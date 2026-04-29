s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити ваш пилосос.