу, не торкаючись бруду.
Бездротове прибирання завдяки потужній літій-іонній батареї 18 В, що забезпечує роботу впродовж 40 хвилин. Шнур більше не перешкода, тож Ви можете без проблем прибирати всі кімнати.
Прибирайте будь-яку тверду підлогу та килими. Встановіть резервуар для води для вологого прибирання будь-якої твердої підлоги.
Завдяки магнітам на резервуарі для води систему миття можна легко встановити та зняти з насадки
Завдяки високій маневреності та малій вазі пилососом PowerPro Aqua легко користуватися.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри