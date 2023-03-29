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Більше не доступний
4.2
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
IlmārsT
29/03/2023
Latvija
Перевірений покупець
Kluss!
Putekļu sūcējs ir kluss! Īpaši novērtēju un iesaku sūkšanas uzgali ar LED gaismām, kas ļauj saskatīt vietas, kurās vēl ir putekļi.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8787/09 Putekļu sūcējs ar maisiņu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8787/09 Putekļu sūcējs ar maisiņu
Micutza20
21/11/2023
România
Achiziție buna
Produs foarte bun: silențios, foarte puternic, accesorii utile
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8787/09 Aspirator cu sac
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8787/09 Aspirator cu sac
Ena79
06/03/2019
România
Super caracteristici
Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare. Aspira praful pe pardoseli dure. Aspiră bine praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două perii laterale.Aspiră cu uşurinţă obiecte mari. Raza de acţiune mare, de 12 metri, îţi permite să ajungi mai departe. Capul de aspirare pentru parchet protejează împotriva zgârieturilor. O perie pentru praf este integrată direct în mânerul aparatului, fiind mereu gata de utilizare pentru mobilă, suprafeţele plate şi tapiţerie.Te bucuri de calitate la cel mai ridicat nivel.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8779/09 Aspirator cu sac
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8779/09 Aspirator cu sac