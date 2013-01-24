Запасний набір антиалергенних фільтрів PowerPro Compact*
Запасний набір антиалергенних фільтрів сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір антиалергенних фільтрів PowerPro Compact*
Запасний набір антиалергенних фільтрів сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
У наборі є 1 антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює навіть найдрібніший пил та запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у Вашому домі буде чисте незапилене повітря. Рекомендовано заміняти цей фільтр щороку.
У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.
У наборі є 1 вхідний фільтр для двигуна (поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.
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