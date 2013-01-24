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    Performer

    Запасний набір

    FC8060/01
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    Загальна оцінка / 5
    • Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate
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      Performer Запасний набір

      FC8060/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate

      Оригінальний початковий набір для пилососів Philips. У комплекті 4 мішки для пилу, а також фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

      Performer Запасний набір

      Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate

      Оригінальний початковий набір для пилососів Philips. У комплекті 4 мішки для пилу, а також фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

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        Performer

        Performer

        Запасний набір

        Ціна магазину Philips

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        Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate

        Замінні оригінальні мішки для пилу та фільтри

        • 4 мішки для пилу (s-bag® ULP)
        • 1 антиалергенний фільтр H13
        • 1 тришаровий фільтр двигуна
        Оригінальні мішки для пилу s-bag® Ultra Long Performance

        Оригінальні мішки для пилу s-bag® Ultra Long Performance

        У комплекті 4 оригінальні мішки для пилу s-bag® Ultra Long Performance. Цей мішок для пилу має надзвичайно велику місткість на 5 л й допомагає довше підтримувати ефективність прибирання. Мішок s-bag Ultra Long Performance виготовлено з високоякісного, багатошарового матеріалу, що не забивається, і він гарантує чудову потужність всмоктування й фільтрацію, що триває на 80% довше, ніж у разі використання стандартних мішків.

        Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13 для відмінної фільтрації

        Антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13 для відмінної фільтрації

        У комплекті 1 антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13. Антиалергенний фільтр H13 вловлює понад 99,95% дрібного пилу, тоді як інші фільтри просто випускають такий пил знову в повітря. Цей фільтр захоплює дрібні частки, зокрема пилок і пилові кліщі, які можуть викликати симптоми алергії та астми. Фільтр слід щороку міняти.

        Тришаровий фільтр двигуна

        Тришаровий фільтр двигуна

        У комплекті 1 тришаровий фільтр двигуна. Такий фільтр запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр слід заміняти щороку.

        Технічні характеристики

        • Містить

          s-bag Ultra Long Performance
          4x
          Фільтр HEPA
          1x
          Тришаровий вхідний фільтр
          1x

        • Підходить для

          Jewel
          FC9050 – FC9079
          Performer
          • FC8680 – FC8682
          • FC9150 – FC9179
          PerformerPro
          FC9180 – FC9199
          Performer Expert
          FC8720 – FC8728
          Performer Silent
          • FC8741
          • FC8743
          • FC8745
          • FC8779 – FC8786
          Performer Ultimate
          • FC8921 – FC8925
          • FC8941 – FC8957

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