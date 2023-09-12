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Розширена гарантія 3 роки
750 Вт
Антиалергенний фільтр захоплює 99,9%
Основна насадка TriActive Pro
Мішок для пилу - 4 л
Додаткові насадки: для паркету з м’якою щетиною
Високоефективний двигун 750 Вт забезпечує щоразу потужне, бездоганне прибирання.
Насадка TriActive Pro та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.
Створено для низького рівня шуму, завдяки чому можна прибирати тихо, нікого не турбуючи в домі. Сертифіковано Quiet Mark.
Нагороди
4.7
з 5
150
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
kotany912
12/09/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Потужний пилосос
Задоволені роботою. Після прибирання палац, як після хімчистки.
Плюси
Добре всмоктує
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
М2М2
12/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Висока якість
Задоволені на 100%. Висока якість збірки, добре тягне повітря.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
butterfly77
12/11/2021
Україна
Пилосоос працює відмінно!!!!
Чудовий пилосос, трішки важкий, але гарно працює. Потужний!!! Мішок міцний! Регулюється потужність! Рекомендую,гарна якість! Користуємось уже кілька років і задоволені!!!
Плюси
так
Цей відгук про Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу
Цей відгук про Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу
усіх пилососів Philips із мішком для пилу.
захоплення пилу на твердій підлозі (IEC62885-2) та фільтрація дрібних часточок розміру 0,3 мкм, згідно маркування енергоефективності ЄС.