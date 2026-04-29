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Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
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FC8038/01
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User Manual Philips s-filter® exhaust filter FC8038/01
Фільтр Philips HEPA13 для пилососа захоплює 99,95% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря без пилу та алергенів. Повітря, яке проходить через фільтр, навіть чистіше, ніж повітря у кімнаті.
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