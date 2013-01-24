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    Triathlon

    Пилосос для сухого та вологого прибирання

    FC6844/01
    Загальна оцінка / 5
    • Будьте готові Будьте готові Будьте готові
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      Triathlon Пилосос для сухого та вологого прибирання

      FC6844/01
      Загальна оцінка / 5

      Будьте готові

      Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення!

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Triathlon Пилосос для сухого та вологого прибирання

      Будьте готові

      Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення!

      Будьте готові

      Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення!

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Triathlon Пилосос для сухого та вологого прибирання

      Будьте готові

      Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення!

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        Triathlon

        Triathlon

        Пилосос для сухого та вологого прибирання

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Будьте готові

        Виконує три операції: сухе прибирання, вологе та з шампунем

        Трубка з трьох секцій пристосовується до будь-якої висоти

        Трубка з трьох секцій пристосовується до будь-якої висоти

        Трубка з трьох секцій пристосовується до будь-якої висоти.

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

        Двигун потужністю 1500 Вт із силою всмоктування 300 Вт

        Ефективний двигун потужністю 1500 Вт із силою всмоктування 300 Вт для незрівнянних результатів прибирання.

        Волога насадка призначена для чищення та безпечного висушування поверхні

        Волога насадка зі щіткою використовується для видалення липкого бруду; швабра та гумовий валик для безпечного висушування підлоги.

        Ретельно чистить килими з шампунем

        Насадка з резервуаром для шампуню для ретельного чищення килимів.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Чорний / напівпрозорий

        • Фільтрація

          Місткість для рідин
          9  л
          Місткість мішка для пилу
          10  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щітка
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Додаткова насадка
          • Насадка подвійного потоку, швабра, насадка для шпалер
          • Турбощітка
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка з коліщатком

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          54  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1300  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1500  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          79 (сухе чищення)  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          300  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          24  кПа

        • Практичність

          Радіус дії
          11,5  м
          З’єднання трубки
          Кнопкове
          Тип трубки
          Телескопічна трубка з 3-х частин із нержавіючої сталі
          Тип коліщаток
          Пластик

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