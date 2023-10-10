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Фільтр Allergy H13 захоплює 99,9%
Насадка TriActive+
Фільтр Allergy H13
Додаткові аксесуари
Високоефективний двигун 900 Вт із частотою понад 50 000 об./хв забезпечує високу потужність всмоктування для щоразу надзвичайно ретельного прибирання.
Насадка TriActive+ та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу***.
Технологія PowerCyclone 8 забезпечує потужний, обертовий рух для максимального потоку повітря та найвищої потужності всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циклонній камері ефективно відділяє пил від повітря на швидкості >185 км/год, гарантуючи вищу потужність всмоктування для ідеальних результатів прибирання протягом довшого часу.
Нагороди
4.8
з 5
87
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Str31
10/10/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Пилосос дуже добре себе показує!
Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Jonic60
21/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА
Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!
Плюси
100 відсотків ціна якість відповідає
Мінуси
ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Divx
04/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Цена - качество. Отличный пылесос.
До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.
Плюси
Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.
Мінуси
Нет.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Потужність всмоктування порівняно з 10 найпопулярнішими висококласними пилососами без мішка (>150 євро) у Німеччині I пол. 2019 року
Ефективність фільтрації протестовано згідно з DIN EN 60312/11/2008.
Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
Рівні фільтрації протестовано згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.