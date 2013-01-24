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    PowerPro Expert

    Пилосос без мішка для пилу

    FC9729/09
    Загальна оцінка / 5
    3 нагороди
    • Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8* Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8* Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*
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      PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

      FC9729/09
      Загальна оцінка / 5
      3 нагороди

      Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

      Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

      PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

      Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

      Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

      Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

      Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

      PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

      Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

      Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

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        PowerPro Expert

        PowerPro Expert

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        • 900 Вт
        • PowerCyclone 8
        • Фільтр Allergy H13
        • Додаткові аксесуари
        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Високоефективний двигун потужністю 900 Вт робить понад 50 000 об./хв. і забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання. Зареєструйте пристрій на веб-сайті Philips.com упродовж 3 місяців після придбання для подовження гарантії на двигун до 5 років.

        Захоплення 99,9% пилу*** для високоефективного прибирання

        Захоплення 99,9% пилу*** для високоефективного прибирання

        Насадка TriActive+ та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу***.

        PowerCyclone 8 підтримує найвищу потужність всмоктування довше

        PowerCyclone 8 підтримує найвищу потужність всмоктування довше

        Технологія PowerCyclone 8 забезпечує потужний, обертовий рух для максимального потоку повітря та найвищої потужності всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циклонній камері ефективно відділяє пил від повітря на швидкості >185 км/год., гарантуючи вищу потужність всмоктування для ідеальних результатів прибирання протягом довшого часу.

        Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

        Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

        Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

        Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

        Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

        Додаткові аксесуари зручно зберігати всередині заднього відділення на пристрої, завдяки чому вони завжди легкодоступні в разі потреби.

        Функція цифрового керування живленням для налаштування потужності всмоктування

        Функція цифрового керування живленням для налаштування потужності всмоктування

        Функція цифрового керування живленням легко налаштовує потужність всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів – одним натисненням кнопки.

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13****.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          32,5 l/sec
          Вага виробу
          5,5 kg
          Колір
          Сіро-червоний
          Рівень потужності звуку
          67 – 75 dB
          Вхідна потужність (макс.)
          900 W
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          505 x 292 x 292 mm

        • Практичність

          Тип коліщаток
          Гума
          З’єднання трубки
          ActiveLock
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Радіус дії
          10 m
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Довжина шнура
          7 m

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          • Вбудована щітка
          Стандартна насадка
          Насадка TriActive
          Зберігання аксесуарів
          На корпусі
          Додаткові аксесуари
          Заміна фільтра: FC8003/01
          Додаткова насадка
          Насадка для твердої підлоги

        • Екологічність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Споживання енергії в режимі очікування
          &lt; 0,5 W
          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

        • Фільтрація

          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Allergy H13
          Рівень фільтрації
          Рівень HEPA13****
          Місткість мішка для пилу
          2 L
          Фільтр двигуна
          Міцний фільтр, який можна мити

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              • потужність всмоктування порівняно з 10 найпопулярнішими висококласними безмішковими пилососами (> 150 €) у Німеччині I пол. 2019 року
              • *Ефективність фільтрації протестовано згідно з DIN EN 60312/11/2008.
              • **Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
              • ***Рівні фільтрації визначено згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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