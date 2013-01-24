Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір фільтрів для PowerPro Compact та Active*
Запасний набір антиалергенних фільтрів H13 сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact, PowerPro Active та PowerPro City*. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря. Рекомендується заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.
У наборі є 1 вхідний фільтр для двигуна (2-шаровий поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.
У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює навіть найдрібніший пил і запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у Вашому домі буде чисте незапилене повітря. Фільтр слід заміняти щороку.
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