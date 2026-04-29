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s-bag Класичні довготривалі (4 шт.)

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s-bagКласичні довготривалі (4 шт.)

FC8021/03

s-bag Класичні довготривалі (4 шт.)

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Інструкції і документація

s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити ваш пилосос.

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  • 26 July 2026

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