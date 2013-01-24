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Запасний набір

FC8003/01
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Загальна оцінка / 5
  • Запасний набір фільтрів PowerPro Expert* Запасний набір фільтрів PowerPro Expert* Запасний набір фільтрів PowerPro Expert*
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    Запасний набір

    FC8003/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Запасний набір фільтрів PowerPro Expert*

    Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійкою пилососів Philips PowerPro Expert*. Набір містить вхідний фільтр і фільтр відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір

    Запасний набір фільтрів PowerPro Expert*

    Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійкою пилососів Philips PowerPro Expert*. Набір містить вхідний фільтр і фільтр відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

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      Запасний набір фільтрів PowerPro Expert*

      Оригінальні замінні фільтри від Philips

      • 1 фільтр відпрацьованого повітря
      • 1 вхідний фільтр, який можна мити
      Фільтр відпрацьованого повітря

      Фільтр відпрацьованого повітря

      У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює дрібний пил та запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у вашому домі буде чисте незапилене повітря. Фільтр слід заміняти щороку.

      Вхідний фільтр, який можна мити

      Вхідний фільтр, який можна мити

      У наборі є 1 вхідний фільтр, який можна мити. Фільтр захищає двигун пристрою від пилу чи бруду, що може його пошкодити. Фільтр потрібно заміняти раз на рік.

      Технічні характеристики

      • Містить

        Фільтр відпрацьованого повітря
        1x
        Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити
        1x

      • Підходить для

        PowerPro Expert
        • FC9729
        • FC9741..FC9746

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