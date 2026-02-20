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SmartPro Easy Запасний набір

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SmartPro EasyЗапасний набір

FC8007/01

SmartPro Easy Запасний набір

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Запасний набір сумісний з пилососами-роботами SmartPro Easy. Набір містить 2 фільтри Ultra Hygiene EPA12 та 1 пару бічних щіток, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.

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  • 18 September 2026