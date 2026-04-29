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Аксесуари для пилососа з функцією миття
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FC8060/01
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Оригінальний початковий набір для пилососів Philips. У комплекті 4 мішки для пилу, а також фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік.
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