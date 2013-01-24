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Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Будьте готові
Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення!
Будьте готові
Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Будьте готові
Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення!
Пилосос для сухого та вологого прибирання
Ціна магазину Philips
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Трубка з трьох секцій пристосовується до будь-якої висоти.
За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.
Ефективний двигун потужністю 1500 Вт із силою всмоктування 300 Вт для незрівнянних результатів прибирання.
Волога насадка зі щіткою використовується для видалення липкого бруду; швабра та гумовий валик для безпечного висушування підлоги.
Насадка з резервуаром для шампуню для ретельного чищення килимів.
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