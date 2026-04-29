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Інструкції і документація

Комплект для заміни фільтрів для алергіків, сумісний із серіями Philips PowerPro Compact і PowerPro City*. Комплект містить вихідний фільтр і фільтр двигуна. Рекомендується замінювати фільтри раз на рік.

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  • 26 July 2026

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