Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

s-bag

Мішки для пилососа

FC8023/04
Загальна оцінка / 5
  • s-bag® Anti-Odour s-bag® Anti-Odour s-bag® Anti-Odour
    -{discount-value}

    s-bag Мішки для пилососа

    FC8023/04
    Загальна оцінка / 5

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    s-bag Мішки для пилососа

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    s-bag Мішки для пилососа

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all vacuum-cleaner-bags

      s-bag® Anti-Odour

      Вбирають запах, чудово підходять для власників тваринок

      • 4 мішки для пилу
      • Універсальний розмір
      • Вбирають запах
      • Ідеально підходять для власників тварин
      Універсальний розмір для простого вибору

      Універсальний розмір для простого вибору

      Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.

      Вбирають та нейтралізують неприємні запахи

      Вбирають та нейтралізують неприємні запахи

      На відміну від звичайних мішків для пилу, мішок s-bag® Anti-Odour виготовлено з міцного синтетичного матеріалу із восковим покриттям, яке вбирає неприємні запахи та запобігає їх виходу з пилососа. Цей мішок для пилососів ідеально підходить для власників домашніх тварин.

      Фільтрує 99% дрібного пилу

      Фільтрує 99% дрібного пилу

      Синтетичний матеріал цього мішка для пилососа вловлює до 99% пилу й часток. Він ефективніше фільтрує повітря порівняно зі звичайним паперовим мішком та допомагає усунути такі частки в повітрі, як алергени.

      Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

      Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

      Мішок s-bag® Anti-Odour виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.

      Гігієнічна система закривання для легкого видалення

      Гігієнічна система закривання для легкого видалення

      Запатентована система закривання мішка Philips s-bag® дає змогу легко очищати його, не розсипаючи бруд із нього.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики аксесуарів

        Кількість мішків для пилу
        4

      • Підходить для

        PowerLife
        • FC8320 – FC8329
        • FC8450 – FC8459
        PowerGo
        • FC8240 – FC8246
        • FC8293 – FC8296
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8366 – FC8367
        • FC8370 – FC8379
        • FC8383 – FC8389
        PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 – FC8579
        • FC8584 – FC8589
        Jewel
        FC9050 – FC9079
        Performer
        • FC8680 – FC8682
        • FC9150 – FC9179
        PerformerPro
        FC9180 – FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779 – FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921 – FC8925
        • FC8941 – FC8957

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись