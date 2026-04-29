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FC8010/02

Запасний набір

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Інструкції і документація

Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна й відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік.

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  • 26 July 2026

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