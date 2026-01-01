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Усі серії

  • Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*
  • Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*
  • Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*
  • Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*
  • Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*
  • Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*
  • Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*
  • Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*

Більше не доступний

Запасний набір

FC8010/01

Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*
Комплект для заміни фільтрів для алергіків, сумісний із серіями Philips PowerPro Compact і PowerPro City*. Комплект містить вихідний фільтр і фільтр двигуна. Рекомендується замінювати фільтри раз на рік.
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Оригінальні замінні фільтри від Philips

Комплект фільтрів для алергіків PowerPro Compact*

  • 1 фільтр для алергіків

  • 1 фільтр для двигуна, який можна мити

  • 1 поролоновий фільтр, який можна мити

Вихідний фільтр для алергіків для відмінної фільтрації

Вихідний фільтр для алергіків для відмінної фільтрації

Комплект містить 1 вихідний фільтр для алергіків. Фільтр уловлює навіть найдрібніший пил, перш ніж повітря повертається в приміщення. Це забезпечує чисте повітря без пилу у вашому домі. Рекомендується замінювати фільтр раз на рік.

Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити

Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити

У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.

Поролоновий фільтр двигуна, який можна мити

Поролоновий фільтр двигуна, який можна мити

Комплект містить 1 вхідний фільтр двигуна (поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна і має розміщуватися поруч із фільтром двигуна, який можна мити. Фільтр можна мити. Рекомендується замінювати фільтр раз на рік.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Сумісний із такими серіями продуктів Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516