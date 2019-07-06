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Більше не доступний
FC8038/01
1 антиалергенний фільтр H13
s-filter® стандартного розміру
Затримує >99,5% пилу
Антиалергенний фільтр H13 вловлює понад 99,95% дрібного пилу, тоді як інші фільтри просто випускають такий пил знову в повітря. Цей фільтр захоплює дрібні частки, зокрема пилок і пилові кліщі, які можуть викликати симптоми алергії та астми. Фільтр слід щороку міняти.
s-filter® – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у пилососи Philips кількох лінійок, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.
Радимо заміняти фільтр кожні 12 місяців для оптимальної ефективності та фільтрування.
4.0
з 5
4
Відгуки
Wasm12
06/07/2019
Україна
Фільтр чудово працює.
Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Валерія97
04/07/2019
Україна
Дуже хороший фільтр
Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
roman
02/09/2013
Česká republika
Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.
Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.
Цей відгук про FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Цей відгук про FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače