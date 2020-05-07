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  • Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate

Більше не доступний

PerformerЗапасний набір

FC8060/01

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate
Оригінальний початковий набір для пилососів Philips. У комплекті 4 мішки для пилу, а також фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік.
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Замінні оригінальні мішки для пилу та фільтри

Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 мішки для пилу (s-bag® ULP)

  • 1 антиалергенний фільтр H13

  • 1 тришаровий фільтр двигуна

Оригінальні мішки для пилу s-bag® Ultra Long Performance

Оригінальні мішки для пилу s-bag® Ultra Long Performance

У комплекті 4 оригінальні мішки для пилу s-bag® Ultra Long Performance. Цей мішок для пилу має надзвичайно велику місткість на 5 л й допомагає довше підтримувати ефективність прибирання. Мішок s-bag Ultra Long Performance виготовлено з високоякісного, багатошарового матеріалу, що не забивається, і він гарантує чудову потужність всмоктування й фільтрацію, що триває на 80% довше, ніж у разі використання стандартних мішків.

Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13 для відмінної фільтрації

Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13 для відмінної фільтрації

У комплекті 1 антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13. Антиалергенний фільтр H13 вловлює понад 99,95% дрібного пилу, тоді як інші фільтри просто випускають такий пил знову в повітря. Цей фільтр захоплює дрібні частки, зокрема пилок і пилові кліщі, які можуть викликати симптоми алергії та астми. Фільтр слід щороку міняти.

Тришаровий фільтр двигуна

Тришаровий фільтр двигуна

У комплекті 1 тришаровий фільтр двигуна. Такий фільтр запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр слід заміняти щороку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

07/05/2020

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Kvalitní sáčky do vysavače

náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips

Плюси

kompletní balení příslušenství k vysavači

Мінуси

cena

Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Pohltí všechno kolem

Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.

Плюси

veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

13/12/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vydrží celý rok

Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

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