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Запасний набір

FC8010/02
Загальна оцінка / 5
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active* Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active* Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
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    Запасний набір

    FC8010/02
    Загальна оцінка / 5

    Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*

    Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір

    Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*

    Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

    Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*

    Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір

    Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*

    Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

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      Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*

      Оригінальні замінні фільтри від Philips

      • 1 фільтр відпрацьованого повітря
      • 1 фільтр для двигуна, який можна мити
      • 1 поролон. фільтр (2 шари), можна мити
      Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити

      Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити

      У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.

      2-шаровий поролоновий фільтр, який можна мити

      2-шаровий поролоновий фільтр, який можна мити

      У наборі є 1 вхідний фільтр для двигуна (2-шаровий поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.

      Фільтр відпрацьованого повітря для відмінної фільтрації

      Фільтр відпрацьованого повітря для відмінної фільтрації

      У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює навіть найдрібніший пил і запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у Вашому домі буде чисте незапилене повітря. Фільтр слід заміняти щороку.

      Технічні характеристики

      • Містить

        Фільтр відпрацьованого повітря
        1x
        2-шаровий поролоновий фільтр, який можна мити
        1x
        Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити
        1x

      • Підходить для

        PowerPro Active
        • FC9549 – FC9553
        • FC9555
        • FC9556
        • FC9573
        • FC9576
        • FC9588
        PowerPro Compact/PowerPro City
        • FC9328 – FC9334
        • FC9349 – FC9353
        • FC9515
        • FC9516

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          • Сумісний із такими лінійками виробів Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516; PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588

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