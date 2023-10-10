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  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
  • Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8

PowerPro ExpertПилосос без мішка для пилу

FC9729/09

4.8
| (87) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8
Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз.
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Allergy H13 вловлює понад 99,9%** дрібного пилу

Вища потужність всмоктування із PowerCyclone 8

  • Фільтр Allergy H13 захоплює 99,9%

  • Насадка TriActive+

  • Фільтр Allergy H13

  • Додаткові аксесуари

Двигун 900 Вт: потужное всмоктування

Двигун 900 Вт: потужное всмоктування

Високоефективний двигун 900 Вт із частотою понад 50 000 об./хв забезпечує високу потужність всмоктування для щоразу надзвичайно ретельного прибирання.

Захоплення 99,9% пилу*** для високоефективного прибирання

Захоплення 99,9% пилу*** для високоефективного прибирання

Насадка TriActive+ та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу***.

PowerCyclone 8 підтримує найвищу потужність всмоктування довше

PowerCyclone 8 підтримує найвищу потужність всмоктування довше

Технологія PowerCyclone 8 забезпечує потужний, обертовий рух для максимального потоку повітря та найвищої потужності всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циклонній камері ефективно відділяє пил від повітря на швидкості >185 км/год, гарантуючи вищу потужність всмоктування для ідеальних результатів прибирання протягом довшого часу.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-961326

Відгуки

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4.8

з 5

87

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2
1

10/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Пилосос дуже добре себе показує!

Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

21/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА

Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!

Плюси

100 відсотків ціна якість відповідає

Мінуси

ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

04/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Цена - качество. Отличный пылесос.

До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.

Плюси

Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.

Мінуси

Нет.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. Потужність всмоктування порівняно з 10 найпопулярнішими висококласними пилососами без мішка (>150 євро) у Німеччині I пол. 2019 року

      2. Ефективність фільтрації протестовано згідно з DIN EN 60312/11/2008.

      3. Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).

      4. Рівні фільтрації протестовано згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.