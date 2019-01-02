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  • Запасний набір
  • Запасний набір
  • Запасний набір
  • Запасний набір

Більше не доступний

SmartPro EasyЗапасний набір

FC8007/01

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Запасний набір

Запасний набір сумісний з пилососами-роботами SmartPro Easy. Набір містить 2 фільтри Ultra Hygiene EPA12 та 1 пару бічних щіток, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.

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Для SmartPro Easy

Запасний набір

  • 2 змінні фільтри

  • 1 пара щіток

2 змінні фільтри для оптимальної функціональності

Запасний набір містить 2 змінні фільтри для оптимальної ефективності прибирання

Надзвичайно довгі бічні щітки для прибирання тих місць, де збирається пил

Надзвичайно довгі бічні щітки для прибирання тих місць, де збирається пил

Завдяки надзвичайно довгим бічним щіткам він проникає глибше в кутки та ближче до стін. Він прибирає там, де збирається пил.

Заміняйте кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пристрою

Заміняйте кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пристрою

Заміняйте фільтр кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

02/01/2019

Україна

Україна

Пришло быстро, качество хорошее!

Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

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