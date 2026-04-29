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Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Більше не доступний

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Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

FC8038/01

Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips s-filter® exhaust filter FC8038/01

  • PDF файл, 1.6 MB
  • 13 March 2026

Фільтр Philips HEPA13 для пилососа захоплює 99,95% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря без пилу та алергенів. Повітря, яке проходить через фільтр, навіть чистіше, ніж повітря у кімнаті.

  • PDF файл
  • 26 July 2026

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