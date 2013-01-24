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Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate
Оригінальний початковий набір для пилососів Philips. У комплекті 4 мішки для пилу, а також фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір для моделей Performer Pro/Expert/Ultimate
Оригінальний початковий набір для пилососів Philips. У комплекті 4 мішки для пилу, а також фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Запасний набір
Ціна магазину Philips
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У комплекті 4 оригінальні мішки для пилу s-bag® Ultra Long Performance. Цей мішок для пилу має надзвичайно велику місткість на 5 л й допомагає довше підтримувати ефективність прибирання. Мішок s-bag Ultra Long Performance виготовлено з високоякісного, багатошарового матеріалу, що не забивається, і він гарантує чудову потужність всмоктування й фільтрацію, що триває на 80% довше, ніж у разі використання стандартних мішків.
У комплекті 1 антиалергенний фільтр відпрацьованого повітря H13. Антиалергенний фільтр H13 вловлює понад 99,95% дрібного пилу, тоді як інші фільтри просто випускають такий пил знову в повітря. Цей фільтр захоплює дрібні частки, зокрема пилок і пилові кліщі, які можуть викликати симптоми алергії та астми. Фільтр слід щороку міняти.
У комплекті 1 тришаровий фільтр двигуна. Такий фільтр запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр слід заміняти щороку.
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Підходить для