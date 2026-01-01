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Більше не доступний
FC8010/01
1 фільтр для алергіків
1 фільтр для двигуна, який можна мити
1 поролоновий фільтр, який можна мити
Комплект містить 1 вихідний фільтр для алергіків. Фільтр уловлює навіть найдрібніший пил, перш ніж повітря повертається в приміщення. Це забезпечує чисте повітря без пилу у вашому домі. Рекомендується замінювати фільтр раз на рік.
У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.
Комплект містить 1 вхідний фільтр двигуна (поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна і має розміщуватися поруч із фільтром двигуна, який можна мити. Фільтр можна мити. Рекомендується замінювати фільтр раз на рік.
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Сумісний із такими серіями продуктів Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516