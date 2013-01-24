Запасний набір фільтрів PowerPro Expert*
Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійкою пилососів Philips PowerPro Expert*. Набір містить вхідний фільтр і фільтр відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір фільтрів PowerPro Expert*
Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійкою пилососів Philips PowerPro Expert*. Набір містить вхідний фільтр і фільтр відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює дрібний пил та запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у вашому домі буде чисте незапилене повітря. Фільтр слід заміняти щороку.
У наборі є 1 вхідний фільтр, який можна мити. Фільтр захищає двигун пристрою від пилу чи бруду, що може його пошкодити. Фільтр потрібно заміняти раз на рік.
Містить
Підходить для