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  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
  • Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*

Більше не доступний

Запасний набір

FC8010/02

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна й відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік.
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Оригінальні замінні фільтри від Philips

Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*

  • 1 фільтр відпрацьованого повітря

  • 1 фільтр для двигуна, який можна мити

  • 1 поролон. фільтр (2 шари), можна мити

Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити

Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити

У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.

2-шаровий поролоновий фільтр, який можна мити

2-шаровий поролоновий фільтр, який можна мити

У наборі є 1 вхідний фільтр для двигуна (2-шаровий поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.

Фільтр відпрацьованого повітря для відмінної фільтрації

Фільтр відпрацьованого повітря для відмінної фільтрації

У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює навіть найдрібніший пил і запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у вашому домі буде чисте незапилене повітря. Фільтр слід заміняти щороку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

11/08/2022

Україна

Україна

Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка

Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8010/02 Запасний набір

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8010/02 Запасний набір

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже зручно мати набір запасних фільтрів

Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.

Плюси

Зручно!:)

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8010/02 Запасний набір

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8010/02 Запасний набір

08/12/2024

Česká republika

Česká republika

Funkcni

Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8010/02 Sada náhradních filtrů

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8010/02 Sada náhradních filtrů

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      Примітки

      1. Сумісний із такими лінійками виробів Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516; PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588