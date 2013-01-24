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    Performer Silent

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8781/09
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Максимум потужності. Мінімум шуму* Максимум потужності. Мінімум шуму* Максимум потужності. Мінімум шуму*
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      Performer Silent Пилосос із мішком для пилу

      FC8781/09
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Максимум потужності. Мінімум шуму*

      Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Performer Silent Пилосос із мішком для пилу

      Максимум потужності. Мінімум шуму*

      Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги

      Максимум потужності. Мінімум шуму*

      Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Performer Silent Пилосос із мішком для пилу

      Максимум потужності. Мінімум шуму*

      Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги

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        Performer Silent

        Performer Silent

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Максимум потужності. Мінімум шуму*

        Захоплює та блокує більше 99,99%** пилу та алергенів

        • Захоплення 99,9% пилу
        • 750 Вт
        • 66 дБ для тихого прибирання
        Двигун потужністю 750 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун потужністю 750 Вт для високої потужності всмоктування

        Високоефективний двигун 750 Вт забезпечує щоразу потужне, бездоганне прибирання.

        Захоплення 99,9% пилу* для ретельного прибирання

        Захоплення 99,9% пилу* для ретельного прибирання

        Насадка TriActive Pro та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.

        Прибирайте тихо, не турбуючи інших

        Прибирайте тихо, не турбуючи інших

        Створено для низького рівня шуму, завдяки чому можна прибирати тихо, нікого не турбуючи в домі. Сертифіковано Quiet Mark.

        Радіус доступу у 12 метрів для прибирання великої ділянки без від’єднання пристрою

        Радіус доступу у 12 метрів для прибирання великої ділянки без від’єднання пристрою

        Надзвичайно довгий 12-м кабель дозволяє використовувати пристрій довше без від’єднання від електромережі.

        Антиалергенний фільтр захоплює 99,9% частинок – сертифікат ECARF

        Антиалергенний фільтр захоплює 99,9% частинок – сертифікат ECARF

        Сертифікований антиалергенний фільтр захоплює 99,9% пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі – ідеальний варіант для людей, які страждають від алергії.

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

        Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 4-л пилозбірник

        Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 4-л пилозбірник

        Великий 4-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.

        Насадка TriActive Pro всмоктує навіть найдрібніший пил для ретельнішого прибирання

        Насадка TriActive Pro всмоктує навіть найдрібніший пил для ретельнішого прибирання

        Високоефективна насадка TriActive Pro глибоко прибирає усі типи підлоги (від дерева до килимів), захоплюючи навіть найдрібніший пил.

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,4 kg
          Вхідна потужність (ІЕС)
          650 W
          Колір
          Насичений червоний
          Рівень потужності звуку
          66 дБ
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          470 x 320 x 280 mm
          Вхідна потужність (макс.)
          750 W

        • Практичність

          Тип коліщаток
          Гума
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          З’єднання трубки
          SmartLock
          Радіус дії
          12 m
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Індикатор заповнення
          Так
          Довжина шнура
          9 m

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          TriActive Pro
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          • Вбудована щітка
          Додаткова насадка
          Насадка для паркету

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Упаковка
          &gt; 90% перероблених матеріалів

        • Фільтрація

          Фільтр відпрацьованого повітря
          Антиалергенний фільтр
          Тип мішка для пилу
          s-bag Ultra Long Performance
          Фільтр двигуна
          Мікрофільтр
          Місткість мішка для пилу
          4 л

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            • усіх пилососів Philips із мішком для пилу.
            • *захоплення пилу на твердій підлозі (IEC62885-2) та фільтрація дрібних часточок розміру 0,3 мкм, згідно маркування енергоефективності ЄС.

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