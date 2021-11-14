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  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour

Більше не доступний

s-bagМішки для пилососа

FC8023/04

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
s-bag® Anti-Odour
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити ваш пилосос.
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Вбирають запах, чудово підходять для власників тваринок

s-bag® Anti-Odour

  • 4 мішки для пилу

  • Універсальний розмір

  • Вбирають запах

  • Ідеально підходять для власників тварин

Універсальний розмір для простого вибору

Універсальний розмір для простого вибору

Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.

Вбирають та нейтралізують неприємні запахи

Вбирають та нейтралізують неприємні запахи

На відміну від звичайних мішків для пилу, мішок s-bag® Anti-Odour виготовлено з міцного синтетичного матеріалу із восковим покриттям, яке вбирає неприємні запахи та запобігає їх виходу з пилососа. Цей мішок для пилососів ідеально підходить для власників домашніх тварин.

Фільтрує 99% дрібного пилу

Фільтрує 99% дрібного пилу

Синтетичний матеріал цього мішка для пилососа вловлює до 99% пилу й часток. Він ефективніше фільтрує повітря порівняно зі звичайним паперовим мішком та допомагає усунути такі частки в повітрі, як алергени.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Плюси

Тільки переваги

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

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