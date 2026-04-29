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Performer Запасний набір

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Інструкції і документація

Оригінальний початковий набір для пилососів Philips. У комплекті 4 мішки для пилу, а також фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік.

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  • 26 July 2026

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