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Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

FC8038/01
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Загальна оцінка / 5
  • Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips
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    Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

    FC8038/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips

    Фільтр Philips HEPA13 для пилососа захоплює 99,95% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря без пилу та алергенів. Повітря, яке проходить через фільтр, навіть чистіше, ніж повітря у кімнаті. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

    Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips

    Фільтр Philips HEPA13 для пилососа захоплює 99,95% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря без пилу та алергенів. Повітря, яке проходить через фільтр, навіть чистіше, ніж повітря у кімнаті. Переглянути усі переваги

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      Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips

      Фільтр HEPA13 захоплює >99,95% дрібного пилу

      • 1 x антиалергенний фільтр H13
      • s-filter® стандартного розміру
      • Вловлює >99,95% пилу
      Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13 для відмінної фільтрації

      Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13 для відмінної фільтрації

      Антиалергенний фільтр H13 вловлює понад 99,95% дрібного пилу, тоді як інші фільтри просто випускають такий пил знову в повітря. Цей фільтр захоплює дрібні частки, зокрема пилок і пилові кліщі, які можуть викликати симптоми алергії та астми. Фільтр слід щороку міняти.

      s-filter® стандартного розміру для простої заміни

      s-filter® стандартного розміру для простої заміни

      s-filter® – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у пилососи Philips кількох лінійок, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.

      Заміняйте кожні 12 місяців для незмінної ефективності

      Заміняйте кожні 12 місяців для незмінної ефективності

      Радимо заміняти фільтр кожні 12 місяців для оптимальної ефективності та фільтрування.

      Фільтр, який не можна мити

      Фільтр, який не можна мити

      Цей фільтр не потрібно мити. Термін його служби становить 1 рік, після чого його слід замінити. Миття може пошкодити фільтр.

      Технічні характеристики

      • Містить

        Фільтр відпрацьованого повітря
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      • Підходить для

        Jewel
        FC9050 – FC9079
        Performer
        • FC9150 – FC9179
        • FC8680 – FC8682
        PerformerPro
        FC9180 – FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8729
        Performer Silent
        • FC8741 – FC8745
        • FC8779 – FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921 – FC8925
        • FC8941 – FC8957
        SilentStar
        FC9300 – FC9319
        PowerPro
        FC8760 – FC8770
        Marathon
        FC9200 – FC9225
        PowerPro Expert
        • FC9712 – FC9714
        • FC9720 – FC9725
        PowerPro Ultimate
        • FC9911 – FC9912
        • FC9919 – FC9934
        Marathon Ultimate
        • FC9911 – FC9912
        • FC9919 – FC9924

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