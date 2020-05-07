Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
4 мішки для пилу (s-bag® ULP)
1 антиалергенний фільтр H13
1 тришаровий фільтр двигуна
У комплекті 4 оригінальні мішки для пилу s-bag® Ultra Long Performance. Цей мішок для пилу має надзвичайно велику місткість на 5 л й допомагає довше підтримувати ефективність прибирання. Мішок s-bag Ultra Long Performance виготовлено з високоякісного, багатошарового матеріалу, що не забивається, і він гарантує чудову потужність всмоктування й фільтрацію, що триває на 80% довше, ніж у разі використання стандартних мішків.
У комплекті 1 антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13. Антиалергенний фільтр H13 вловлює понад 99,95% дрібного пилу, тоді як інші фільтри просто випускають такий пил знову в повітря. Цей фільтр захоплює дрібні частки, зокрема пилок і пилові кліщі, які можуть викликати симптоми алергії та астми. Фільтр слід щороку міняти.
У комплекті 1 тришаровий фільтр двигуна. Такий фільтр запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр слід заміняти щороку.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Aerbus
07/05/2020
Česká republika
Перевірений покупець
Kvalitní sáčky do vysavače
náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips
Плюси
kompletní balení příslušenství k vysavači
Мінуси
cena
Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Man from RIO
11/12/2019
Česká republika
Pohltí všechno kolem
Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.
Плюси
veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Baboraď
13/12/2015
Česká republika
Opravdu vydrží celý rok
Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače