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  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance

s-bagКласичні довготривалі (4 шт.)

FC8021/03

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
s-bag® Classic Long Performance
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити ваш пилосос.
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Тривалий термін використання, краща фільтрація

s-bag® Classic Long Performance

  • 4 мішки для пилу

  • Універсальний розмір

  • На 50% довший термін експлуатації

  • На 15% більша ємність

Універсальний розмір для простого вибору

Універсальний розмір для простого вибору

Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.

На 50% довший термін експлуатації порівняно зі звичайними паперовими мішками

На 50% довший термін експлуатації порівняно зі звичайними паперовими мішками

Мішок s-bag® Classic Long Performance служить на 50% довше порівняно зі звичайними паперовими мішками. Особливий синтетичний матеріал мішка та на 15% більша його ємність забезпечують оптимальний потік повітря для довшого збереження потужності всмоктування пилососа.

Фільтрує 99% дрібного пилу

Фільтрує 99% дрібного пилу

Синтетичний матеріал цього мішка для пилососа вловлює до 99% пилу й часток. Він ефективніше фільтрує повітря порівняно зі звичайним паперовим мішком та допомагає усунути такі частки в повітрі, як алергени.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Плюси

Рекомендую !!!

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Prostorný a není drahý.

Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.

Плюси

Cena, kvalita.

Мінуси

Nic.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

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