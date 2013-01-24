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s-bag

Мішки для пилососа

FC8021/03
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance
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    s-bag Мішки для пилососа

    FC8021/03
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    s-bag® Classic Long Performance

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    s-bag Мішки для пилососа

    s-bag® Classic Long Performance

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    s-bag® Classic Long Performance

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    s-bag Мішки для пилососа

    s-bag® Classic Long Performance

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

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      s-bag® Classic Long Performance

      Тривалий термін використання, краща фільтрація

      • 4 мішки для пилу
      • Універсальний розмір
      • На 50% довший термін експлуатації
      • На 15% більша ємність
      Універсальний розмір для простого вибору

      Універсальний розмір для простого вибору

      Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.

      На 50% довший термін експлуатації порівняно зі звичайними паперовими мішками

      На 50% довший термін експлуатації порівняно зі звичайними паперовими мішками

      Мішок s-bag® Classic Long Performance служить на 50% довше порівняно зі звичайними паперовими мішками. Особливий синтетичний матеріал мішка та на 15% більша його ємність забезпечують оптимальний потік повітря для довшого збереження потужності всмоктування пилососа.

      Фільтрує 99% дрібного пилу

      Фільтрує 99% дрібного пилу

      Синтетичний матеріал цього мішка для пилососа вловлює до 99% пилу й часток. Він ефективніше фільтрує повітря порівняно зі звичайним паперовим мішком та допомагає усунути такі частки в повітрі, як алергени.

      Сертифікат TÜV для надійного результату

      Сертифікат TÜV для надійного результату

      Мішок Philips s-bag® Classic Long Performance був незалежно протестований та сертифікований TÜV Rheinland Group.

      Гігієнічна система закривання для легкого видалення

      Гігієнічна система закривання для легкого видалення

      Запатентована система закривання мішка Philips s-bag® дає змогу легко очищати його, не розсипаючи бруд із нього.

      Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

      Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

      Мішок s-bag® Classic Long Performance виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики аксесуарів

        Кількість мішків для пилу
        4
        Матеріал мішка для пилу
        Синтетичний, 4-шаровий

      • Підходить для

        PowerLife
        • FC8320 – FC8329
        • FC8450 – FC8459
        PowerGo
        • FC8240 – FC8246
        • FC8293 – FC8296
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8366 – FC8367
        • FC8370 – FC8379
        • FC8383 – FC8389
        PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 – FC8579
        • FC8584 – FC8589
        Jewel
        FC9050 – FC9079
        Performer
        • FC8680 – FC8682
        • FC9150 – FC9179
        PerformerPro
        FC9180 – FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779 – FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921 – FC8925
        • FC8941 – FC8957

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