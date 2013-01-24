Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips
Фільтр Philips HEPA13 для пилососа захоплює 99,95% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря без пилу та алергенів. Повітря, яке проходить через фільтр, навіть чистіше, ніж повітря у кімнаті. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips
Фільтр Philips HEPA13 для пилососа захоплює 99,95% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря без пилу та алергенів. Повітря, яке проходить через фільтр, навіть чистіше, ніж повітря у кімнаті. Переглянути усі переваги
Антиалергенний фільтр H13 вловлює понад 99,95% дрібного пилу, тоді як інші фільтри просто випускають такий пил знову в повітря. Цей фільтр захоплює дрібні частки, зокрема пилок і пилові кліщі, які можуть викликати симптоми алергії та астми. Фільтр слід щороку міняти.
s-filter® – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у пилососи Philips кількох лінійок, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.
Радимо заміняти фільтр кожні 12 місяців для оптимальної ефективності та фільтрування.
Цей фільтр не потрібно мити. Термін його служби становить 1 рік, після чого його слід замінити. Миття може пошкодити фільтр.
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Підходить для