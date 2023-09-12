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  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*

Performer SilentПилосос із мішком для пилу

FC8781/09

4.7
| (150) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом.
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Захоплює і блокує >99,99%** пилу та алергенів

Максимум потужності. Мінімум шуму*

  • 750 Вт

  • Антиалергенний фільтр захоплює 99,9%

  • Основна насадка TriActive Pro

  • Мішок для пилу - 4 л

  • Додаткові насадки: для паркету з м’якою щетиною

Двигун потужністю 750 Вт для високої потужності всмоктування

Двигун потужністю 750 Вт для високої потужності всмоктування

Високоефективний двигун 750 Вт забезпечує щоразу потужне, бездоганне прибирання.

Захоплення 99,9% пилу* для ретельного прибирання

Захоплення 99,9% пилу* для ретельного прибирання

Насадка TriActive Pro та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.

Прибирайте тихо, не турбуючи інших

Прибирайте тихо, не турбуючи інших

Створено для низького рівня шуму, завдяки чому можна прибирати тихо, нікого не турбуючи в домі. Сертифіковано Quiet Mark.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Відгуки

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4.7

з 5

150

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

2

12/09/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Потужний пилосос

Задоволені роботою. Після прибирання палац, як після хімчистки.

Плюси

Добре всмоктує

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

12/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Висока якість

Задоволені на 100%. Висока якість збірки, добре тягне повітря.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

12/11/2021

Україна

Україна

Пилосоос працює відмінно!!!!

Чудовий пилосос, трішки важкий, але гарно працює. Потужний!!! Мішок міцний! Регулюється потужність! Рекомендую,гарна якість! Користуємось уже кілька років і задоволені!!!

Плюси

так

Цей відгук про Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу

Цей відгук про Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу

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      Примітки

      1. усіх пилососів Philips із мішком для пилу.

      2. захоплення пилу на твердій підлозі (IEC62885-2) та фільтрація дрібних часточок розміру 0,3 мкм, згідно маркування енергоефективності ЄС.