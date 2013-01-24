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Запасний набір

FC8010/01
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Загальна оцінка / 5
  • Запасний набір антиалергенних фільтрів PowerPro Compact* Запасний набір антиалергенних фільтрів PowerPro Compact* Запасний набір антиалергенних фільтрів PowerPro Compact*
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    Запасний набір

    FC8010/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Запасний набір антиалергенних фільтрів PowerPro Compact*

    Запасний набір антиалергенних фільтрів сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Запасний набір антиалергенних фільтрів PowerPro Compact*

    Запасний набір антиалергенних фільтрів сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

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      Оригінальні замінні фільтри від Philips

      • 1 антиалергенний фільтр
      • 1 фільтр для двигуна, який можна мити
      • 1 поролоновий фільтр, який можна мити
      Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря для відмінної фільтрації

      Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря для відмінної фільтрації

      У наборі є 1 антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює навіть найдрібніший пил та запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у Вашому домі буде чисте незапилене повітря. Рекомендовано заміняти цей фільтр щороку.

      Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити

      Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити

      У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.

      Поролоновий фільтр для двигуна, який можна мити

      Поролоновий фільтр для двигуна, який можна мити

      У наборі є 1 вхідний фільтр для двигуна (поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.

      Технічні характеристики

      • Містить

        Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря
        1x
        Поролоновий фільтр для двигуна, який можна мити
        1x
        Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити
        1x

      • Підходить для

        PowerPro Compact/PowerPro City
        • FC9328 – FC9334
        • FC9349 – FC9353
        • FC9515
        • FC9516

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          • Сумісність із такими лінійками виробів Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516

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