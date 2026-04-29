Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Аксесуари для пилососа з функцією миття
Усі серії
Запасний набір
Більше не доступний
Підтримка
FC8010/02
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна й відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік.
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти