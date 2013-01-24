Пилососить і миє за один раз

Новий бездротовий (із літій-іонною батареєю) пилосос PowerPro Aqua – це потужний пристрій 3-в-1 для прибирання щоденного безладу. Пилосос без мішка для пилу для будь-якого типу підлоги, ручний компактний пилосос для таких поверхонь, як диван, крісло або кутки, та система миття для прибирання вологого бруду. Переглянути усі переваги