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Розширена гарантія 3 роки
4 мішки для пилу
Універсальний розмір
На 50% довший термін експлуатації
На 15% більша ємність
Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.
Мішок s-bag® Classic Long Performance служить на 50% довше порівняно зі звичайними паперовими мішками. Особливий синтетичний матеріал мішка та на 15% більша його ємність забезпечують оптимальний потік повітря для довшого збереження потужності всмоктування пилососа.
Синтетичний матеріал цього мішка для пилососа вловлює до 99% пилу й часток. Він ефективніше фільтрує повітря порівняно зі звичайним паперовим мішком та допомагає усунути такі частки в повітрі, як алергени.
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Плюси
Рекомендую !!!
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Axsa
29/01/2020
Česká republika
Перевірений покупець
Prostorný a není drahý.
Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.
Плюси
Cena, kvalita.
Мінуси
Nic.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů