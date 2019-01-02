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Запасний набір
Запасний набір сумісний з пилососами-роботами SmartPro Easy. Набір містить 2 фільтри Ultra Hygiene EPA12 та 1 пару бічних щіток, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.
2 змінні фільтри
1 пара щіток
Запасний набір містить 2 змінні фільтри для оптимальної ефективності прибирання
Завдяки надзвичайно довгим бічним щіткам він проникає глибше в кутки та ближче до стін. Він прибирає там, де збирається пил.
Заміняйте фільтр кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.
5.0
з 5
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Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Пришло быстро, качество хорошее!
Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір