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Пилососи із функцією миття
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PowerPro Aqua Пилосос для сухого і вологого прибирання
Більше не доступний
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FC6405/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Vacuum cleaner and Mopping System FC6405/01 - English (US)
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Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри
Чи можна додати в резервуар засіб для підлоги чи воду?
Скільки часу потрібно заряджати Philips PowerPro Duo?
Як чистити фільтр пилососа PowerPro Aqua?
Як найкраще зберігати аксесуари для вологого прибирання мого пилососа Philips?
Мій бездротовий пилосос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo має низьку потужність всмоктування
Користуючись пилососом Philips, я чую електричні удари
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