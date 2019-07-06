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  • Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips
  • Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips
  • Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips
  • Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips
  • Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips
  • Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips

Більше не доступний

Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

FC8038/01

4
| (4) Відгуки
Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips
Фільтр Philips HEPA13 для пилососа захоплює 99,95% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря без пилу та алергенів. Повітря, яке проходить через фільтр, навіть чистіше, ніж повітря у кімнаті.
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Фільтр HEPA13 захоплює >99,95% дрібного пилу

Заміна оригінального фільтра HEPA13 від Philips

  • 1 антиалергенний фільтр H13

  • s-filter® стандартного розміру

  • Затримує >99,5% пилу

Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13 для відмінної фільтрації

Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13 для відмінної фільтрації

Антиалергенний фільтр H13 вловлює понад 99,95% дрібного пилу, тоді як інші фільтри просто випускають такий пил знову в повітря. Цей фільтр захоплює дрібні частки, зокрема пилок і пилові кліщі, які можуть викликати симптоми алергії та астми. Фільтр слід щороку міняти.

s-filter® стандартного розміру для простої заміни

s-filter® – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у пилососи Philips кількох лінійок, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.

Заміняйте кожні 12 місяців для незмінної ефективності

Заміняйте кожні 12 місяців для незмінної ефективності

Радимо заміняти фільтр кожні 12 місяців для оптимальної ефективності та фільтрування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

4

Відгуки

4
3
2

06/07/2019

Україна

Україна

Фільтр чудово працює.

Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже хороший фільтр

Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.

Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.

Цей відгук про FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

Цей відгук про FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

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