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Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги
Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Високоефективний двигун 750 Вт забезпечує щоразу потужне, бездоганне прибирання.
Насадка TriActive Pro та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.
Створено для низького рівня шуму, завдяки чому можна прибирати тихо, нікого не турбуючи в домі. Сертифіковано Quiet Mark.
Надзвичайно довгий 12-м кабель дозволяє використовувати пристрій довше без від’єднання від електромережі.
Сертифікований антиалергенний фільтр захоплює 99,9% пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі – ідеальний варіант для людей, які страждають від алергії.
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Великий 4-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.
Високоефективна насадка TriActive Pro глибоко прибирає усі типи підлоги (від дерева до килимів), захоплюючи навіть найдрібніший пил.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
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