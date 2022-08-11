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Більше не доступний
1 фільтр відпрацьованого повітря
1 фільтр для двигуна, який можна мити
1 поролон. фільтр (2 шари), можна мити
У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.
У наборі є 1 вхідний фільтр для двигуна (2-шаровий поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.
У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює навіть найдрібніший пил і запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у вашому домі буде чисте незапилене повітря. Фільтр слід заміняти щороку.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Masaka
11/08/2022
Україна
Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка
Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8010/02 Запасний набір
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8010/02 Запасний набір
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже зручно мати набір запасних фільтрів
Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.
Плюси
Зручно!:)
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8010/02 Запасний набір
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8010/02 Запасний набір
Karell2024
08/12/2024
Česká republika
Funkcni
Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Сумісний із такими лінійками виробів Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516; PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588